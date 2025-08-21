Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Νικ Κύργιος: Απέσυρε τη συμμετοχή του από το US OPEN για τρίτη διαδοχική χρονιά λόγω τραυματισμού
Η πορεία του τα τελευταία χρόνια τον έχει φέρει στη θέση 664 του power ranking
Οι τραυματισμοί που αντιμετωπίζει ο Νικ Κύργιος δεν του επιτρέπουν ν' αγωνιστεί στο US Open. Αυτή είναι η τρίτη διαδοχική χρονιά που ο Ελληνοαυστραλός θα χάσει το αμερικανικό Grand Slam.
Ο 30χρονος τενίστας υποχρεώθηκε μία ακόμη φορά ν' αποσύρει τη συμμετοχή του. Από το 2022 έχει αντιμετωπίσει τραυματισμούς σε πόδι, γόνατο και καρπό και έχει δώσει λίγους αγώνες.
Στις 30 Δεκεμβρίου έπαιξε στην Αυστραλία με τον Περικάρντ, όπου ηττήθηκε με 3-0 σετ. 15 ημέρες μετά στο Australian Open αγωνίστηκε κόντρα στον Φέρνλεϊ και έχασε κι εκεί με 3-0 σετ.
Στο Indian Masters ο Κύργιος αποσύρθηκε. Τελευταία του παιχνίδια ήταν στο τουρνουά του Μαϊάμι, εκεί πήρε την πρώτη του νίκη για τη σεζόν με 2-1 σετ κόντρα στον ΜακΝτόναλντ, στον γύρο των «128» κι έπειτα ο Κατσάνοφ απέκλεισε τον 30χρονο με 2-0 σετ στους «64».
Η πορεία του τα τελευταία χρόνια τον έχει φέρει στη θέση 664 του power ranking.
