Πρωτάθλημα μπάσκετ Φιλιππίνες: Ισόβιος αποκλεισμός σε παίκτη για δολοφονικό χτύπημα σε αντίπαλο - Βίντεο
Η λίγκα των Φιλιππίνων απέβαλε τον Μικόλ Σορέλα μετά από αντιεπαγγελματική συμπεριφορά σε αντίπαλό του - Διακομίστηκε στο νοσοκομείο με διάσειση
Άσχημο περιστατικό συνέβη σε παιχνίδι για το πρωτάθλημα μπάσκετ στις Φιλιππίνες, ανάμεσα στους Γκενσάν Ουόριορς και τους Μιντόρο Ταμάρας.
Ο παίκτης των γηπεδούχων, Μικόλ Σορέλα έδωσε πυγμαχική μπουνιά εκτός φάση στον αντίπαλό του, Γιόνας Τιμπαγιάν, ο οποίος χτύπησε σοβαρά.
Ο Τιμπάγιαν έμεινε πέντε λεπτά σωριασμένος στο παρκέ και κατόπιν διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Η γροθιά που δέχτηκε του προκάλεσε κάταγμα στο σαγόνι, διάσειση, ενώ χρειάστηκε και ράμματα στα χείλη του.
Η λίγκα της χώρας απέβαλε τον Σορέλα από το πρωτάθλημα και του επιβλήθηκε πρόστιμο 200.000 πέσος, ενώ είναι πιθανό ο Τιμπάγιαν να κινηθεί νομικά εναντίον του
