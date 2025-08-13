ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πρωτάθλημα μπάσκετ Φιλιππίνες: Ισόβιος αποκλεισμός σε παίκτη για δολοφονικό χτύπημα σε αντίπαλο - Βίντεο

Η λίγκα των Φιλιππίνων απέβαλε τον Μικόλ Σορέλα μετά από αντιεπαγγελματική συμπεριφορά σε αντίπαλό του - Διακομίστηκε στο νοσοκομείο με διάσειση

Άσχημο περιστατικό συνέβη σε παιχνίδι για το πρωτάθλημα μπάσκετ στις Φιλιππίνες, ανάμεσα στους Γκενσάν Ουόριορς και τους Μιντόρο Ταμάρας. 

Ο παίκτης των γηπεδούχων, Μικόλ Σορέλα έδωσε πυγμαχική μπουνιά εκτός φάση στον αντίπαλό του, Γιόνας Τιμπαγιάν, ο οποίος χτύπησε σοβαρά.

 Ο Τιμπάγιαν έμεινε πέντε λεπτά σωριασμένος στο παρκέ και κατόπιν διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Η γροθιά που δέχτηκε του προκάλεσε κάταγμα στο σαγόνι, διάσειση, ενώ χρειάστηκε και ράμματα στα χείλη του. 

Η λίγκα της χώρας απέβαλε τον Σορέλα από το πρωτάθλημα και του επιβλήθηκε πρόστιμο 200.000 πέσος, ενώ είναι πιθανό ο Τιμπάγιαν να κινηθεί νομικά εναντίον του 

Jonas Tibayan, nagtamo ng bali sa panga at concussion matapos suntukin ni Michole Sorela sa MPBL


