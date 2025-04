Το βίντεο από την υπογραφή του ηγεμονικού συμβολαίου του Ναν - Το... ατύχημα με τη σαμπάνια και η ευχή του Γιαννακόπουλου για το 10ο

The moment of @nunnbetter_’s signing! ✍🏾



Mr. Dimitris Giannakopoulos and Kendrick Nunn discuss the future, making a toast to our team’s achievements in the years to come! ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/5Y9O9dVehr