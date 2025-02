Ο Πετρούσεφ κατέρριψε το ρεκόρ πόντων στην Εθνική Σερβίας

Κλείσιμο

ηγήθηκε της Σερβίας στη νίκη επί της Φινλανδίας για την πέμπτη και προτελευταία αγωνιστική των προκριματικών του EuroBasket 2025.Ο 25χρονος Σέρβος φόργουορντ του Ερυθρού Αστέρα, όπου παίζει ως δανεικός από τον Ολυμπιακό τα έβαζε από παντού και σταμάτησε στουςΠρόσθεσε επίσης οκτώ ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ και μόλις ένα λάθος σε 32:02, κάνοντας career-high στο σκοράρισμα με το εθνόσημο.Όπως αναφέρει η Mozzartsport, ο Πετρούσεφ έγινε ο κάτοχος της πιο παραγωγικής εμφάνισης στην ιστορία της Εθνικής Σερβίας, ήτοι από το 2007 και μετά, όταν αγωνίστηκε για πρώτη φορά με αυτό το όνομα (το 2006 αγωνίστηκε στο Mundobasket ως Σερβία/Μαυροβούνιο), ξεπερνώντας την προηγούμενη καλύτερη επίδοση που ανήκε στον Μίλος Τεόντοσιτς και τον Νίκολα Γιόκιτς.Φίλιπ Πετρούσεφ: 34 πόντοι vs Φινλανδία, προκριματικά EuroBasket 2025Μίλος Τεόντοσιτς: 32 πόντοι vs Σλοβενία, ημιτελικός EuroBasket 2009Νίκολα Γιόκιτς: 32 πόντοι vs Ιταλία, προημιτελικά EuroBasket 2022Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς: 31 πόντοι vs Ιταλία, Mundobasket 2019Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς: 31 πόντοι vs Τσεχία, προκριματικά Mundobasket 2019Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς: 30 πόντοι vs Νότιο Σουδάν, Ολυμπιακοί Αγώνες 2024Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς: 30 πόντοι vs Λετονία, EuroBasket 2017Νίκολα Γιόκιτς: 29 πόντοι vs Ελλάδα, προκριματικά Mundobasket 2023