Guadalajara Open, Σάκκαρη - Ντόλεχαϊντ 2-0: «Βασίλισσα» Μαρία στο Μεξικό! - Βίντεο

This one's yours, Maria 🥹 @mariasakkari defeats Dolehide, 7-5, 6-3 to win her first EVER WTA 1000 title in Guadalajara!!! 🏆 #GDLOpenAKRON pic.twitter.com/UcE4EGoIFA

🎾 La afición se rinde ante Maria Sakkari en los festejos de su coronación en el WTA Guadalajara #OpenAKRON2023, con mariachi incluido



📷: Enrique Villanueva / La Razón pic.twitter.com/4PV08Ot31k — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 24, 2023

1 - Defeating Caroline Dolehide in straight sets, Maria Sakkari is the first player to win a WTA 1000 event in 2023 without dropping a set, and the first to achieve the feat on hard court since Iga Swiatek - Miami 2022. Strong.#GDLOpenAKRON | @WTAGuadalajara @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/U6Q8qRPCBZ — OptaAce (@OptaAce) September 24, 2023

F | Estadio AKRON



Maria Sakkari 🇬🇷 def. Caroline Dolehide 🇺🇸 7-5, 6-3#GDLOpenAKRONxSantander | @WTA pic.twitter.com/Yj7AHDxnbI — GDL OPEN AKRON WTA1000 (@WTAGuadalajara) September 24, 2023

Simply in a zone tonight 🫡@mariasakkari continuing her dominant form in the second set!#GDLOpenAKRON pic.twitter.com/06fTAqwxrY — wta (@WTA) September 24, 2023

FUEGO 🔥



A standing ovation for @mariasakkari as she takes the first set 7-5 over Dolehide!#GDLOpenAKRON pic.twitter.com/dhWYiF0CGH — wta (@WTA) September 24, 2023

LO LOGRÓ 🏆



Con esta jugada, luego de 1 hora 43 minutos, Maria Sakkari 🇬🇷 se convierte en la CAMPEONA del @WTAGuadalajara 2023 🎾



Enorme mérito para Caroline Dolehide 🇺🇸, quien jugaba su 1a final de WTA 1000 desde el ranking 111.



Así explotó el estadio Akron de Guadalajara ⤵️ pic.twitter.com/wZiZ9aYV0F — Fredi Figueroa (@el_fredinho) September 24, 2023

Sakkari d. Caroline Dolehide 7-5 6-3



There aren’t many athletes who connect with fans the way Maria does.



Her heart, her humanity, & her passion always shine through.



✅1st title in 4 years & 4 months

✅2nd WTA title

✅1st WTA 1000 title



The Great Greek. 🇬🇷🤍 pic.twitter.com/KAMax3ODa4 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 24, 2023

Η Μαρία Σάκκαρη στον 9ο τελικό της καριέρας της επικράτησε σε 1.43' με 7-5, 6-3 της Αμερικανίδας Καρολάιν Ντόλεχαϊντ (No111) και κέρδισε τον 2ο τίτλο της μετά από 4 χρόνια (2019, Μαρόκο).Η Ελληνίδα τενίστρια την Δευτέρα επιστρέφει στο. Η 28χρονη είχε χάσει το 2022 τον τελικό στο Μεξικό αλλά επέστρεψε για ανέβει στην κορυφή.Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Αύγουστο και ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε το μοναδικό του τίτλο, έως τώρα, στο 2023 στο Μεξικό αλλά στο Λος Κάμπος!H Σάκκαρη είχε τον κόσμο στον πλευρό της και στον τελικό και κέρδισε τον τίτλο χωρίς να χάσει σετ. Έγινε έτσι η πρώτη τενίστρια στο 2023 που κερδίζει τίτλο WTA 1000 χωρίς να χάσει σετ. Η τελευταία που τα είχε καταφέρει ήταν η Ίγκα Σβιόντεκ το 2022 (Miami Open).Η Σάκκαρη, ως νικήτρια του τουρνουά φεύγει από το Μεξικό με 454.500 δολάρια στον λογαριασμό της. Παράλληλα έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση της στους WTA Finals.Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε με μπρέικ πόιντ τον αγώνα αλλά η αντίπαλος της το έσβησε για το 1-0. Η Ελληνίδα όμως πίεσε και στο 2ο σερβίς γκέιμ της Αμερικανίδας και με μπρέικ έφτασε στο 2-1.Η Αμερικανίδα πίεσε στο επόμενο γκέιμ όμως η Σάκκαρη υπερασπίστηκε το μπρέικ της (3-1). Η Καρολάιν έφτασε σε τριπλό μπρέικ πόιντ στο 8ο γκέιμ και πήρε πίσω το μπρέικ (4-4).Η Ντόλαχαϊντ έσβησε μπρέικ πόιντ για το 5-4 και η Σάκκαρη σέρβιρε υπό πίεση και ισοφάρισε (5-5). Με μπρέικ η Ελληνίδα έφτασε στο 6-5 και έκλεισε το σετ με το σερβίς της (7-5).Στο 2ο σετ η Αμερικανίδα προηγήθηκε 2-1 όμως η Ελληνίδα έσβησε μπρέικ πόιντ για το 2-2 και είχε με τη σειρά της μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ.Το φιλέ... έδωσε μπρέικ στην Σάκκαρη (3-2). Το υπερασπίστηκε και αυτό με το σερβίς της (4-2) και είχε νέο μπρέικ πόιντ στο 8ο. Η Αμερικανίδα δεν επέτρεψε νέο μπρέικ πόιντ (4-3) αλλά η Ελληνίδα με άνεση πήγε στο 5-3.Η Σάκκαρη έφτασε σε τριπλό ματς πόιντ και με την 2η ευκαιρία της έκλεισε το παιχνίδι με μπρέικ.