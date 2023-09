US Open: Ο Τζόκοβιτς τραγούδησε Beastie Boys μετά την πρόκριση στα ημιτελικά - Δείτε βίντεο

NOVAK SAYS YOU GOTTA FIGHT FOR YOUR RIGHT TO PARRRRRTY.



Novak goes @tkelce on us. pic.twitter.com/IVXtD18Og4 — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2023

Κάθε λόγο να είναι ευτυχισμένος είχε ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά το παιχνίδι με τον Τέιλορ Φριτζ στο US Open.Ο Σέρβος τενίστας απέκλεισε με 3-0 σετ τον Αμερικανό και θα παίξει για μια θέση στον τελικό με τον επίσης Αμερικανό Μπεν Σέλτον.Ο Τζόκοβιτς δεν έπαιξε για 2 χρόνια στις ΗΠΑ λόγω του ότι είναι ανεμβολίαστος και φέτος επέστρεψε και δείχνει έτοιμος για το 24ο Grand Slam.Στις on court δηλώσεις του στο Arthur Ashe τραγούδησε μαζί με τον κόσμο Beastie Boys και συγκεκριμένα το "You Gotta Fight for Your Right To Party".