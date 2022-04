Έγραψε ιστορία με τίτλο στο Miami Open ο Αλκαράθ - Δείτε βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cj0ueqfnuujd)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cj0u4xj76n7l)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cj0uti8lex0h)

Youngest @MiamiOpen Men's Champions

1 @AlcarazCarlos03, 18y11m, in 2022

2 @DjokerNole, 19y10m, in 2007

3 @AndreAgassi, 19y11m, in 1990

4 Michael Chang, 20y1m, in 1992

5 Jim Courier, 20y7m, in 1991#MiamiOpen