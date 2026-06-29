Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ
Συζητήθηκαν οι προοπτικές της διμερούς συνεργασίας και ζητήματα σχετικά με την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ.
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι προοπτικές της διμερούς συνεργασίας, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ (7-8 Ιουλίου) στην Άγκυρα.
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι προοπτικές της διμερούς συνεργασίας, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ (7-8 Ιουλίου) στην Άγκυρα.
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