Στη Νέα Υόρκη ο Κακλαμάνης για τον εορτασμό της Ελληνικής Επανάστασης του 1821
Ο πρόεδρος της Βουλής θα συμμετάσχει σε κορυφαίες εκδηλώσεις της ομογένειας για την 205η επέτειο από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, ξεχωρίζει η μεγαλειώδης παρέλαση στην 5η Λεωφόρο του Μανχάταν
Επίσημη επίσκεψη στη Νέα Υόρκη, από την Παρασκευή 24 Απριλίου έως τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, προκειμένου να συμμετάσχει στις κορυφαίες εκδηλώσεις της ομογένειας για την 205η επέτειο από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, στο επίκεντρο της επίσκεψης βρίσκεται η συμμετοχή στη μεγαλειώδη παρέλαση στην 5η Λεωφόρο του Μανχάταν, η οποία φέτος αποκτά ιδιαίτερη συμβολική βαρύτητα, καθώς το θέμα της είναι αφιερωμένο τόσο στην Ελληνική Παλιγγενεσία (αναγέννηση) όσο και στη συμπλήρωση 250 ετών από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, αναδεικνύοντας τα κοινά ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας που συνδέουν τα δύο έθνη.
Το πρόγραμμα της επίσημης επίσκεψης περιλαμβάνει την επίσκεψη του κ. Κακλαμάνη στο ιστορικό ελληνοαμερικανικό σχολείο του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια, όπου θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με τη νέα γενιά του ελληνισμού και το εκπαιδευτικό προσωπικό.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Βουλής θα συναντηθεί με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο, ενώ θα παραστεί στη δοξολογία που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο World Trade Center. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με την τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στο Bowling Green της Wall Street, παρουσία αγήματος της Προεδρικής Φρουράς, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού για την ελληνική παρουσία στην καρδιά του Μανχάταν.
Παράλληλα, ο κ. Κακλαμάνης θα παρευρεθεί στις εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας Ελληνοαμερικανικών Σωματείων Νέας Υόρκης, ενώ στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην Πανηγυρική Δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας. Η επίσκεψη θα κορυφωθεί με τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής στην εθνική παρέλαση στην 5η Λεωφόρο, όπου χιλιάδες ομογενείς και φίλοι του ελληνισμού αναμένεται να κατακλύσουν το κέντρο της Νέας Υόρκης για να τιμήσουν τον αγώνα για την ελευθερία και την ανεξαρτησία.
