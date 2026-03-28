Εγκαινιάστηκε το νέο κτίριο του ελληνικού προξενείου στη Βεγγάζη, παρουσία Γεραπετρίτη
Στο προξενείο έχει αναρτηθεί πλακέτα προς τιμή των 5 Ελλήνων που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο το 2023, παρών ο πατέρας της 'Αντζελάς Μανδαλιού
Το ελληνικό προξενείο στη Βεγγάζη εγκαινίασε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο επίσκεψής του στη Λιβύη.
Παρών ήταν και ο πατέρας της Άντζελας Μανδαλιου, διερμηνέα που είχε χάσει τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Λιβύη, μαζί με άλλους τέσσερις Έλληνες, στελέχη και αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων το 2023.
Μάλιστα, στην είσοδο του προξενείου έχει αναρτηθεί και τιμητική πλακέτα στη μνήμη των Ελλήνων που βρήκαν τραγικό θάνατο στο τροχαίο εκείνο, όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαινα συγκρούστηκε με διπλοκάμπινο φορτηγάκι και στη συνέχεια τυλίχτηκε στις φλόγες.
«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα, για τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, αλλά και για το αποτύπωμα της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή και τον κόσμο. Σήμερα εγκαινιάζουμε το νέο κτήριο του Γενικού Προξενείου μας στη Βεγγάζη, ένα κτήριο, το οποίο είναι πραγματικό κόσμημα για την περιοχή. Η ελληνική σημαία υψώνεται πλέον περήφανη εδώ, στο κέντρο της Βεγγάζης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποτυπώνεται αυτή η σχέση και σε νέες σημαντικές υποδομές», είπε ο κ.Γεραπετρίτης.
Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες στην ελληνική κοινότητα της Βεγγάζης που -όπως είπε- συνέβαλε καθοριστικά στην ανοικοδόμηση αυτού του Γενικού Προξενείου.
«Ιστορική ημέρα για την Ελλάδα»Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Εξωτερικών, που νωρίτερα είχε συνάντηση και με τον στρατάρχη Χάφταρ, αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασίας των δύο πλευρών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα