Διακομματική νομοθετική πρωτοβουλία Ελληνοαμερικανών βουλευτών για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ουάσινγκτον - Αθήνας
Την πρόταση κατέθεσαν στο Κογκρέσο οι βουλευτές Γκας Μπιλιράκης, Κρις Πάπας, Ντίνα Τάιτους και Νικόλ Μαλλιωτάκη
Στην κατάθεση διακομματικής νομοθετικής πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ-Ελλάδας προχώρησαν στην Ουάσινγκτον μέλη της Ελληνοαμερικανικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με στόχο την ανανέωση της αμερικανικής στήριξης προς την Ελλάδα, στον τομέα της στρατιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Τα μέλη της Ελληνοαμερικανικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας παρουσίασαν τον Νόμο για την Προώθηση της Αμυντικής Συνεργασίας ΗΠΑ-Ελλάδας, ο οποίος εξουσιοδοτεί εκ νέου την αμερικανική βοήθεια, μέσω του προγράμματος Διεθνούς Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (IMET), για πέντε ακόμη χρόνια.
Η νομοθεσία στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας, της εκπαίδευσης και της επιχειρησιακής διαλειτουργικότητας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών, σε μια περίοδο αυξανόμενης γεωπολιτικής σημασίας για την Ανατολική Μεσόγειο.
Ο βουλευτής Κρις Πάπας δήλωσε: «Η Ελλάδα είναι ένας σταθερός δημοκρατικός σύμμαχος των ΗΠΑ, ένας πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και βασικός εταίρος για τη διασφάλιση της περιφερειακής ασφάλειας και ευημερίας. Η συνέχιση της βοήθειας μέσω του προγράμματος IMET είναι κρίσιμη για την ενίσχυση των στρατηγικών μας σχέσεων και την προστασία των συμφερόντων μας στην περιοχή».
Ο βουλευτής Γκας Μπιλιράκης τόνισε: «Η συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας στηρίζεται στην κοινή προσήλωση στη δημοκρατία και την ασφάλεια, και η Ελλάδα παραμένει ένας αξιόπιστος σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Η νομοθεσία αυτή ενισχύει περαιτέρω την συνεργασία μας σε μια στρατηγικά κρίσιμη περιοχή».
Η βουλευτής Ντίνα Τάιτους υπογράμμισε την σπουδαιότητα των διπλωματικών και αμυντικών σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, τονίζοντας ότι η νομοθεσία αυτή προάγει την περιφερειακή ασφάλεια και ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, μια περιοχή που είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια ειρήνη.
Η βουλευτής Νικόλ Μαλλιωτάκη, αντιπρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας, στάθηκε στην ενίσχυση της εθνικής άμυνας της Ελλάδας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην αναβάθμιση του στόλου F-16 και των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας. «Η Ελλάδα διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και των δημοκρατικών αξιών, και η ισχυρή συνεργασία με τις ΗΠΑ είναι πιο σημαντική από ποτέ» δήλωσε.
Η νομοθεσία υποστηρίζεται από σημαντικές οργανώσεις της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, όπως το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, η ΑΧΕΠΑ και το Συμβούλιο Ηγεσίας Ελληνοαμερικανών, και έχει ήδη αναγνωριστεί ως σημαντική για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και την ενίσχυση της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.
The strong diplomatic and defense partnerships between the United States and Greece are too important to be overlooked.— Dina Titus (@repdinatitus) March 19, 2026
I am proud to join my Hellenic colleagues in introducing the US-Greece Defense Cooperation Advancement Act to ensure regional security and economic prosperity… pic.twitter.com/2sQORfG3tr
