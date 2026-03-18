Τηλεργασία και επιδότηση για μετακίνηση με ΜΜΜ εξετάζουν στην ΕΕ απέναντι στη νέα κρίση, ο Μητσοτάκης ζητά ευρωπαϊκό σχέδιο αντίδρασης
Την Πέμπτη η Σύνοδος Κορυφής - Από την Αθήνα επαναλαμβάνεται σε όλους τους τόνους ότι δεν θα πρέπει να επαναληφθούν τα λάθη της ενεργειακής κρίσης του 2022, οπότε και οι αποφάσεις άργησαν χαρακτηριστικά
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναχωρεί σήμερα το μεσημέρι για τις Βρυξέλλες, όπου το βράδυ θα δώσει το παρών στα 50στά γενέθλια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Υπό άλλες συνθήκες, το gathering της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς θα είχε απλώς επετειακό χαρακτήρα, θεωρείται όμως βέβαιο ότι σε αυτή τη συγκυρία τα «πηγαδάκια» θα πάρουν φωτιά ενόψει της Συνόδου Κορυφής που έπεται την Πέμπτη και έχει «βαριά ατζέντα». Βεβαίως, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και η προοπτική συνεπειών για τα ευρωπαϊκά κράτη είναι σε πρώτο πλάνο, εξ ου και εκτιμάται ότι η Σύνοδος θα διαρκέσει σίγουρα ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.
Το βασικό στοιχείο προβληματισμού για την Αθήνα είναι ότι δεν μοιάζουν όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να συμμερίζονται την ίδια αίσθηση επείγοντος ως προς την ετοιμότητα παρέμβασης για να αναχαιτιστούν οι συνέπειες του πολέμου και κυρίως του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.
Από την Αθήνα επαναλαμβάνεται σε όλους τους τόνους ότι δεν θα πρέπει να επαναληφθούν τα λάθη της ενεργειακής κρίσης του 2022, οπότε και οι αποφάσεις άργησαν χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης, όμως, την ίδια ώρα δεν θέλει να εμφανίζεται ως επισπεύδων για άμεσα μέτρα σε εθνικό επίπεδο, καθώς αυτό μπορεί να υπονομεύσει το μήνυμα που εκπέμπει η Αθήνα προς τις αγορές για την καλή κατάσταση των δημοσιονομικών. Ήδη τα πρώτα σημάδια πίεσης στα ελληνικά ομόλογα έχουν αρχίσει να φαίνονται και δεν περνούν απαρατήρητα από το κυβερνητικό επιτελείο.
Υπό αυτό το πρίσμα, ο κ. Μητσοτάκης στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς τις Βρυξέλλες ότι στη Σύνοδο της Πέμπτης θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση ως προς την ανάγκη να υπάρχει ένα κοινό σχέδιο για βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα. Να γνωρίζουν, με άλλα λόγια, τα κράτη-μέλη τι μπορούν να κάνουν σε επίπεδο δημοσιονομικής ευελιξίας, σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί.
Προφανώς, αυτό περιλαμβάνει και τις λεγόμενες «οροφές δαπανών», τη δυνατότητα για κρατικές ενισχύσεις (state aid), αλλά και τυχόν παρεμβάσεις στη φορολογία. Όλα αυτά συνιστούν για κάθε κυβέρνηση ένα μενού επιλογών, για την Αθήνα όμως είναι κρίσιμο οι Βρυξέλλες να δώσουν επί της αρχής το «πράσινο φως», καθώς σύντομα θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις.
Αυτό, όμως, δεν είναι εύκολο και η συζήτηση αναμένεται να είναι ακανθώδης. Ο πρώτος που το διαπίστωσε ήταν προ ημερών ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου που έδωσε το «παρών» στη Σύνοδο των Ευρωπαίων υπουργών και συγκρούστηκε σφοδρά με τη Σουηδή ομόλογο του.
Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, στο τραπέζι της συζήτησης των Ευρωπαίων πέφτουν κι άλλα μέτρα…out of the box, όπως π.χ. η επέκταση της τηλεργασίας ή η επιδότηση μετακίνησης με τα ΜΜΜ, ώστε να αποφευχθεί η πιο δαπανηρή μετακίνηση με ΙΧ.
Δεν είναι τυχαίο ότι στη Σύνοδο θα είναι παρών και ο πρόεδρος του Εurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος έχει επισημάνει ότι τα όποια μέτρα θα προέλθουν από την εργαλειοθήκη του 2022, με στόχο να μειωθούν οι συνέπειες που θα αφορούν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.
Τα στοχευμένα μέτρα, η τηλεργασία και τα ΜΜΜΑρμόδιες κυβερνητικές πηγές ξορκίζουν (ακόμα)την επιλογή των pass, αλλά αναγνωρίζουν ότι σύντομα θα απαιτηθούν αποφάσεις π.χ. για το κόστος των λιπασμάτων ή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ενόψει Πάσχα. Συνεπώς, είναι κρίσιμο το ευρύτερο πλαίσιο, ώστε να εξεταστούν εν συνεχεία οι «στοχευμένες και περιορισμένες» παρεμβάσεις που ο κ. Μητσοτάκης έχει φωτογραφίσει.
