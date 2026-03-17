Αυγενάκης: Ερώτηση στη Βουλή για τον ΝΟΑΚ και πίεση για κρίσιμα τμήματα προς το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι
Ο βουλευτής επισημαίνει ότι η νότια Κρήτη δεν μπορεί να μείνει εκτός υποδομών – Ζητά σαφή ενημέρωση για τον ΝΟΑΚ καιζητά να προχωρήσει η ανάθεση μελετών
Σαφή ενημέρωση για την πορεία των μελετών του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ) αλλά και την άμεση προώθηση κρίσιμων τμημάτων του έργου ζήτησε ο βουλευτής Ηρακλείου της ΝΔ Λευτέρης Αυγενάκης.
Με ερώτησή του προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα ο κ. Αυγενάκης έβαλε στο επίκεντρο τα «τυφλά», όπως τα χαρακτηρίζει, τμήματα Πραιτώρια – κόμβος Αρκαλοχωρίου και Βιάννος – Ιεράπετρα – κόμβος Αρκαλοχωρίου. Στην ερώτησή του ζητά να προχωρήσει άμεσα η ανάθεση μελετών, ώστε να ενταχθούν ως συνοδά έργα στο νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλλι. Όπως επισημαίνει, η ολοκλήρωση αυτών των τμήματα είναι καθοριστική για την πλήρη διασύνδεση της νότιας Κρήτης με το νέο αεροδρόμιο και τις βασικές υποδομές του νησιού.
Παράλληλα, ο βουλευτής ζητά αναλυτικά στοιχεία για την πρόοδο και το χρονοδιάγραμμα των ήδη δρομολογημένων μελετών, ιδίως για τα τμήματα Καστέλλι – Στόλοι και Στόλοι – Πραιτώρια.
Ο κ. Αυγενάκης διαφωνεί, στο κείμενό του, ευθέως με την πρόσφατη τοποθέτηση του υφυπουργού Υποδομών ΝίκουΤαχιάου, που δήλωσε ότι η προώθηση του ΝΟΑΚ θεωρείται δευτερεύουσα σε σχέση με άλλα μεγάλα έργα, όπως ο ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο Καστελλίου. Όπως αναφέρει, «η νότια Κρήτη δεν μπορεί να μείνει εκτός του συνολικού σχεδιασμού υποδομών».
Η υλοποίηση του ΝΟΑΚ, σημειώνει, συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, την ενίσχυση της προσβασιμότητας και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας σε περιοχές με έντονη αγροτική και τουριστική δραστηριότητα.
Σε αυτό το πλαίσιο, καλεί τον υπουργό να δώσει απαντήσεις για την πορεία των υφιστάμενων μελετών όσο και την πρόθεσή του να προχωρήσει στις αναγκαίες νέες αναθέσεις, προκειμένου να μην χαθεί η ευκαιρία για ολοκληρωμένη ανάπτυξη του οδικού δικτύου της νότιας Κρήτης.
Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά την ερώτηση του Λευτέρη Αυγενάκη
