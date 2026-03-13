Άγριο επεισόδιο στη Βουλή με ύβρεις της Κωνσταντοπούλου - Διεκόπη η συνεδρίαση, «βρίσκονται παιδιά στα θεωρεία» της είπαν

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε επίθεση στις συζύγους και τα παιδιά του πρωθυπουργού και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας

Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε η κυρία



Η πρόεδρος της «γυμνοσάλιαγκα» τον , «φασίστα» τον η κόρη του πρωθυπουργού Σοφία Μητσοτάκη είναι δημόσιο και άρα ελεγχόμενο πρόσωπο από την στιγμή που φωτογραφήθηκε με τον πατέρα της σε χριστουγεννιάτικη γιορτή του Μεγάρου Μαξίμου.







Με την επανέναρξη της συνεδρίασης στο προεδρείο ανέβηκε ο κ.



Σε καταδίκη του επεισοδίου προχώρησε και ο κ. Νίκος Παππάς εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σε καταδίκη του περιστατικού προχώρησε και η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφαλά υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η ευθύνη για το επεισόδιο ανήκει στην πλειοψηφία.







Ακολουθεί ο διάλογος από τα επίσημα πρακτικά της Βουλής:



ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): Και επειδή βέβαια, όταν σας είπα κάποια πράγματα στην Επιτροπή, φροντίσατε να τα μεταστρέψετε, θα τα επαναλάβω επακριβώς. Γιατί είδα και τα δημοσιεύματα που βγάζουν όλα αυτά τα μέσα που δεν τα διαβάζει η μάνα τους, αλλά τα χρηματοδοτεί η Κυβέρνηση για να χτυπάνε πολιτικούς αντιπάλους και έχετε πολλούς. Να, πρώτοι πρώτοι οι Λαζαρίδης,Μαρκόπουλος, μεγάλοι αστέρες της δημοσιογραφίας που τώρα εκπροσωπούν στα πρώτα έδρανα…



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Πήγαινε να υπερασπιστείς κανένα βιαστή με τυρόπιτες και άσε μας εμάς, άιντε!



ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): Άιντε, κύριε Μαρκόπουλε, να μην πείτε ούτε στους δασκάλους…



ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):Παρακαλώ, κύριε Μαρκόπουλε!



ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): …ούτε στους δασκάλους του παιδιού σας που πήγατε και τραμπουκίσατε, όπως διαβάσαμε…



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Άντε, άντε!



ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): Βουλευτής που πηγαίνει και τραμπουκίζει εκπαιδευτικούς…



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Πήγαινε να υπερασπιστείς κανένα βιαστή. Τους υπαλλήλους σου τους πληρώνεις; Σε ρωτάω.



ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη): Κύριε Μαρκόπουλε…



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, υπάρχει όριο.



ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη): Κύριε Μαρκόπουλε, ανακαλέστε.



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ανακαλώ.



ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη): Ωραία, θα διαγραφεί βεβαίως.





ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): Οι φασίστες όπως ο συγκεκριμένος, με αυτό τον τρόπο έχουν μάθει να χυδαιολογούν και να σπιλώνουν, την ώρα που τουςέχουν στο χέρι τους τα συμφέροντα για τα οποία περιφέρονται τα τσιράκια και οι κονδυλοφόροι….



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όλα καλά, κυρία Πρόεδρε;



ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Αυτά θα διαγραφούν;



ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): Πηγαίνετε στη Νίκαια με τον κ. Γεωργιάδη να τραμπουκίζετε γιατρούς…



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτά τα ανέχεστε τώρα;



ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): …με ένα στρατό από ΜΑΤ…



ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):Σταματήστε το πινγκ πονγκ…



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα θα δώσετε επί προσωπικού…



ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): Συνεχίζω την ομιλία μου.Θέλουνε προφανώς να διακόψουν την ομιλία μου,κυρία Πρόεδρε. Δεν θα το αφήσω αυτό.



ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Βαρυσήμαντη!



ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): Συνεχίζω λοιπόν την ομιλία μου επισημαίνοντας τα εξής.



Σας είπα, κύριε Παπασταύρου, ότι ο Πρωθυπουργός εάν χρειαστεί, αν αισθανθεί κίνδυνο στη χώρα, θα πάρει το ελικόπτερο ή οποιοδήποτε άλλο μέσο και θα πάει κάπου αλλού, όπως ήταν κάπου αλλού και το μάθαμε από σπόντα η κόρη του. Και αντιδράσατε ότι έγινε δήθεν κάποια χυδαία επίθεση στην κόρη του Πρωθυπουργού.



Όχι, κύριε Παπασταύρου, δεν έγινε καμία χυδαία επίθεση σε κανέναν. Δημοσιοποιήθηκε αυτό το οποίο οελληνικός λαός δικαιούται να ξέρει. Δικαιούται να ξέρει ο ελληνικός λαός. Όταν ο Πρωθυπουργός,συνοδευόμενος από την κόρη του, διαφημίζει ότι ακούει τα κάλαντα στο Μέγαρο Μαξίμου και ένα πρόσωπο γίνεται, λόγω συγγένειας, δημόσιο πρόσωπο και παρίσταται σε δημόσια γεγονότα και το πρόσωπο αυτό είναι ανάμεσα στους επαναπατριζόμενους και φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί ένας επαναπατρισμός που για άλλους δεν ολοκληρώθηκε, αυτό είναι ένα δημόσιο γεγονός.



Νέο επεισόδιο με ακραίους χαρακτηρισμούς και επιθέσεις στις συζύγους και τα παιδιά του πρωθυπουργού και βουλευτών τηςπροκάλεσε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου εκτρέποντας την κρίσιμη συζήτηση που διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής για τις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πυροδότησε την συνεδρίαση χαρακτηρίζονταςτον Μακάριο Λαζαρίδη τον Δημήτρη Μαρκόπουλο ενώ σε άλλο σημείο υποστήριξε πωςείναι δημόσιο και άρα ελεγχόμενο πρόσωπο από την στιγμή που φωτογραφήθηκε με τον πατέρα της σε χριστουγεννιάτικη γιορτή του Μεγάρου Μαξίμου.Οι βουλευτές ζήτησαν έντονα το λόγο για να απαντήσουν επί προσωπικού ενώ ωστόσο η προεδρεύουσα Ολγα Γεροβασίλη αρνήθηκε να τους τον δώσει, και διέκοψε την συνεδρίαση προκειμένου να επανέλθει η τάξη.Με την επανέναρξη της συνεδρίασης στο προεδρείο ανέβηκε ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης λέγοντας: «Δεν είμαι δικαστής αλλά όσα προηγήθηκαν αποτελούν ντροπή για το κοινοβούλιο. Τα πρακτικά παραπέμπονται στην επιτροπή δεοντολογίας. Την ώρα που γίνονταν αυτά βρίσκονταν παιδιά στα θεωρεία. Είναι ντροπή και αυτό το λέω σε όλα τα κόμματα».Σε καταδίκη του επεισοδίου προχώρησε και ο κ. Νίκος Παππάς εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σετου περιστατικού προχώρησε καιΤζώρτζια Κεφαλά υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η ευθύνη για το επεισόδιο ανήκει στην πλειοψηφία.Η αρχή έγινε όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Ολομέλειας επιτέθηκε στον εισηγητή της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλο με αποτέλεσμα ο δεύτερος να αντιδράσει.(Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): Και επειδή βέβαια, όταν σας είπα κάποια πράγματα στην Επιτροπή, φροντίσατε να τα μεταστρέψετε, θα τα επαναλάβω επακριβώς. Γιατί είδα και τα δημοσιεύματα που βγάζουν όλα αυτά τα μέσα που δεν τα διαβάζει η μάνα τους, αλλά τα χρηματοδοτεί η Κυβέρνηση για να χτυπάνε πολιτικούς αντιπάλους και έχετε πολλούς. Να, πρώτοι πρώτοι οι Λαζαρίδης,Μαρκόπουλος, μεγάλοι αστέρες της δημοσιογραφίας που τώρα εκπροσωπούν στα πρώτα έδρανα…Πήγαινε να υπερασπιστείς κανένα βιαστή με τυρόπιτες και άσε μας εμάς, άιντε!(Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): Άιντε, κύριε Μαρκόπουλε, να μην πείτε ούτε στους δασκάλους…(Όλγα Γεροβασίλη):Παρακαλώ, κύριε Μαρκόπουλε!(Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): …ούτε στους δασκάλους του παιδιού σας που πήγατε και τραμπουκίσατε, όπως διαβάσαμε…Άντε, άντε!(Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): Βουλευτής που πηγαίνει και τραμπουκίζει εκπαιδευτικούς…: Πήγαινε να υπερασπιστείς κανένα βιαστή. Τους υπαλλήλους σου τους πληρώνεις; Σε ρωτάω.(Όλγα Γεροβασίλη): Κύριε Μαρκόπουλε…: Κυρία Πρόεδρε, υπάρχει όριο.(Όλγα Γεροβασίλη): Κύριε Μαρκόπουλε, ανακαλέστε.: Δεν ανακαλώ.(Όλγα Γεροβασίλη): Ωραία, θα διαγραφεί βεβαίως.(Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): Οι φασίστες όπως ο συγκεκριμένος, με αυτό τον τρόπο έχουν μάθει να χυδαιολογούν και να σπιλώνουν, την ώρα που τουςέχουν στο χέρι τους τα συμφέροντα για τα οποία περιφέρονται τα τσιράκια και οι κονδυλοφόροι….: Όλα καλά, κυρία Πρόεδρε;: Αυτά θα διαγραφούν;(Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): Πηγαίνετε στη Νίκαια με τον κ. Γεωργιάδη να τραμπουκίζετε γιατρούς…: Αυτά τα ανέχεστε τώρα;(Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): …με ένα στρατό από ΜΑΤ…(Όλγα Γεροβασίλη):Σταματήστε το πινγκ πονγκ…: Τώρα θα δώσετε επί προσωπικού…(Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): Συνεχίζω την ομιλία μου.Θέλουνε προφανώς να διακόψουν την ομιλία μου,κυρία Πρόεδρε. Δεν θα το αφήσω αυτό.: Βαρυσήμαντη!(Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): Συνεχίζω λοιπόν την ομιλία μου επισημαίνοντας τα εξής.Σας είπα, κύριε Παπασταύρου, ότι ο Πρωθυπουργός εάν χρειαστεί, αν αισθανθεί κίνδυνο στη χώρα, θα πάρει το ελικόπτερο ή οποιοδήποτε άλλο μέσο και θα πάει κάπου αλλού, όπως ήταν κάπου αλλού και το μάθαμε από σπόντα η κόρη του. Και αντιδράσατε ότι έγινε δήθεν κάποια χυδαία επίθεση στην κόρη του Πρωθυπουργού.Όχι, κύριε Παπασταύρου, δεν έγινε καμία χυδαία επίθεση σε κανέναν. Δημοσιοποιήθηκε αυτό το οποίο οελληνικός λαός δικαιούται να ξέρει. Δικαιούται να ξέρει ο ελληνικός λαός. Όταν ο Πρωθυπουργός,συνοδευόμενος από την κόρη του, διαφημίζει ότι ακούει τα κάλαντα στο Μέγαρο Μαξίμου και ένα πρόσωπο γίνεται, λόγω συγγένειας, δημόσιο πρόσωπο και παρίσταται σε δημόσια γεγονότα και το πρόσωπο αυτό είναι ανάμεσα στους επαναπατριζόμενους και φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί ένας επαναπατρισμός που για άλλους δεν ολοκληρώθηκε, αυτό είναι ένα δημόσιο γεγονός.

Και υπάρχουν, όπως μαθαίνω, αρκετοί Έλληνες που δεν έχουν ακόμη επαναπατριστεί, διότι δεν έχετε λύσει το ζήτημα της μεταφοράς και των κατοικίδιων τους, έτσι δεν είναι; Αυτοί δεν έχουν ψυχή; Ή δεν είναι συγγενείς του Πρωθυπουργού, οπότε τους έχετε αφήσει στις χώρες αυτές;



Τα δημόσια λοιπόν γεγονότα θα αντιμετωπίζονται ως δημόσια γεγονότα και οι συγγενείς του Πρωθυπουργού που παρεμβαίνουν στα δημόσια γεγονότα ή επηρεάζουν τα δημόσια γεγονότα δεν είναι υπεράνω αναφοράς. Οι χυδαιότητες αφορούν εσάς και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθείτε να χτυπήσετε όποιον σας ενοχλεί.



Και λέγοντας αυτά έρχομαι στο ζήτημα των υποκλοπών, για να πω ότι είναι συγκλονιστικές οι αποκαλύψεις και οι δηλώσεις των τελευταίων ημερών και οι δηλώσεις του κ. Σαμαρά, στις οποίες δεν απαντήσατε. Είπε ξεκάθαρα ότι τον αφορά προσωπικά το θέμα. Ήταν παρακολουθούμενος. Και δεν άκουσα κάποια απάντηση.



Και σας είπα ότι εμείς αυτό θα το ψάξουμε μέχρι τέλους, όπως ανακοινώνω ότι θα αναλάβω πρωτοβουλίες και νομικού περιεχομένου για το πλήρες άνοιγμα της υπόθεσης των υποκλοπών, που είναι υπόθεση κατασκοπείας, όπως πρόσφατα έκρινε η ελληνική δικαιοσύνη και δεν είπατε κουβέντα για αυτό.



Η ελληνική δικαιοσύνη διαπίστωσε κατασκοπεία για ξένη χώρα και μάλιστα το Ισραήλ με το οποίο συναλλάσσεστε, κύριε. Θα κάνετε κάποια δήλωση;Είστε βωβός απέναντι σε αυτό; Μόνο για την κόρη του Πρωθυπουργού απαντάτε; Απαντήστε λοιπόν και στα σοβαρά.



Εσείς γνωρίζετε για το ζήτημα αυτό; Έχετε κάτι να καταθέσετε; Θα γίνει κάποιο διάβημα προς το κράτος του Ισραήλ σε σχέση με αυτό, που το εμφανίζετε ωςσύμμαχο; Μην μου κάνετε «εγώ». Ναι, εσείς και εσείς.



Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Όργιο άλλων αλληλοεκβιασμών! Εκβιάζει ο Βορίδης, τον εκβιάζει πίσω ο Μητσοτάκης δια του Βάρρα. Και τι αποδεικνύεται; Ότι από το 2020 υπάρχει έγγραφο και μάλιστα πρωτοκολλημένο στο γενικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που επισημαίνει ότι υπάρχει μια περίεργη εκτόξευση, εκτίναξη των ζώων στην Κρήτη. Και δεν το είδε -λέει- ο κ. Βορίδης. Ήταν απασχολημένος να υποδέχεται τον «Φραπέ» και τον «Χασάπη» στο Υπουργείο και να φωτογραφίζεται μάλλον και δεν τον ένοιαζε η εκτίναξη των ζώων τότε. Αυτές οι πρακτικές της μαφίας θα τελειώσουν ό,τι και να κάνετε.



Και έρχομαι στο ζήτημα της σύμβασης με τη Chevron. Σας επισήμανα στην ομιλία μου στην επιτροπή ότι έχει πολλά ζητήματα κύρους. Και αν δεν είχε κάνει, κύριε Μπιάγκη, το ΠΑΣΟΚ αυτή τη μεγάλη «πατάτα» να περιορίσει το δικαίωμα της Αντιπολίτευσης να υποβάλει ένσταση ακυρότητας, ενστάσεις αντισυνταγματικότητας -τρομερό ότι ως Αξιωματική Αντιπολίτευση πήγατε να νομοθετηθεί αλλαγή του Κανονισμού για να περιοριστεί η Αντιπολίτευση- θα έπρεπε σήμερα να γίνει τέτοια ένσταση. Λυπάμαι πολύ. Πολύ λυπάμαι.



Οι συμβάσεις αυτές είναι άκυρες. Είναι απατηλές.Συνάπτονται από πρόσωπα παντελώς άγνωστα, χωρίς πολιτική ευθύνη και χωρίς καμία νομιμοποίηση.Κάποιοι άσχετοι άνθρωποι υπογράφουν. Την ChevronGreece Holdings την εκπροσωπούν μέσω πληρεξουσίου και την Ελληνική Δημοκρατία την εκπροσωπεί ο κ. Αριστοφάνης Στεφάτος. Τον γνωρίζει κανείς; Ξέρει κανείς έναν Αριστοφάνη Στεφάτο, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων και ούτω καθεξής; Κανείς. Γιατί;Γιατί, δεν θέλετε να βάλετε εσείς υπογραφές σε αυτό το κατάπτυστο πόνημα εκχώρησης δικαιωμάτων.



Ενδεικτικά αναφέρω δε ότι ένας δικηγόρος σχετικά άπειρος δεν θα επρόκειτο ποτέ και δεν άφηνε ποτέ να διατυπωθούν τέτοιες ρήτρες, όπως αυτές που περιέχονται σε αυτά τα σχέδια. Δικαίωμα -λέει- έχει ο μισθωτής να προβαίνει σε ενέργειες εκτός προγράμματος και απλώς να ενημερώνει τον εκμισθωτή. Ούτε συναίνεση χρειάζεται από τη χώρα ούτε τίποτα, εκτός προγράμματος να κάνει ό,τι θέλει ηChevron.



Θα εποπτεύεται ο καθαρισμός περιοχών; Καμία πρόβλεψη στο άρθρο 6.3. Στο άρθρο 21.1, αν υπάρχει παραβίαση η οποία δεν επανορθωθεί, ο εκμισθωτής δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση. Αλήθεια, αζημίως,χωρίς αποζημίωση για τον μισθωτή, για τη χώρα; Πώς διαφυλάσσετε τα συμφέροντα; Ούτε δυάρι να νοικιάζατε σε οποιαδήποτε περιοχή δεν θα είχε τόσο λεόντειες ρήτρες το μισθωτήριο.



Στο άρθρο 22.1 λέει ότι σε περίπτωση αφερεγγυότητας του μισθωτή προβλέπεται έκπτωση και λύση της σύμβασης, χωρίς καμία αποζημίωση.Τίποτα. Δεν διαφυλάσσετε τα δικαιώματα εκείνου που εκπροσωπείτε ούτε στο παραμικρό. Στο άρθρο 21.3 ο μισθωτής δεν μπορεί να τεθεί υπό τον έλεγχο του κράτους ή πολίτη κράτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άνευ εγκρίσεως του Υπουργικού Συμβουλίου. Τόσο κρίσιμα ζητήματα με τόσο πρόχειρο τρόπο! Καμίαυπαιτιότητα του μισθωτή δεν προβλέπεται ρητά ότι προκαλεί υποχρέωση αποζημίωσης. Και συνολικά οι ρήτρες σύμβασης είναι προβληματικές, άκυρες,αντισυνταγματικές και φυσικά εθνικά επιζήμιες με διατυπώσεις εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων και κυριαρχίας. Είναι ντροπή σας.



Τέλος, για το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας -για το οποίο ακόμη καμία απάντησή σας δεν έχουμε- θα ήθελα την τοποθέτησή σας και για το εργοστάσιο Άκκουγιου στην Τουρκία στο οποίο αντιταχθήκαμε και για το Κοζλοντούι στη Βουλγαρία και για το αν, κύριε Παπασταύρου, για αυτές τις επιλογές λάβατε υπόψη οτιδήποτε.



(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Πλεύσης Ελευθερίας)



ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτιρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της Αίθουσας «Ελευθέριος Βενιζέλος», είκοσι εννέα μαθήτριες και μαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 10ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου.



Η Βουλή σάς καλωσορίζει. Καλωσορίζουμε και τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς.



(Χειροκροτήματα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)



Έχει ζητήσει παρέμβαση ο κ. Μαρκόπουλος.



Έχετε ένα λεπτό να πείτε σε τι συνίσταται το προσωπικό.



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Η κ.Κωνσταντοπούλου εδώ και πάρα πολλές ημέρες χρησιμοποιεί διαρκώς τον όρο «φασίστας» τόσο για εμένα όσο και για συναδέλφους μου, όπως τον κ.Άδωνι Γεωργιάδη.



Κυρία Κωνσταντοπούλου, δυο Ζωές έχουν υπηρετήσει πιστά τον κατήφορο στη χώρα μας. Η Ζωή Λάσκαρη στην ταινία του Δαλιανίδη με το λαμπερό όμως τρόπο της ως ηθοποιός και εσείς με το γκρίζο και σκοτεινό σας τρόπο υπηρετείτε καθημερινά τον πολιτικό κατήφορο. Είστε απαράδεκτη. Είστε χυδαία.Είστε κατώτερη των περιστάσεων.



Και κάτι τελευταίο. Δεν μπορεί να υβρίζει με αυτόν τον τρόπο οικογένειες, τα παιδιά μας, την κόρη του Πρωθυπουργού. Δεν έχετε πάρει αγωγή, κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν έχετε πάρει αγωγή από το σπίτι σας. Είστε απαράδεκτη και σας επιστρέφουμε όλες αυτές τις καταγγελίες. Είστε ζήτουλας της οργής μας. Το μόνο που θα πάρετε είναι το γέλιο μας.



Ευχαριστώ.



ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη): Τον λόγο έχει ο κ. Λαζαρίδης.



ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.



Ακούσαμε για μία ακόμη φορά την κ.Κωνσταντοπούλου παρουσία τριών Βουλευτών της -οι οποίοι όλοι είναι διορισμένοι μετά την ανεξαρτητοποίηση της κ. Καραγεωργόπουλου- έναν χυδαίο, έναν τοξικό, έναν σεξιστικό λόγο ο οποίος, θα έλεγα, δεν συνάδει ούτε με την Αίθουσα στην οποία γίνονται αυτά αλλά συνολικά και με τις θέσεις και τις απόψεις που έχουν οι πολίτες.



Κατ’ αρχάς θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, επειδή αναφερθήκατε στον κ. Παπασταύρου για το ζήτημα της λίστας Λαγκάρντ. Θέλω να σας υπενθυμίσω, κυρία Κωνσταντοπούλου ότι ο κ. Παπασταύρου έχει αθωωθεί από τον Φεβρουάριο του 2019 από όλες τις κατηγορίες με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Κατά συνέπεια το να επανέρχεστε και να επανέρχεστε σε ένα θέμα, το οποίο έχει λήξει, νομίζω ότι παρέλκει και μάλιστα από μία -υποτίθεται- εξαιρετική νομικό.



Εκείνο, όμως, το οποίο πραγματικά με εντυπωσιάζει και με εντυπωσιάζει, κυρία Πρόεδρε,ακόμα περισσότερο, γιατί στα έδρανα του κόμματος της Πλεύσης Ελευθερίας κάθονται δύο γυναίκες, είναι η επίθεση την οποία εξαπέλυσε αφενός στην σύζυγο του Πρωθυπουργού στην κ. Μαρέβα Μητσοτάκη και αφετέρου η επίθεση -την οποία επανέλαβε ξανά το έκανε και στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου- στην κόρη του Πρωθυπουργού τη Σοφία Μητσοτάκη. (MS)



Και πραγματικά, δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι ευαίσθητες κατά τα άλλα Βουλευτίνες της Πλεύσης Ελευθερίας -να μου πείτε η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του κόμματος δεν υποστηρίζει τηγυναίκα του αδελφού της, θα υπερασπιστεί την κ.Μητσοτάκη ή την Σοφία Μητσοτάκη;- αποδέχονται τέτοιου είδους υπονοούμενα και αναφορές σε προσωπικά θέματα, τα οποία δεν αφορούν κανέναν.



Και προφανώς, κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν σας αφορά πού βρίσκεται η Σοφία Μητσοτάκη. Δεν σας αφορά. Καθόλου. Ούτε μπαίνουμε στις προσωπικές σχέσεις, όπως δεν μπαίνουμε στις δικές σας με τον κ.Διαμαντή Καραναστάση. Άρα, λοιπόν, καλά θα κάνετε με οικογένειες να μην μπλέκετε και να μην ασχολείστε. Δεν σας παίρνει. Για να τελειώνουμε με αυτό.



Και επειδή, κυρία Κωνσταντοπούλου, μας είπατε ότι η Κυβέρνηση ακολουθεί πρακτικές μαφίας, θέλω να σας πω κάτι. Ούτε -και κλείνω με αυτό, κυρία Πρόεδρε-η μαφία στη Σικελία και στη Νάπολη δεν εμπλέκει στις υποθέσεις της τα γυναικόπαιδα. Εσείς το κάνετε. Άρα,εσείς προσωπικά εκτός από μια άθλια πολιτική αρχηγός είστε πολιτική μαφία και αυτό ο ελληνικός λαός το γνωρίζει, το καταδικάζει και θα σας καταδικάσει οριστικά στις εκλογές του 2027.



Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.



ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη): Και εμείς ευχαριστούμε.



ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.



ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη): Ναι,κυρία Πρόεδρε. Έχετε τον λόγο.



ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): Ευχαριστώ πολύ.



Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να βλέπει κανείς τη Νέα Δημοκρατία να κατρακυλάει σε αυτό το επίπεδο του λαγουμιού, στο οποίο συμφύρεστε και με τα διάφορα άλλα τρωκτικά, κύριοι. Αλλά είναι και θλιβερό για τον κ. Μητσοτάκη που κατήντησε να τον εκπροσωπούν ένας Λαζαρίδης και ένας Μαρκόπουλος. Δηλαδή, ο δημοσιογράφος της «Ελεύθερης Ώρας», οΛαζαρίδης, που ταυτόχρονα ήταν και συντάκτης του Υπουργείου Άμυνας χαριεντιζόμενος με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Τσοχατζόπουλο. Είναι φοβερές οι φωτογραφίες του Λαζαρίδη με τον Τσοχατζόπουλο,γιατί ως συντάκτης του Άμυνας δεν πήρε ποτέ είδηση τις μίζες, τα εξοπλιστικά, τίποτα απ’ όλα αυτά, ακριβώς γιατί η μάσα είναι διαδεδομένη ενασχόληση.



Η λέξη «γυναικόπαιδα», κύριε, γυμνοσάλιαγκα…



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τι λέει, κυρία Πρόεδρε; Την ακούτε τι λέει; Είναι φράση αυτή;



ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη): Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ!



ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): Κυρία Πρόεδρε, ακούστηκαν φοβερές προσβολές. Δεν κάνατε καμία…



ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη): Και αυτό θα διαγραφεί. Και αυτό θα διαγραφεί.



ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): …καμία παρατήρηση…



ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη): Θα σταματήσει εδώ αυτή η βεντέτα. Δεν γίνεται αυτό.



ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): Καμία βεντέτα, κυρία Πρόεδρε, και παρακαλώ να προσέχετε τις διατυπώσεις σας. Καμία βεντέτα.



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μήπως θα τη δείρετε; Μήπως θα ανέβετε πάνω να τη χτυπήσετε;



Τα Πρακτικά, για να κάνουμε αγωγές, παρακαλώ πολύ.



ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):Σταματήστε. Σταματήστε!



ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): Εδώ έγιναν πολύ συγκεκριμένες ηθελημένες πολύ συγκεκριμένες….



ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):Σταματήστε, διότι τροφοδοτείτε μία ιστορία...



ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): Κυρία Πρόεδρε, μου τρώτε τον χρόνο μου. Και παρακαλώ να τον μηδενίσετε, γιατί έγινε και πριν στην ομιλία μου.



ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη): Δεν θα μηδενίσω. Συνεχίστε.



ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): Την ολοκλήρωσα, διότι δεν μπορώ να διαπραγματεύομαι με το Προεδρείο. Ήταν δική σας δουλειά να το κάνετε από μόνη σας. Το έχετε κάνει άλλη φορά και το έχετε κάνει πολλές φορές για τους Υπουργούς. Δεν μπορεί με αυτήν την πρακτική να ροκανίζουν τον χρόνο της απάντησης. Δεν τους διέκοψε κανείς, αλλά οφείλατε να τους έχετε ανακαλέσει στην τάξη. Καταλαβαίνω ότι η αηδία μπορεί να επικρατεί του καθήκοντος να παρέμβει κανείς, γιατί είναι πράγματι αηδιαστική η παρουσία τους, αλλά από την άλλη πλευρά δεν θα μείνουν αναπάντητες αυτές οι χυδαιότητες.



Ακούστε, λοιπόν, κύριε Λαζαρίδη. Η λέξη «γυναικόπαιδα» είναι ανεπίτρεπτα σεξιστική έκφραση το 2026. Τι θα πει «τα γυναικόπαιδα», κύριε; Ότι είναι οι γυναίκες άμαχος πληθυσμός; Και βεβαίως, είναι μια φράση που επικαλεστήκατε πότε; Όταν κληθήκατε να απαντήσετε εάν είναι μισθοδοτούμενες από τις συνδεδεμένες με την Ομάδα Αλήθειας εταιρείες ησύζυγος και η κόρη σας. Έτσι δεν είναι; Γι’ αυτό επινοήσατε τη λέξη «γυναικόπαιδα». Γιατί έχετε πρόβλημα και έκθεση με το γεγονός ότι η διαδικασία των ψευδών ειδήσεων, των τρολς, των μίσθαρνωνκονδυλοφόρων, που ήσασταν και είστε, και εσείς και ο παρακαθήμενός σας τύπος, είναι μία διαδικασία η οποία σας εκθέτει.



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τα Πρακτικά, για να κάνουμε αγωγές…



ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): Ναι, κάντε μήνυση, κύριε Μαρκόπουλε, και θα έχετε να αντιμετωπίσετε πολλές περισσότερες.



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τρεις αγωγές…



ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): Διαπρέψατε, εξάλλου, και στην Εξεταστική Επιτροπή για το Έγκλημα των Τεμπών. Διαπρέψατε και όταν παρουσιάζατε ως πρόσωπο της χρονιάς το 2013 τον Μιχαλολιάκο, τον καταδικασμένο πλέον αρχηγό της Χρυσής Αυγής. Διαπρέψατε όταν κατασχέθηκε στα χέρια του Φρουζή σχέδιο άρθρουσας, δηλαδή συναλλασσόσασταν με τον υπόδικο Φρουζή της Novartis, ο οποίος διόρθωνε τα άρθρα σας. Τέτοιος δημοσιογράφος είστε.



Και, βέβαια, είστε σε ευθεία συναλλαγή με ένα πρόσωπο, την Πολύζου, η οποία κατάφερε και να ενθυλακώσει 40.000 ευρώ σε πέντε μήνες -και επικαλείται εσάς- με ανύπαρκτη εταιρεία, με ανύπαρκτη εταιρεία. Θα ψάξουμε αν παίρνετε…



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τσαμπατζού Πρόεδρος!



ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): … και μίζες, κύριε.



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τσαμπατζού!



ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): Με ανύπαρκτη εταιρεία και να ζητά ακόμα περισσότερα. Τέτοιοι είστε, τέτοιοι. Απατεώνες, κύριοι.



Έρχομαι τώρα και στην περίπτωση Μαρκόπουλου. Ακούστε, και στους δυο σας. Οι Βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας είναι οι πιο εκλεγμένοι Βουλευτές.



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Α, βέβαια!



ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): Το ότι καταφέρατε κάποιους να τους εκμαυλίσετε συνολικά, γιατί έτσι δράτε…



ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Τι εννοείτε;



ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας):… αφορά το δικό σας φύραμα. Επιπλέον δε…



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν σε άντεξαν.



ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη): Θα σταματήσετε;



ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): Όχι, δεν θα σταματήσουν. Και εσείς είπατε ότι δεν δίνετε άλλο χρόνο, το οποίο είναι απαράδεκτο, επιτρέψτε μου να σας πω.



Επιπλέον δε, κύριε Μαρκόπουλε, βεβαίως είστε φασίστας. Και εσείς και ο Γεωργιάδης πήγατε να τραμπουκίσετε τους εργαζόμενους στη Νίκαια,περιστοιχισμένοι από τάγματα ασφαλείας,αστυνομικούς χωρίς διακριτικά, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, με στρατιωτικά κράνη. Τέτοιοι είστε. Και ο αγαπημένος σας Γεωργιάδης ούρλιαζε στον εργαζόμενο, ο οποίος ήταν πισθάγκωνα δεμένος…



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ντρέπεσαι;



ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): …του ούρλιαζε «δεν ντρέπεσαι» και είπε «πάρτε τον στο αυτόφωρο». Ο ίδιος που κομπάζει ότι έχει το χεριού του πολλούς αστυνομικούς που τον πληροφορούν τι κάνουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, που τον πληροφορούν για υπηρεσιακά και δικονομικά απόρρητα και που ποιος ξέρει τι άλλο κάνουν για σας.



Αν, λοιπόν, θέλετε να απαντήσετε αφήστε τις ύβρεις στους Βουλευτές μας και στους συγγενείς. Πείτε μας, αν θέλετε, για τα οικογενειακά σας τόσο πολύ, αν πράγματι τραμπουκίσατε εκπαιδευτικούς στο σχολείο του παιδιού σας, όπως δημοσιεύθηκε, και περιμένουμε.



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τι λέει; Τι λέει;



ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη): Δενέχετε τον λόγο. Τον λόγο έχει ο κ. Κυριάκης. Δεν σας δίνω τον λόγο. Δεν θα επιτρέψω άλλον ευτελισμό εδώ μέσα.



ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Να μου δώσετε τον λόγο.



ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη): Δεν σας τον δίνω.



Κύριε Κυριάκη, έχετε τον λόγο.



(Θόρυβος – Διαμαρτυρίες)



ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη): Διαμαρτυρηθείτε όσο θέλετε.



ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Είμαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.



ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη): Δεν θα επιτρέψω να συνεχιστεί αυτό.



ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Να το επιτρέψετε.



ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη): Δεν τοεπιτρέπω.



Κύριε Κυριάκη, θέλετε τον λόγο; Όχι.



Θα πάμε παρακάτω. Ο επόμενος.



ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Επειδή προέρχεστε από το ίδιο κόμμα; Επί προσωπικού ζητάω τον λόγο.



ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη): Όχι, δεν υπάρχει άλλο προσωπικό διότι το έχετε ξεκινήσει, σας θυμίζω.



(Θόρυβος – Διαμαρτυρίες)



Θα έρθετε, κύριε Κυριάκη, στο Βήμα; Όχι.



Κυρία Ρούσσου.



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Βρίζει τον Πρωθυπουργό, τις οικογένειες.



ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Μα, είναι δυνατόν;



ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη): Φωνάζω ονόματα.



ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Είναι δυνατόν τώρα;



(Θόρυβος – Διαμαρτυρίες)



ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη): Φωνάζω ονόματα.



Κύριε Κυριάκη, θα έρθετε ή όχι;



ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Θα έρθω, αλλά πρώτα να του δώσετε τον λόγο επί προσωπικού.



ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη): Εγώ προεδρεύω, όχι εσείς.



ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, τι φοβάστε;



ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη): Κυρία Ρούσσου...



(Θόρυβος – Διαμαρτυρίες)



Διακόπτεται η συνεδρίαση.



(ΔΙΑΚΟΠΗ)



(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)



(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)



ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικήτας Κακλαμάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.



Όσα διημείφθησαν τα θεωρώ ντροπή για το Κοινοβούλιο. Εγώ δεν είμαι δικαστής για να κατανείμωευθύνες. Τα Πρακτικά της συνεδρίασης θα παραπεμφθούν στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Την ώρα που γίνονταν αυτά στην Ολομέλεια, υπήρχαν παιδιά στα θεωρεία. Αυτό να το αναλογιστείτε όλοι οι Βουλευτές απ’ όλα τα κόμματα.



Κύριε Κυριάκη, έχετε τον λόγο.

13.03.2026, 12:51