Βολουδάκη για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Ο σεβασμός και οι ίσες ευκαιρίες πρέπει να είναι αυτονόητα κάθε μέρα

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου τονίζει σε ανάρτησή της ότι η ημέρα αυτή δεν αποτελεί μόνο μια γιορτή, αλλά και μια υπενθύμιση για την αναγνώριση της προσφοράς και τον σεβασμό προς τις γυναίκες στην κοινωνία.