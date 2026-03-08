Βολουδάκη για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Ο σεβασμός και οι ίσες ευκαιρίες πρέπει να είναι αυτονόητα κάθε μέρα
Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου τονίζει σε ανάρτησή της ότι η ημέρα αυτή δεν αποτελεί μόνο μια γιορτή, αλλά και μια υπενθύμιση για την αναγνώριση της προσφοράς και τον σεβασμό προς τις γυναίκες στην κοινωνία.
Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, έστειλε το δικό της μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ισότητας, του σεβασμού και της αναγνώρισης της προσφοράς των γυναικών στην κοινωνία.
Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημείωσε ότι η ημέρα αυτή δεν αποτελεί μόνο μια γιορτή, αλλά και μια υπενθύμιση ότι οι ίσες ευκαιρίες και η ουσιαστική αναγνώριση της συμβολής των γυναικών πρέπει να αποτελούν αυτονόητες αξίες κάθε μέρα.
«Σήμερα δεν είναι μόνο μια ημέρα γιορτής. Είναι μια υπενθύμιση ότι ο σεβασμός, οι ίσες ευκαιρίες και η αναγνώριση της προσφοράς των γυναικών πρέπει να είναι αυτονόητα κάθε μέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
