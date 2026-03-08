ΠΑΣΟΚ: Παράταση μέχρι τις 10 το βράδυ για την ηλεκτρονική αίτηση των υποψήφιων Συνέδρων

Η απόφαση για την παράταση ελήφθη από την Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος η οποία έχει την ευθύνη της οργάνωσης του Συνεδρίου