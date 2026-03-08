ΠΑΣΟΚ: Παράταση μέχρι τις 10 το βράδυ για την ηλεκτρονική αίτηση των υποψήφιων Συνέδρων
Η απόφαση για την παράταση ελήφθη από την Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος η οποία έχει την ευθύνη της οργάνωσης του Συνεδρίου
Απόψε στις 10 το βράδυ λήγει τελικά η προθεσμία για την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας Συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ, με φόντο το τριήμερο Συνέδριο που θα ξεκινήσει στις 27 Μαρτίου στην Αθήνα.
Η σχετική απόφαση για την παράταση –η υποβολή υποψηφιοτήτων έληγε σήμερα το πρωί- ελήφθη από την Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος η οποία έχει την ευθύνη της οργάνωσης του Συνεδρίου με βάση το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ.
«Κατόπιν απόφασης της ΕΔΕΚΑΠ η προθεσμία για την αίτηση υποψηφιότητας συνέδρων παρατείνεται έως απόψε το βράδυ στις 22:00», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής Δεοντολογίας. Το επόμενο βήμα θ είναι η εκλογή 4.000 Συνέδρων την προσεχή Κυριακή από τα μέλη του κόμματος, στους οποίους θα προστεθούν πάνω από 1000 αριστίνδην μέλη.
Η εκλογή των Συνέδρων θα δείξουν και τους συσχετισμούς του Συνεδρίου. Η προεδρική πλευρά θα επιδιώξει να διατηρήσει το ποσοστό (60%) της επανεκλογής του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία το 2024. Διακριτό ποσοστό στους Συνέδρους διεκδικεί ωστόσο η πλευρά του Χάρη Δούκα, του Μανώλη Χριστοδουλάκη (τα δυο στελέχη κατεβαίνουν χωριστά στο Συνέδριο) και του Παύλου Γερουλάνου.
Ο Χάρης Δούκας επιμένει στην ανάγκη να υπάρξει ψήφισμα στο Συνέδριο με το «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο και θα στηρίξει η ομάδα Γερουλάνου. Συζήτηση προετοιμασίας για το Συνέδριο είχαν προ ημερών περίπου 500 στελέχη που συμμετέχουν στο Δίκτυο Χριστοδουλάκη- λένε «όχι» στη ΝΔ αλλά και «όχι» στη συνεργασία με το εκκολαπτόμενο κόμμα Τσίπρα.
