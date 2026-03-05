Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία της Κύπρου η βοήθεια της Ελλάδος, λέει ο Χριστοδουλίδης

Για την κατάσταση στην Κύπρο με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν μίλησε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Εξήγησε ότι οι επιθέσεις ως τώρα αφορούν αποκλειστικά τις βρετανικές βάσεις και προέρχονται κυρίως από τον Λίβανο.Ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε ως «μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας», την ελληνική συνδρομή με την αποστολή ελληνικών F-16 και φρεγατών.«Ζητήσαμε ενισχύσεις σε συγκεκριμένους τομείς και υπήρξε άμεση ανταπόκριση» είπε αναφερόμενος στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την συνεννόηση μεταξύ των υπουργείων Αμυνας των δύο χωρών.Αναφερόμενος στα μέτρα προστασίας της χώρας είπε ότι η Κύπρος διαθέτει δικά της συστήματα άμυνας, τα οποία έχουν αναβαθμιστεί το τελευταίο διάστημα, ενώ υπάρχει και η προστασία των βρετανικών δυνάμεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι υπάρχει έντονη συνεργασία με ευρωπαϊκά κράτη.«Είναι η πρώτη φορά που βλέπω τέτοιου είδους ανταπόκριση και συνεργασία από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ενωσης», δήλωσε, σημειώνοντας ότι υπάρχει επικοινωνία τόσο με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς όσο και με κράτη-μέλη. Αναφέρθηκε επίσης στο Αρθρο 42 παράγραφος 7 της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που προβλέπει αμοιβαία συνδρομή σε περίπτωση επίθεσης κατά κράτους-μέλους.Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε ακόμη πως οι όποιες επιθέσεις έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής στην Κύπρο αφορούν αποκλειστικά τις βρετανικές βάσεις και προέρχονται κυρίως από τον Λίβανο. «Για να βάλουμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση, οι όποιες επιθέσεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής έχουν ως στόχο τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο» είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή «Πόλεμος στο Ιράν – Η επόμενη μέρα» με τον Αλέξη Παπαχελά.Ερωτηθείς εάν βλέπει ενδεχόμενο βαλλιστικής επίθεσης από το Ιράν, ο κ. Χριστοδουλίδης απάντησε: «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε οτιδήποτε σε σχέση με τους βαλλιστικούς πυραύλους. Οι Βρετανοί βρίσκονται σε εγρήγορση όταν υπάρχει μια τέτοια πληροφορία. Από το Ιράν σε πολλές περιπτώσεις στόχος είναι το Ισραήλ. Aρα περνούν από την περιοχή, από την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο και είναι κάτι που παρακολουθείται πολύ προσεκτικά».Ο πρόεδρος της Κύπρου παραδέχθηκε ότι υπήρξε ενόχληση για τις δηλώσεις του Βρετανού υπουργού Αμυνας για τις βάσεις. «Ναι, υπήρξε ενόχληση», τόνισε, σημειώνοντας ότι η αρχική δήλωση δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα και δημιούργησε ανησυχία στην Κύπρο. Οπως είπε, χρειάστηκαν επαφές με τον Βρετανό πρωθυπουργό, ώστε να υπάρξει διευκρίνιση ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται για επιθετικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον πόλεμο.Ο κ. Χριστοδουλίδης ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ είπε: «Αν ήταν εφικτό αύριο η Κυπριακή Δημοκρατία να γίνει κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, θα υπέβαλε σχετική αίτηση», επισημαίνοντας όμως ότι αυτό δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή λόγω των πολιτικών συνθηκών και της γνωστής θέσης της Τουρκίας. Πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προεργασία σε στρατιωτικό, επιχειρησιακό και διοικητικό επίπεδο, ώστε η χώρα να είναι έτοιμη όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.