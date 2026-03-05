Το ΥΠΕΞ απαντά στην Τουρκία για τους Patriot στην Κάρπαθο: Kαμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών, αδιαπραγμάτευτη η αμυντική διάταξη της Ελλάδας
Η Άγκυρα είχε αντιδράσει για τους Patriot στην Κάρπαθο, αναφέροντας ότι «τα Δωδεκάνησα είναι υπό αποστρατιωτικοποίηση»
Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών για το «καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης» των νησιών του Αιγαίου, με αφορμή τους Patriot στην Κάρπαθο, με την εκπρόσωπο του Ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού να κάνει λόγο για «ανυπόστατες» και «μονομερείς αιτιάσεις» που έχουν απορριφθεί επανειλημμένως.
Σε δήλωσή της, η κυρία Ζωχιού ανέφερε ότι «το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Montreux του 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, στην οποία μάλιστα η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος», σημειώνοντας ότι «Οι συνθήκες αυτές δεν καταλείπουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών».
«Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη» ξεκαθάρισε.
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή «επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή της χώρας. Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις».
Χθες αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού κατέπλευσε χθες το πρωί στο λιμάνι των Πηγαδίων στην Κάρπαθο και ακολούθησε η αποβίβαση των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot.
Η απάντηση της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών
