Το ΥΠΕΞ απαντά στην Τουρκία για τους Patriot στην Κάρπαθο: Kαμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών, αδιαπραγμάτευτη η αμυντική διάταξη της Ελλάδας

Η απάντηση της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών

Άμεση ήταν η απάντηση τηςστην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείουγια το «καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης» των νησιών τουμε αφορμή τουςστηνμε την εκπρόσωπο του Ελληνικού υπουργείου Εξωτερικώννα κάνει λόγο για «ανυπόστατες» και «μονομερείς αιτιάσεις» που έχουν απορριφθεί επανειλημμένως.Σε δήλωσή της, ηανέφερε ότι «το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης τηςτου 1923, τη Σύμβαση τουτου 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, στην οποία μάλιστα η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος», σημειώνοντας ότι «Οι συνθήκες αυτές δεν καταλείπουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών».«Ητης Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη» ξεκαθάρισε.Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή «επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή της χώρας. Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις».Χθεςτουκατέπλευσε χθες το πρωί στο λιμάνι τωνστηνκαι ακολούθησε η αποβίβαση των αντιαεροπορικών συστημάτωνΜονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους. Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Montreux του 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, στην οποία μάλιστα η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος.Οι συνθήκες αυτές δεν καταλείπουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών.Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη. Η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή της χώρας. Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις.