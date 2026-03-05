Αντιδρά η Άγκυρα για τους Patriot στην Κάρπαθο: «Τα Δωδεκάνησα είναι υπό αποστρατιωτικοποίηση», λέει το τουρκικό ΥΠΕΞ
Χθες αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού κατέπλευσε στο λιμάνι των Πηγαδίων στην Κάρπαθο και ακολούθησε η αποβίβαση των αντιαεροπορικών συστημάτων
Ανακοίνωση εξέδωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το «καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης» των νησιών του Αιγαίου, όπως αναφέρεται με αφορμή τη μεταφορά των πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο.
Υπενθυμίζεται ότι χθες αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού κατέπλευσε χθες το πρωί στο λιμάνι των Πηγαδίων στην Κάρπαθο και ακολούθησε η αποβίβαση των αντιαεροπορικών συστημάτων
Όπως σημειώνει η Άγκυρα «θεωρούμε τις πρόσφατες δηλώσεις που αντιφάσκουν με το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου επιπόλαιες, ατυχείς και άκαιρες».
Λόγω αυτού, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι κύκλοι, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας και προσπαθώντας να δηλητηριάσουν τις διμερείς μας σχέσεις με τη σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, Ελλάδα, επιχειρούν ένα νέο τετελεσμένο γεγονός».
«Οποιοδήποτε βήμα κάνουν αυτοί οι κύκλοι, οι οποίοι κατηγορούν την Τουρκία για αναθεωρητισμό, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, είναι άκυρο. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η ίδια αυτή νοοτροπία, η οποία στο παρελθόν επιδίωκε να εξοντώσει τους Τουρκοκύπριους που ήταν συνιδιοκτήτες του νησιού της Κύπρου, τώρα ισχυρίζεται ότι τους προστατεύει. Θέλουμε να γίνει γνωστό ότι οι Τουρκοκύπριοι και η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, με την υποστήριξη της Μητέρας Πατρίδας και Εγγυήτριας Τουρκίας, είναι ικανοί να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους και δεν εξαρτώνται από κανέναν άλλο.
«Οι εξελίξεις στην περιοχή μας καταδεικνύουν για άλλη μια φορά τη σημασία μιας ειλικρινούς δέσμευσης για ειρήνη και σταθερότητα. Δράττουμε της ευκαιρίας να υπενθυμίσουμε σε εκείνους τους κύκλους που έχουν συνηθίσει να διατυπώνουν αβάσιμους ισχυρισμούς και να διαδίδουν παραπληροφόρηση εναντίον της χώρας μας για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους ότι δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα γεγονότα και τους καλούμε να επιδείξουν κοινή λογική», καταλήγει η ανακοίνωση.
Και συμπληρώνει το τουρκικό ΥΠΕΞ:«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με το αντικειμενικό νομικό καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, τα οποία τέθηκαν υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης στο πλαίσιο της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων του 1947.
