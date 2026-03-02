Δένδιας: Η Ελλάδα στέλνει φρεγάτες και F-16 στην Κύπρο μετά τις επιθέσεις στο Ακρωτήρι
Στην Κύπρο αύριο για καλύτερο συντονισμό Δένδιας και αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Χούπης - Προσγειώθηκαν 4 ελληνικά F-16 στην Λευκωσία
Την ενίσχυση της Κυπριακής Δημοκρατίας με ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μετά και τη δεύτερη επίθεση στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.
«Προ ολίγου ο πρωθυπουργός της Ελλάδας συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Επίσης, τις τελευταίες δύο ημέρες είμαι σε διαρκή επικοινωνία με τον Κύπριο ομόλογό μου Βασίλη Πάλμα. Μετά τις απρόκλητες επιθέσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσα τον κ. Πάλμα ότι η Ελλάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας κρίσης, θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες στο έδαφός της.
Κατόπιν αυτού και σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία η φρεγάτα “ΚΙΜΩΝ”, μαζί με δεύτερη ελληνική φρεγάτα που θα φέρει το σύστημα “Κένταυρος”. Επίσης, αποστέλλεται ζεύγος μαχητικών F-16 για να συμβάλουν στην άμυνά της απέναντι στις απειλές που αντιμετωπίζει. Για τον καλύτερο συντονισμό θα μεταβώ αύριο, μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Χούπη, στην Κύπρο», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
Αργά το απόγευμα πάντως έγινε γνωστό ότι τελικά απεστάλησαν δύο ζεύγη F-16 στην Κύπρο.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ενημέρωσε με ανάρτησή του ότι προσγειώθηκαν 4 ελληνικά F16 στη Μεγαλόνησο.
Δύο ζεύγη F-16 τελικά στην Κύπρο
#ΤΩΡΑ Τέσσερα αεροσκάφη F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας έχουν μόλις προσγειωθεί στην Κύπρο, μετά από άμεση ανταπόκριση της Ελληνικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων και της στενής συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελλάδας.— Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 2, 2026
