Άννα Διαμαντοπούλου στο protothema: Υπαρξιακής σημασίας οι εκλογές για το ΠΑΣΟΚ, όποιος «δελφίνος» υπονομεύσει δεν θα έχει μέλλον
Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει υπαρξιακό αγώνα, αν πάει άσχημα στις εκλογές, δεν υπάρχει επόμενη μέρα για δελφίνο - Αυτοκτονικό να συνεργαστούμε με τη ΝΔ, έχει συγγενή βάση με Βελόπουλο – Στόχος να γίνει το ΠΑΣΟΚ ο δεύτερος πόλος απέναντι στην κυβέρνηση - Οι μεταγραφές βουλευτών είναι ευθύνη του Ανδρουλάκη
«Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει υπαρξιακό αγώνα, αν πάει άσχημα στις εκλογές, δεν υπάρχει επόμενη μέρα για δελφίνο». Με αυτή τη φράση η Άννα Διαμαντοπούλου έδωσε το στίγμα για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση στη συνέντευξή της στην εκπομπή Direct του protothema.gr με τον Γιώργο Ευγενίδη. Παράλληλα μίλησε για τη στρατηγική διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, τις επιστροφές στελεχών και τον ρόλο του Νίκου Ανδρουλάκη.
Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο επιστροφών στελεχών στο κόμμα, η πρώην υπουργός τόνισε πως «αν όλοι εμείς πούμε “στοπ, δεν έρχεστε πίσω γιατί κάνατε αυτό ή το άλλο”, το ΠΑΣΟΚ δεν θα διευρυνθεί ποτέ». Ξεκαθάρισε ότι οι επιστροφές δεν αφορούν μόνο πρόσωπα από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στελέχη που «είπαν δημόσια ότι ψήφισαν Μητσοτάκη, απογοητεύτηκαν και πιστεύουν ότι τώρα το ΠΑΣΟΚ είναι ο άλλος πόλος».
«Οι πόρτες είναι ανοιχτές και τα όρια είναι ηθικά. Ως υποψήφια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχα πει ότι κάποιος που πάει σε άλλο κόμμα πρέπει να παραδίδει την έδρα του, αυτή η επιλογή όμως ανήκει στον κ. Ανδρουλάκη. Η επιστροφή θα είναι από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ».
Σε ό,τι αφορά τις εσωκομματικές ισορροπίες, έστειλε μήνυμα με αποδέκτες όσους εμφανίζονται ως διάδοχοι: «Όποιος δίνει στον εαυτό του τον τίτλο του δελφίνου, δεν έχει ελπίδα την επόμενη μέρα». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «ένας αρχηγός δεν μπορεί να είναι μόνος του, χρειάζεται ομάδα κρούσης», ενώ έκανε λόγο για «πρωτοφανή καμπάνια απαξίωσης» σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη.
Η ίδια απέρριψε κατηγορηματικά σενάρια συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, χαρακτηρίζοντας «αυτοκτονικό για το ΠΑΣΟΚ να πει ότι θα συνεργαστεί με τον βασικό του αντίπαλο». «Δεν θεωρώ ότι υπάρχει ανοιχτό πεδίο συνεργασίας της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ», σημείωσε, ενώ πρόσθεσε ότι «η συναίνεση είναι αναγκαιότητα, αλλά ξεκινά από την κυβέρνηση και όχι την αντιπολίτευση». Εκτίμησε δε ότι η ΝΔ μπορεί να συνεργαστεί με το κόμμα του κ. Βελόπουλου καθώς οι βάσεις τους έχουν «συγγένεια».
Ασκώντας κριτική στον πρωθυπουργό, ανέφερε ότι «ο Μητσοτάκης εμφανιζόταν ως μεταρρυθμιστής και σήμερα έχουμε θεσμικά σοβαρά προβλήματα», ενώ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκαθάρισε ότι «το ΠΑΣΟΚ θα απαιτήσει να αποδοθούν ευθύνες στα πολιτικά πρόσωπα».
Για το εκλογικό διακύβευμα, η Άννα Διαμαντοπούλου ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει «έναν χρόνο έως τις εκλογές για να κουνηθεί η βελόνα», επαναλαμβάνοντας ότι στρατηγικός στόχος είναι «να είμαστε ο δεύτερος πόλος του πολιτικού συστήματος, απέναντι στη ΝΔ», ενώ αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε ότι «δεν είναι νέος στην πολιτική, έχει πορεία και ο χαρακτήρας του δεν αλλάζει».
