ΠΑΣΟΚ: Η διεύρυνση φέρνει αναταράξεις, το προφίλ των «μεταγραφών»
Εσωκομματικές ενστάσεις για «επιστροφές» από τον ΣΥΡΙΖΑ και για στελέχη που είχαν ταχθεί υπέρ επιλογών της Νέα Δημοκρατία, με τη Χαριλάου Τρικούπη να επιμένει στην αυτόνομη πορεία
Αντιδράσεις έως και αναταράξεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι προκαλεί το «προφίλ» κάποιων στελεχών που εντάσσονται στην Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του κόμματος, είτε «επιστρέφοντας» από τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε έχοντας κατά το πρόσφατο παρελθόν τοποθετηθεί υπέρ επιλογών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Μπροστά στην «ακούνητη βελόνα» η Χαριλάου Τρικούπη προσπαθεί να πείσει ότι κάνει άνοιγμα σε πρόσωπα εκτός ΠΑΣΟΚ και να απαντήσει έτσι στη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του Αλέξη Τσίπρα που επιχειρούν να «ξανασυστηθούν» εν’ όψει εκλογών δηλώνοντας υπέρ των προσκλήσεων για την δημιουργία της «μεγάλης κυβερνώσας κεντροαριστεράς». Η Χαριλάου Τρικούπη ωστόσο επιμένει στην αυτόνομη πορεία και παρά τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις που κάποιες φορές το κατατάσσουν στην τρίτη θέση (πρόσφατα βρέθηκε πίσω από την Πλεύση Ελευθερίας σε ένα γκάλοπ) επιλέγει με επικεφαλής τον Κώστα Σκανδαλίδη να εμφανίσει μια συμπαράταξη προσώπων στην δύσκολη συγκυρία. Στελέχη του κόμματος σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις χθες έκαναν λόγο για «ανακύκλωση» στελεχών που βρίσκονται επί δεκαετίες στο κόμμα, για «επιστροφές» άλλων από τον ΣΥΡΙΖΑ που έχουν «πληγώσει» με τις δηλώσεις τους το ΠΑΣΟΚ και για συμμετοχή στη νέα Επιτροπή ανθρώπων που έχουν κάνει επαινετικά σχόλια για υπουργούς της κυβέρνησης. Στο στόχαστρο μπήκαν για παράδειγμα πρώην βουλευτές και κυβερνητικοί, όπως ο Χρήστος Σμυρλής, κάποιοι από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, που πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ όπως ο Μάρκος Μπόλαρης, ορισμένοι από το εκσυγχρονιστικό μπλοκ όπως ο Γιώργος Σακελλίων (πρώην Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς επί Σημίτη που μίλησε θετικά σε αναρτήσεις του για τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη και τον Γιώργο Φλωρίδη), αλλά και πρόσωπα που κινούνται εδώ και καιρό στο ΠΑΣΟΚ προβλήθηκαν ως νέες «μεταγραφές», όπως η γνωστή ηθοποιός Γωγώ Μπρέμπου η οποία όχι απλώς συμμετείχε στο προηγούμενο Συνέδριο (του 2022) αλλά και στο προεδρείο του Συνεδρίου.
Με σκληρά λόγια επιτέθηκαν στη Χαριλάου Τρικούπη για την επιλογή συμμετοχής στην Επιτροπή Συμπαράταξης του Αλέκου Βούλγαρη, του πρώην βουλευτή, υφυπουργού και αυτοδιοικητικού επειδή συμμετείχε, όπως καταγγέλλουν, σε εκδήλωση του νυν Δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου. Με «πυρά» διαδικτύου υποδέχτηκαν την πρώην βουλευτή Έβρου, Ελένη Τσιαούση (παπανδρείκή είχε αποχωρήσει επό Βενιζέλου) κατηγορώντας την για προηγούμενες δηλώσεις της, ενώ θετικά είναι τα λόγια για τον πανεπιστημιακό, Γιάννη Πανούση, που έχει διατελέσει υπουργός επί Τσίπρα αλλά κινείται επί χρόνια στο χωρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ με επικριτική διάθεση σημειώνουν ότι στη «λίστα» της διεύρυνσης απουσιάζουν τα «βαριά ονόματα» κι ότι το λεγόμενο «πρώτο κύμα» κάθε άλλο παρά συμπεριλαμβάνει το στοιχείο της ανανέωσης, που πρόβαλε στην αρχή της πρώτης θητείας του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από τον ΣΥΡΙΖΑ «επέστρεψαν» μεταξύ άλλων ο πρώην Γραμματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ, Νίκος Μαδεμλής, η παπανδρείκή πρώην βουλευτής, Μαρία Θεοχάρη, η Ζωή Καρκούλια (πρώην μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της Κουμουνδούρου), το πρώην στέλεχος της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ και γνωστός δικηγόρος, Άγης Τάτσης, η πρώην βουλευτής, Γεωργία Γεννιά( έχει επιστρέψει από το προηγούμενο Συνέδριο)ενώ ενεργοποιείται εκ νέου στο ΠΑΣΟΚ (από τους Δημοκράτες του Ανδρέα Λοβέρδου) ο πρώην υπουργός, Θόδωρος Παπαθεοδώρου, το στέλεχος του Πράττω, Κώστας Καραχάλιος, ο πρώην βουλευτής και υφυπουργός, Φώτης Χατζημιχάλης και άλλοι. Σύμφωνα με τον Κώστα Σκανδαλίδη, ο οποίος κατά τη χθεσινή παρουσίαση της Επιτροπής υποστήριξε ότι «δεν ισχυρίζομαι ότι ο δρόμος είναι εύκολος»: «Η Διεύρυνση του χώρου που εκφράζει το Κίνημα, δεν θα γίνει με στενά κομματικούς όρους ούτε υποτάσσεται σε τοπικούς συσχετισμούς και επιδιώξεις. Δεν σχετίζεται με υποχρεωτική κομματική ένταξη, ούτε συνδέεται με βουλευτική υποψηφιότητα. Γι’ αυτές τις διαδικασίες υπάρχουν οι αποφάσεις για την οργάνωση του Συνεδρίου και η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων».
Η συνέντευξη Τύπου του ΠΑΣΟΚ:
Η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης που ανακοινώθηκε έχει ως εξής:
Δείτε όλα τα ονόματα της επιτροπής διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ
- Αλαχιώτης Σταμάτης, καθηγητής Πανεπιστημίου, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Πάτρας
- Ανδρούτσου Μαρία, πρώην Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου
- Ασημακόπουλος Δημήτρης, Επιχειρηματίας, πρώην Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ
- Βούλγαρης Αλέκος, πρώην Δήμαρχος Βόλου, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός
- Γεννιά Γεωργία, πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
- Δημητρουλόπουλος Παναγιώτης, πρώην Νομάρχης, πρώην Βουλευτής
- Δριβελέγκας Αντώνης, Πανεπιστημιακός, γιατρός
- Ζαρωτιάδης Γρηγόρης, Πανεπιστημιακός ΑΠΘ
- Ζήση Ροδούλα, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός
- Θεοχάρη Μαρία, πρώην Βουλευτής
- Καλογήρου Γιάννης, Πανεπιστημιακός
- Καραγιάννης Γιάννης, πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Οικονομολόγος
- Καραχάλιος Κώστας, οικονομολόγος, πρώην μέλος Κίνησης ΠΡΑΤΤΩ
- Καρκούλια Ζωή, Δημ. Υπάλληλος - Αριστερή πρωτοβουλία
- Λαζαρίδης Λάζαρος, Μηχανολόγος μηχανικός
- Λαμνάτος Κώστας, Χημικός μηχανικός
- Λογοθέτης Βασίλης, Πανεπιστημιακός
- Μαδεμλής Νίκος, Υπάλληλος ΔΕΗ , πρώην Γρ. Νεολαίας ΠΑΣΟΚ
- Μαμέλης Κώστας, Δικηγόρος, πρώην Γρ. Ν.Ε. Θεσσαλονίκης
- Μαρκούλης Αντώνης, Δικηγόρος, πρώην Υποψήφιος ΣΥΡΙΖΑ
- Μπόλαρης Μάρκος, πρώην Βουλευτής, πρώην Υπουργός
- Μπρέμπου Γωγώ, ηθοποιός
- Ντάγκας Δημοσθένης, Εκπαιδευτικός
- Οικονόμου Νίκος, Πολιτικός Μηχανικός
- Ορφανός Μιχάλης, Δικηγόρος
- Παλαιογιάννης Σπύρος, Χημικός
- Πανούσης Γιάννης, Πανεπιστημιακός, πρώην Υπουργός
- Παπαθεοδώρου Θόδωρος, Πανεπιστημιακός, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός
- Παπαμάρκου Γιώργος, Υπάλληλος ΟΤΕ
- Παπαμιχαήλ Σωτήρης, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Αγ. Παρασκευής
- Περράκης Στέλιος, Πανεπιστημιακός
- Ρέμελης Κώστας, Πανεπιστημιακός, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Θράκης
- Σακελλίων Γιώργος, Γιατρός, πρώην Γ.Γ. Νέας Γενιάς
- Σμυρλής Χρήστος, Οδοντίατρος, πρώην Βουλευτής
- Σταθόπουλος Θεοφάνης, πρώην Πρ. Ομοσπ. Εργαζομένων Τσιμέντων Ελλάδος
- Σφηκάκης Πέτρος, Δικηγόρος, πρώην Γ.Γ. Νέας Γενιάς
- Τάτσης Άγης, Δικηγόρος
- Τζιόλας Λευτέρης, Στέλεχος Επιχειρήσεων, πρώην βουλευτής, πρώην Υφυπουργός
- Τσακλίδης Γιάννης, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός
- Τσιαούση Ελένη, πρώην Βουλευτής
- Τσιρίδης Λευτέρης, Πανεπιστημιακός, γιατρός
- Φραγκούλης Μανώλης, Πανεπιστημιακός
- Χατζημιχάλης Φώτης, Επιχειρηματίας, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός
- Χάτζιου Τζούλιαν, πρώην μέλος Κ.Σ. Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ
