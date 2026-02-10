ΠΑΣΟΚ: Η διεύρυνση φέρνει αναταράξεις, το προφίλ των «μεταγραφών»

Εσωκομματικές ενστάσεις για «επιστροφές» από τον ΣΥΡΙΖΑ και για στελέχη που είχαν ταχθεί υπέρ επιλογών της Νέα Δημοκρατία, με τη Χαριλάου Τρικούπη να επιμένει στην αυτόνομη πορεία