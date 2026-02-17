Από τις κόντρες... στις διαγραφές το ΠΑΣΟΚ: Ο «εμφύλιος» για τις μετεκλογικές συνεργασίες και οι πρόβες συγκρούσεων προς το Συνέδριο

Ούτε περιθώρια για δεύτερες σκέψεις δεν άφησε ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης αναφορικά με τη διαγραφή του αφότου υποστήριξε ότι για να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο ακυβερνησίας μετεκλογικά το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συγκυβερνήσει ακόμη και με δικτατορικά καθεστώτα