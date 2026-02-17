Από τις κόντρες... στις διαγραφές το ΠΑΣΟΚ: Ο «εμφύλιος» για τις μετεκλογικές συνεργασίες και οι πρόβες συγκρούσεων προς το Συνέδριο
Από τις κόντρες... στις διαγραφές το ΠΑΣΟΚ: Ο «εμφύλιος» για τις μετεκλογικές συνεργασίες και οι πρόβες συγκρούσεων προς το Συνέδριο
Ούτε περιθώρια για δεύτερες σκέψεις δεν άφησε ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης αναφορικά με τη διαγραφή του αφότου υποστήριξε ότι για να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο ακυβερνησίας μετεκλογικά το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συγκυβερνήσει ακόμη και με δικτατορικά καθεστώτα
Από τις «εκρηκτικές» συνεδριάσεις των οργάνων στη διαγραφή ενός βουλευτή που για πολλοστή φορά βγάζει… εκτός «γραμμής» το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη βαδίζει το ΠΑΣΟΚ, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι «πρόβες» συγκρούσεων προς το Συνέδριο στο τέλος του Μαρτίου.
Μετά από ένα έντονο τριήμερο, όπου ηγεσία και στελέχη ακόνισαν και αντάλλαξαν προειδοποιητικά μηνύματα με φόντο την «ακούνητη βελόνα» και την επιχείρηση απεγκλωβισμού από τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις ήρθε η δήλωση του βουλευτή Λέσβου, Παναγιώτη Παρασκευαΐδη ο οποίος υποστήριξε ότι για να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο ακυβερνησίας μετεκλογικά το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συγκυβερνήσει ακόμη και με δικτατορικά καθεστώτα. Για τη Χαριλάου Τρικούπη ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, αλλά αρκετοί βουλευτές και στελέχη έλεγαν χθες στους συνομιλητές τους ότι με τη συγκεκριμένη δήλωση ο βουλευτής από το ακριτικό νησί δεν άφηνε πολλά περιθώρια για δεύτερες σκέψεις. «Οι συνεχείς απαράδεκτες δηλώσεις του βουλευτή Λέσβου, κ. Παρασκευαΐδη θολώνουν το πολιτικό και ιδεολογικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούν να είναι ανεκτές», είναι η φράση με την οποία απάντησε τελικώς η ηγεσία προχωρώντας στη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, την οποία με επιστολή της γνωστοποίησε στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.
Ο κ. Παρασκευαΐδης μιλώντας χθες το πρωί στο κανάλι της Βουλής υποστήριξε ότι το κόμμα θα πρέπει να συνεργαστεί «με τους πάντες, ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα» για να μην μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Νωρίτερα είχε δηλώσει ότι υπάρχουν εσωτερικά προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ αλλά ταυτόχρονα είχε αναφερθεί στις ασκήσεις ενότητας που εξελίσσονται τις τελευταίες ώρες, με πολλά στελέχη ωστόσο να θεωρούν ανοιχτό το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών.
«Έχω πει ότι αν κινδυνεύει η Ελλάδα να συνεργαστούμε ακόμα και με το διάβολο. Δεν θα ρίξουμε το σκάφος στα βράχια. Δεν θα αποκλείσουμε κανένα. Χρειάζεται να παρθούν αποφάσεις να εξαντλήσουμε το καθετί στον κεντροαριστερό χώρο», είπε για το θέμα ο πλέον ανεξάρτητος βουλευτής που είχε… κηρύξει πόλεμο στη Χαριλάου Τρικούπη για τον «αλεξιπτωτιστή», Παναγιώτη Δουδωνή στη Λέσβο. Ο λόγος ήταν ότι ο βουλευτής Επικρατείας και στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη είχε αρχίσει να κινείται ως υποψήφιος βουλευτής Λέσβου, πριν ακόμη ανακοινωθεί η Επιτροπή Ψηφοδελτίων, η οποία μόλις χθες –μία ημέρα μετά την ανακοίνωσή της- άνοιξε την πλατφόρμα για την συγκέντρωση των υποψηφιοτήτων για τις βουλευτικές εκλογές.
Το σίγουρο είναι ότι στην εκλογική περιφέρεια της Λέσβου αλλάζει το παιχνίδι μετά τη διαγραφή του Παρασκευαΐδη, αν και ο ίδιος δεν έχει ακόμη εμφανίσει τα «χαρτιά» του για το πως θα κινηθεί εφεξής. Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ καταγράφεται ενόχληση γενικότερα για το γεγονός ότι άλλα στελέχη που συνομιλούν συχνά με την ηγεσία και χωρίς να έχει ανάψει το «πράσινο φως» από την αρμόδια Επιτροπή έχουν ξεκινήσει να «τρέχουν» την κάθοδό τους στις εκλογικές περιφέρειες που έχουν επιλέξει. Το ερώτημα τώρα είναι εάν το ζήτημα των υποψηφιοτήτων είναι από τις πρώτες προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ ή εάν η αρμόδια Επιτροπή φτάσει στην τελική ευθεία για τα «αποκαλυπτήρια» μετά από το Συνέδριο. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι αν ο κ. Παρασκευαϊδης διαγράφεται και από το κόμμα, ή αν παραμένει μέλος του ΠΑΣΟΚ το οποίο μπορεί να δοκιμάσει και την εκλογή του ως Σύνεδρος, αν μπορεί δηλαδή εφόσον το επιδιώξει να πάρει μέρος στο Συνέδριο του Μαρτίου.
Σε κάθε περίπτωση οι μετεκλογικές συνεργασίες και χωρίς τις δηλώσεις του κ. Παρασκευαΐδη αποτελούν ένα κεφάλαιο που προκαλεί εσωκομματικές κόντρες, καθώς δύο στελέχη μπορεί να δίνουν δύο διαφορετικές απαντήσεις. Ο Χάρης Δούκας για παράδειγμα έχει τονίσει ουκ ολίγες φορές ότι θα υποστηρίξει μέχρι τέλους την πρότασή του να υπάρξει ψήφισμα στο Συνέδριο με ένα καθαρό «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
Ο Παύλος Γερουλάνος έχει επισημάνει ότι η μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ θα είναι καταστροφική όχι μόνο για το κόμμα αλλά (και κυρίως) για τη χώρα, εξηγώντας ότι έτσι η αντιπολίτευση θα περάσει στα χέρια ακραίων φωνών. «Όχι» στη συνεργασία με τη ΝΔ λέει και ο Μιχάλης Κατρίνης. Η Άννα Διαμαντοπούλου είναι της άποψης ότι οποιαδήποτε σχετική συζήτηση πρέπει να γίνει μετά από την καταγραφή και ανάλυση των συσχετισμών που θα προκύψουν από τις εθνικές κάλπες. Έχει μάλιστα προτείνει ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα, με τη συμμετοχή της βάσης για τα μείζονα ζητήματα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναπτύσσει ρητορική κατά της μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά έχει απορρίψει την πρόταση Δούκα να υπάρξει ψήφισμα στο Συνέδριο.
Έμπειρο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι το κόμμα πρέπει άμεσα να έχει «καθαρογραμμένη» την απάντηση στο εκλογικό δίλημμα που θέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στοχεύοντας στο κρίσιμο εκλογικό κοινό του Κέντρου: «Θα παραμείνει η Ελλάδα ασφαλής ή θα γίνει ακυβέρνητο καράβι;». Το ίδιο στέλεχος υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχιστεί με ένα νέο κύμα η διεύρυνση, σχολιάζοντας με δηκτικό ύφος το γεγονός ότι το πρώτο κύμα συγκροτήθηκε κυρίως από στελέχη του ΠΑΣΟΚ που είχαν απλώς αποστασιοποιηθεί. Οι συζητήσεις βέβαια συνεχίζονται με νυν ανεξάρτητους βουλευτές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει κατατεθεί στη Χαριλάου Τρικούπη η εισήγηση η Νίνα Κασιμάτη (βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ) και ο Ευάγγελος Αποστολάκης (ανεξάρτητος βουλευτής, πρώην ΣΥΡΙΖΑ) και άλλοι να λάβουν πρόσκληση για το Συνέδριο. «Έχουμε πολλά ανοιχτά ζητήματα που αν δεν τα κλείσουμε στο Συνέδριο θα τα βρούμε μπροστά μας», λέει χαρακτηριστικά ο Παύλος Γερουλάνος εννοώντας ότι όλα τα θέματα που προκαλούν κόντρες πρέπει να λυθούν μέσω του συνεδριακού διαλόγου, ώστε από την επομένη το ΠΑΣΟΚ να μπει πιο δυναμικά στη μάχη των εθνικών εκλογών.
Μετά από ένα έντονο τριήμερο, όπου ηγεσία και στελέχη ακόνισαν και αντάλλαξαν προειδοποιητικά μηνύματα με φόντο την «ακούνητη βελόνα» και την επιχείρηση απεγκλωβισμού από τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις ήρθε η δήλωση του βουλευτή Λέσβου, Παναγιώτη Παρασκευαΐδη ο οποίος υποστήριξε ότι για να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο ακυβερνησίας μετεκλογικά το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συγκυβερνήσει ακόμη και με δικτατορικά καθεστώτα. Για τη Χαριλάου Τρικούπη ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, αλλά αρκετοί βουλευτές και στελέχη έλεγαν χθες στους συνομιλητές τους ότι με τη συγκεκριμένη δήλωση ο βουλευτής από το ακριτικό νησί δεν άφηνε πολλά περιθώρια για δεύτερες σκέψεις. «Οι συνεχείς απαράδεκτες δηλώσεις του βουλευτή Λέσβου, κ. Παρασκευαΐδη θολώνουν το πολιτικό και ιδεολογικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούν να είναι ανεκτές», είναι η φράση με την οποία απάντησε τελικώς η ηγεσία προχωρώντας στη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, την οποία με επιστολή της γνωστοποίησε στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.
Ο κ. Παρασκευαΐδης μιλώντας χθες το πρωί στο κανάλι της Βουλής υποστήριξε ότι το κόμμα θα πρέπει να συνεργαστεί «με τους πάντες, ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα» για να μην μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Νωρίτερα είχε δηλώσει ότι υπάρχουν εσωτερικά προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ αλλά ταυτόχρονα είχε αναφερθεί στις ασκήσεις ενότητας που εξελίσσονται τις τελευταίες ώρες, με πολλά στελέχη ωστόσο να θεωρούν ανοιχτό το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών.
«Έχω πει ότι αν κινδυνεύει η Ελλάδα να συνεργαστούμε ακόμα και με το διάβολο. Δεν θα ρίξουμε το σκάφος στα βράχια. Δεν θα αποκλείσουμε κανένα. Χρειάζεται να παρθούν αποφάσεις να εξαντλήσουμε το καθετί στον κεντροαριστερό χώρο», είπε για το θέμα ο πλέον ανεξάρτητος βουλευτής που είχε… κηρύξει πόλεμο στη Χαριλάου Τρικούπη για τον «αλεξιπτωτιστή», Παναγιώτη Δουδωνή στη Λέσβο. Ο λόγος ήταν ότι ο βουλευτής Επικρατείας και στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη είχε αρχίσει να κινείται ως υποψήφιος βουλευτής Λέσβου, πριν ακόμη ανακοινωθεί η Επιτροπή Ψηφοδελτίων, η οποία μόλις χθες –μία ημέρα μετά την ανακοίνωσή της- άνοιξε την πλατφόρμα για την συγκέντρωση των υποψηφιοτήτων για τις βουλευτικές εκλογές.
Το σίγουρο είναι ότι στην εκλογική περιφέρεια της Λέσβου αλλάζει το παιχνίδι μετά τη διαγραφή του Παρασκευαΐδη, αν και ο ίδιος δεν έχει ακόμη εμφανίσει τα «χαρτιά» του για το πως θα κινηθεί εφεξής. Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ καταγράφεται ενόχληση γενικότερα για το γεγονός ότι άλλα στελέχη που συνομιλούν συχνά με την ηγεσία και χωρίς να έχει ανάψει το «πράσινο φως» από την αρμόδια Επιτροπή έχουν ξεκινήσει να «τρέχουν» την κάθοδό τους στις εκλογικές περιφέρειες που έχουν επιλέξει. Το ερώτημα τώρα είναι εάν το ζήτημα των υποψηφιοτήτων είναι από τις πρώτες προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ ή εάν η αρμόδια Επιτροπή φτάσει στην τελική ευθεία για τα «αποκαλυπτήρια» μετά από το Συνέδριο. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι αν ο κ. Παρασκευαϊδης διαγράφεται και από το κόμμα, ή αν παραμένει μέλος του ΠΑΣΟΚ το οποίο μπορεί να δοκιμάσει και την εκλογή του ως Σύνεδρος, αν μπορεί δηλαδή εφόσον το επιδιώξει να πάρει μέρος στο Συνέδριο του Μαρτίου.
Σε κάθε περίπτωση οι μετεκλογικές συνεργασίες και χωρίς τις δηλώσεις του κ. Παρασκευαΐδη αποτελούν ένα κεφάλαιο που προκαλεί εσωκομματικές κόντρες, καθώς δύο στελέχη μπορεί να δίνουν δύο διαφορετικές απαντήσεις. Ο Χάρης Δούκας για παράδειγμα έχει τονίσει ουκ ολίγες φορές ότι θα υποστηρίξει μέχρι τέλους την πρότασή του να υπάρξει ψήφισμα στο Συνέδριο με ένα καθαρό «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
Ο Παύλος Γερουλάνος έχει επισημάνει ότι η μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ θα είναι καταστροφική όχι μόνο για το κόμμα αλλά (και κυρίως) για τη χώρα, εξηγώντας ότι έτσι η αντιπολίτευση θα περάσει στα χέρια ακραίων φωνών. «Όχι» στη συνεργασία με τη ΝΔ λέει και ο Μιχάλης Κατρίνης. Η Άννα Διαμαντοπούλου είναι της άποψης ότι οποιαδήποτε σχετική συζήτηση πρέπει να γίνει μετά από την καταγραφή και ανάλυση των συσχετισμών που θα προκύψουν από τις εθνικές κάλπες. Έχει μάλιστα προτείνει ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα, με τη συμμετοχή της βάσης για τα μείζονα ζητήματα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναπτύσσει ρητορική κατά της μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά έχει απορρίψει την πρόταση Δούκα να υπάρξει ψήφισμα στο Συνέδριο.
Έμπειρο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι το κόμμα πρέπει άμεσα να έχει «καθαρογραμμένη» την απάντηση στο εκλογικό δίλημμα που θέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στοχεύοντας στο κρίσιμο εκλογικό κοινό του Κέντρου: «Θα παραμείνει η Ελλάδα ασφαλής ή θα γίνει ακυβέρνητο καράβι;». Το ίδιο στέλεχος υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχιστεί με ένα νέο κύμα η διεύρυνση, σχολιάζοντας με δηκτικό ύφος το γεγονός ότι το πρώτο κύμα συγκροτήθηκε κυρίως από στελέχη του ΠΑΣΟΚ που είχαν απλώς αποστασιοποιηθεί. Οι συζητήσεις βέβαια συνεχίζονται με νυν ανεξάρτητους βουλευτές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει κατατεθεί στη Χαριλάου Τρικούπη η εισήγηση η Νίνα Κασιμάτη (βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ) και ο Ευάγγελος Αποστολάκης (ανεξάρτητος βουλευτής, πρώην ΣΥΡΙΖΑ) και άλλοι να λάβουν πρόσκληση για το Συνέδριο. «Έχουμε πολλά ανοιχτά ζητήματα που αν δεν τα κλείσουμε στο Συνέδριο θα τα βρούμε μπροστά μας», λέει χαρακτηριστικά ο Παύλος Γερουλάνος εννοώντας ότι όλα τα θέματα που προκαλούν κόντρες πρέπει να λυθούν μέσω του συνεδριακού διαλόγου, ώστε από την επομένη το ΠΑΣΟΚ να μπει πιο δυναμικά στη μάχη των εθνικών εκλογών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα