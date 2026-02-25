Γεωργιάδης για την άφαντη παιδίατρο στη Ζάκυνθο: Έχουμε διατάξει ΕΔΕ, καμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή
Γεωργιάδης για την άφαντη παιδίατρο στη Ζάκυνθο: Έχουμε διατάξει ΕΔΕ, καμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή
«Ήμουν σε αναρρωτική» λέει η παιδίατρος, η οποία τέθηκε σε αναστολή μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ - Καλύτερη η κατάσταση της υγείας του βρέφους σύμφωνα με τους γιατρούς
Την άμεση αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προκάλεσε η καταγγελία που έκανε η μητέρα του βρέφους που νοσηλευεται με μηνιγγίτδα σε ΜΕΘ στο νοσοκομείο του Ρίου, ότι η παιδίατρος στο νοσοκμείο της Ζακύνθου, όπου πήγαν αρχικά για το παιδί δεν ήταν στη θέση της, ώς όφειλε λογω εφημερίας και έδινε οδηγίες... από το τηλέφωνο.
Ο κ. Γεωργιάδης σε ανάρτησή του ανέφερε ότι διατάχθηκε ΕΔΕ σε βάρος της γιατρού, ενώ ζητά και προσωπικά «συγγνώμη» από τους γονείς για την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά, όπως λέει.
Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας
«Για το θλιβερό περιστατικό με την παιδίατρο στην Ζάκυνθο η οποία δεν προσήλθε, παρά τις οχλήσεις, στην εφημερία της, έχουμε διατάξει ΕΔΕ και έχω ζητήσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Καμμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ. Εύχομαι πολλά περαστικά στο παιδάκι, το οποίο ευτυχώς φαίνεται ότι διέφυγε τον κίνδυνο και προσωπικά συγγνώμη από τους γονείς του για την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά».
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε το μωρό βγήκε καθαρή.
Όπως ανέφερε νωρίτερα, σε γραπτή του δήλωση ο διευθυντής ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέας Ηλιάδης, «ο μικρός ασθενής νοσηλεύεται στον θάλαμο απομόνωσης της μονάδας εντατικής θεραπείας Παίδων στο ΠΓΝΠ λόγω επιθετικής μηνιγγιτιδοκοκκικής σηψαιμίας και μηνιγγίτιδας. Έχει κερδίσει την μάχη για τη ζωή. Σήμερα θα διενεργηθεί μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Αναμένεται η ταυτοποίηση του οροτύπου από το κέντρο αναφοράς μηνιγγίτιδας στην Αθήνα. Ο ασθενής θα παραμείνει στην μονάδα. Ενθαρρυντικό είναι ότι βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση».
Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου σε ανακοίνωσή αναφέρει ότι η παιδίατρος τίθεται σε αναστολή μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, ενώ περιγράφει το χρονικό με την άφιξη του βρέφους στα Επείγοντα του νοσοκομείου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: Το Σάββατο 21/02/2026 και περί ώρα 16:11 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου βρέφος ηλικίας πέντε (5) μηνών με εμπύρετο το οποίο στη συνέχεια εισήχθη στην παιδιατρική κλινική.
Το βρέφος εκτιμήθηκε ιατρικά από την εφημερεύουσα καρδιολόγο επιμελήτρια Α’ και την αγροτική ιατρό καθώς και ιδιώτες παιδιάτρους που προσφέρθηκαν αυτοβούλως να βοηθήσουν. Με βάση την κλινική του εικόνα κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο ΠΓΝ Πατρών Παναγία η Βοήθεια όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μέχρι σήμερα.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κατάσταση της υγείας του βρέφους είναι σταθερή και έχει διαφύγει τον κίνδυνο.
Σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου περί απουσίας της παιδιάτρου που κάλυπτε την εφημερία και της αναρρωτικής άδειας που προσκομίσθηκε, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (6η ΥΠΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα διαλαμβανόμενα.
Η μητέρα του πέντε μηνών βρέφους από τη Ζάκυνθο που δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του, μίλησε στο protothema.gr για τις δραματικές ώρες που έζησε η οικογένεια της.
«Ζει από θαύμα» λέει η μητέρα του, περιγράφοντας τις στιγμές αγωνίας της. Το βρέφος, που διαγνώστηκε χθες το απόγευμα με μηνιγγίτιδα μετά από ραγδαία επιδείνωση της υγείας του, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών δίνοντας μάχη για την υγεία του.
«Το παιδί αυτή τη στιγμή είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Περιμένουμε να γίνει μια μαγνητική στο κεφάλι. Δεν ξέρουμε ακόμα αν κινδυνεύει η ζωή του, γλιτώσαμε κάποια σοβαρά προβλήματα και μάλιστα, ο γιατρός το πρώτο πράγμα που μας είπε ήταν ότι το παιδί ζει από θαύμα, θα μπορούσε να είχε πεθάνει», τόνισε.
Η μητέρα σημειώνει ότι «ήταν μια μεγάλη ταλαιπωρία για όλους μας. Το παιδί ξεκίνησε με πυρετό, πήρα τον ιδιώτη παιδίατρο που έχω, έλειπε και με έστειλε σε έναν δικό του παιδίατρο. Κάναμε πενταπλό τεστ και ξαφνικά λίγο αργότερα άρχισαν να βγαίνουν κάποια σπυράκια πάνω του.
Ο γιατρός, μου είπε να τα παρακολουθώ μην τυχόν είναι από ιδρώτα. Τα σπυράκια άρχισαν κι αυξανόντουσαν και τότε μου είπε ο παιδίατρος να πάω κατευθείαν στο νοσοκομείο. Είχε ειδοποιήσει ήδη το νοσοκομείο Ζακύνθου ότι θα πάω εγώ με το παιδί.
Του έκαναν αμέσως εξετάσεις. Περιμέναμε μιάμιση ώρα, δεν υπήρχε παιδίατρος. Ήμασταν με την αγροτική παιδίατρο και τη νοσοκόμα που ήταν στην παιδιατρική. Ζητήσαμε να μάθουμε που βρίσκεται ο παιδίατρος και μας είπαν ότι η παιδίατρος είναι εφημερία on call, δεν βλέπουν κάτι σοβαρό για το παιδί κι ότι το ελέγχει μέσω τηλεφώνου.
Το παιδί όσο πέρναγε η ώρα έβγαζε πάρα πολλά σπυράκια, κάναμε καταγγελία στην αστυνομία ότι δεν υπάρχει παιδίατρος στο νοσοκομείο. Μας είπαν ότι θα έρθει το επόμενο πρωινό ενώ το παιδί γέμισε παντού σπυριά στο κεφάλι, στο στόμα, στη μύτη, στα αυτιά παντού…».
Το παιδί έβγαζε σπυράκια σε όλο του το σώμα. Βλέπαμε ότι η κατάσταση δεν ελέγχεται. Έβγαζε παντού. Στο κεφάλι, στη μύτη, στο στόμα, στα αυτιά. Στείλαμε βίντεο σε ιδιώτες γιατρούς και μας είπαν ότι το παιδί πρέπει να φύγει άμεσα. Έπρεπε να υπογράψει κάποιος παιδίατρος για να φύγουμε. 20:15 η παιδίατρος βγήκε σε αναρρωτική άδεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ο καρδιολόγος του νοσοκομείου, μία νοσηλεύτρια και μία αγροτική γιατρός κανόνισαν τα διαδικαστικά για την αεροδιακομιδή του παιδιού στο Ρίο τα ξημερώματα, όπου και διεγνώσθη με βακτηριακή μηνιγγίτιδα και μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία.
Η παιδίατρος από το νοσοκομείο της Ζακύνθου απάντησε στις καταγγελίες, εξηγώντας τον λόγο που δεν μπορούσε να παραστεί στο νοσοκομείο, ενώ τόνισε ότι η κλινική εικόνα του παιδιού που ήταν καλή.
«Μακάρι το παιδάκι να γίνει καλά. Όσον αφορά το παιδί, παίρνουμε κάθε μέρα και ενημερωνόμαστε στη μονάδα με τους συναδέλφους γιατρούς. Το παιδί να πω ότι έφυγε από εδώ σε καλή γενική κατάσταση. Όταν λέω σε καλή γενική κατάσταση εννοώ με σταθερά ζωτικά σημεία, με καλό οξυγόνο, με καλή νοητική αντίληψη, χωρίς να έχει επηρεαστεί η νοητική του λειτουργία. Το πρόβλημα ακριβώς ήταν η ραγδαία εξάπλωση του εξανθήματος το οποίο ήταν αιμορραγικό».
Σύμφωνα με το MEGA, Ιδιώτες γιατροί πάντως που λάμβαναν τις εικόνες από τους ταραγμένους γονείς εξηγούν πως επρόκειτο για επείγον περιστατικό. Οι γονείς κάλεσαν επιτόπου την Αστυνομία ενώ έχουν προχωρήσει ήδη σε μήνυση.
«Είχα ενημερωθεί και παρόλο που τελούσα υπό αναρρωτική άδεια προσπάθησα τηλεφωνικά να βοηθήσω όσο μπορώ. Μετά από κάποιο σημείο δυστυχώς δεν με άφηναν οι δυνάμεις μου. Κλήθηκε η Αστυνομία να φέρει τον γιατρό από το σπίτι σε τι; Σε μία κατάσταση αναρρωτικής άδειας, είναι δηλαδή της μόδας τους γιατρούς να τους βάζουν χειροπέδες», λέει η παιδίατρος.
«Αυτά που λέγονται ότι τελευταία στιγμή πήρα αναρρωτική, ότι το έκανα επίτηδες κτλ., είναι ψέματα για τα οποία θα λογοδοτήσουν όλοι αυτοί που τα λένε», επισημαίνει.
Όπως λέει, λόγω ασθένειας δεν μπορούσε να βρεθεί στο νοσοκομείο αλλά τηλεφωνικώς ενημέρωσε πως πρέπει να γίνει εισαγωγή στο παιδί. Η συγκεκριμένη γιατρός καταγγέλλει πως το τελευταίο διάστημα έχει στοχοποιηθεί από ορισμένους καθώς και άλλες φορές στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί ότι δεν πηγαίνει στο νοσοκομείο.
«Υπάρχει περίπτωση ποτέ ένας γιατρός να μην πατάει στο νοσοκομείο και να εξετάζονται τόσες εκατοντάδες παιδιά, να νοσηλεύονται, να γεννιούνται τόσα παιδιά; Όλα αυτά με ποιον; Με τον παιδίατρο ‘φάντασμα’; Μου ασκείται ένας πόλεμος αυτήν την περίοδο. Προσπαθούν να καλύψουν την ανεπάρκεια του συστήματος. Έχει τύχει η άλλη μου συνάδελφος να έχει πάρει αναρρωτική 1,5 – 2 μήνες και να έχω μείνει μόνη μου, να μην μου φέρνουν κανέναν», δήλωσε στο MEGA.
