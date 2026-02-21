Η Όλγα Κεφαλογιάννη αγκαλιά με τα παιδιά της στον Μυστρά, τι έγραψε για την αξία της οικογένειας

«Ο χρόνος με τα παιδιά μας είναι πολύτιμος. Μας θυμίζει γιατί προσπαθούμε, γιατί θέλουμε έναν κόσμο καλύτερο από αυτόν που παραλάβαμε. Γιατί τελικά, όλα ξεκινούν από εκεί. Από την οικογένεια» επισημαίνει η υπουργός Τουρισμού σε ανάρτησή της στο Instagram