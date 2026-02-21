Η Όλγα Κεφαλογιάννη αγκαλιά με τα παιδιά της στον Μυστρά, τι έγραψε για την αξία της οικογένειας
Η Όλγα Κεφαλογιάννη αγκαλιά με τα παιδιά της στον Μυστρά, τι έγραψε για την αξία της οικογένειας
«Ο χρόνος με τα παιδιά μας είναι πολύτιμος. Μας θυμίζει γιατί προσπαθούμε, γιατί θέλουμε έναν κόσμο καλύτερο από αυτόν που παραλάβαμε. Γιατί τελικά, όλα ξεκινούν από εκεί. Από την οικογένεια» επισημαίνει η υπουργός Τουρισμού σε ανάρτησή της στο Instagram
Μήνυμα για την αξία της οικογένειας έστειλε η Όλγα Κεφαλογιάνννη έχοντας στην αγκαλιά της τα δύο της παιδιά σε εκδρομή στον Μυστρά, λίγο μετά την απόφαση της να αποσύρει την αγωγή κατά του πρώην άντρα της, Μίνωα Μάτσα, με το θέμα της επιμέλειας των παιδιών να οδεύει προς διευθέτηση.
Όπως αναφέρει σε σημερινή ανάρτηση στο instagram η υπουργός Τουρισμού, η «οικογένεια είναι το δικό μας σταθερό σημείο. Είναι η αγάπη που δεν χρειάζεται εξηγήσεις, η καθημερινή φροντίδα, η ευθύνη και η αφοσίωση που δίνουν νόημα σε κάθε διαδρομή, προσωπική και δημόσια».
Παράλληλα, σημειώνει πως «ο χρόνος με τα παιδιά μας είναι πολύτιμος. Μας θυμίζει γιατί προσπαθούμε, γιατί θέλουμε έναν κόσμο καλύτερο από αυτόν που παραλάβαμε. Γιατί τελικά, όλα ξεκινούν από εκεί. Από την οικογένεια».
Μετά τον σάλο που προκάλεσε η αποκάλυψη ότι η κ. Κεφαλογιάννη προσέφυγε κατά της δικαστικής απόφασης συνεπιμέλειας κάνοντας πρώτη χρήση τροπολογίας, η οποία ψηφίστηκε στα τέλη του προηγούμενου χρόνου, το πρώην ζευγάρι σύμφωνα με πληροφορίες, κινείται προς συναινετική λύση.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η κ. Κεφαλογιάννη προτίθεται (σύμφωνα με ορισμένες πηγές το έκανε ήδη) να αποσύρει την αγωγή κατά του πρώην συζύγου της με στόχο να βρεθεί λύση μεταξύ τους για τα παιδιά τους και μακριά από τις δικαστικές αίθουσες.
Αναλυτικά η ανάρτησή της στο Instagram:
«Στον Μυστρά, σε έναν τόπο που μας ταξιδεύει βαθιά στην ιστορία και σε όσα συμβολίζουν την Ελλάδα και την ελληνικότητα- η αγάπη για την πατρίδα, ο σεβασμός στην πίστη μας.
Η σκέψη μας πηγαίνει αυτονόητα! Και σε όσα πράγματα έχουν αληθινή αξία στη ζωή μας σήμερα.
Η οικογένεια είναι το δικό μας σταθερό σημείο. Είναι η αγάπη που δεν χρειάζεται εξηγήσεις, η καθημερινή φροντίδα, η ευθύνη και η αφοσίωση που δίνουν νόημα σε κάθε διαδρομή, προσωπική και δημόσια.
Ο χρόνος με τα παιδιά μας είναι πολύτιμος. Μας θυμίζει γιατί προσπαθούμε, γιατί θέλουμε έναν κόσμο καλύτερο από αυτόν που παραλάβαμε.
Όπως αναφέρει σε σημερινή ανάρτηση στο instagram η υπουργός Τουρισμού, η «οικογένεια είναι το δικό μας σταθερό σημείο. Είναι η αγάπη που δεν χρειάζεται εξηγήσεις, η καθημερινή φροντίδα, η ευθύνη και η αφοσίωση που δίνουν νόημα σε κάθε διαδρομή, προσωπική και δημόσια».
Παράλληλα, σημειώνει πως «ο χρόνος με τα παιδιά μας είναι πολύτιμος. Μας θυμίζει γιατί προσπαθούμε, γιατί θέλουμε έναν κόσμο καλύτερο από αυτόν που παραλάβαμε. Γιατί τελικά, όλα ξεκινούν από εκεί. Από την οικογένεια».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Απέσυρε την αγωγή κατά του Μίνωα Μάτσα, προς διευθέτηση το θέμα της επιμέλειας των παιδιώνΠρος διευθέτηση οδηγείται το ζήτημα της επιμέλειας των δίδυμων παιδιών που απέκτησαν από το γάμο τους η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο συνθέτης Μίνωας Μάτσας.
Μετά τον σάλο που προκάλεσε η αποκάλυψη ότι η κ. Κεφαλογιάννη προσέφυγε κατά της δικαστικής απόφασης συνεπιμέλειας κάνοντας πρώτη χρήση τροπολογίας, η οποία ψηφίστηκε στα τέλη του προηγούμενου χρόνου, το πρώην ζευγάρι σύμφωνα με πληροφορίες, κινείται προς συναινετική λύση.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η κ. Κεφαλογιάννη προτίθεται (σύμφωνα με ορισμένες πηγές το έκανε ήδη) να αποσύρει την αγωγή κατά του πρώην συζύγου της με στόχο να βρεθεί λύση μεταξύ τους για τα παιδιά τους και μακριά από τις δικαστικές αίθουσες.
Αναλυτικά η ανάρτησή της στο Instagram:
«Στον Μυστρά, σε έναν τόπο που μας ταξιδεύει βαθιά στην ιστορία και σε όσα συμβολίζουν την Ελλάδα και την ελληνικότητα- η αγάπη για την πατρίδα, ο σεβασμός στην πίστη μας.
Η σκέψη μας πηγαίνει αυτονόητα! Και σε όσα πράγματα έχουν αληθινή αξία στη ζωή μας σήμερα.
Η οικογένεια είναι το δικό μας σταθερό σημείο. Είναι η αγάπη που δεν χρειάζεται εξηγήσεις, η καθημερινή φροντίδα, η ευθύνη και η αφοσίωση που δίνουν νόημα σε κάθε διαδρομή, προσωπική και δημόσια.
Ο χρόνος με τα παιδιά μας είναι πολύτιμος. Μας θυμίζει γιατί προσπαθούμε, γιατί θέλουμε έναν κόσμο καλύτερο από αυτόν που παραλάβαμε.
Γιατί τελικά, όλα ξεκινούν από εκεί. Από την οικογένεια».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα