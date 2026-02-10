Με Πιερρακάκη η ομάδα των υπουργών που θα συνοδεύσει τον Μητσοτάκη στην Τουρκία, ποιοι άλλοι θα πάνε στην Άγκυρα
Τουρκία Κυριάκος Πιερρακάκης Κυριάκος Μητσοτάκης Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

Στην αποστολή και συνεργάτες του πρωθυπουργού από το Μέγαρο Μαξίμου

Γιώργος Ευγενίδης
Εννέα υπουργοί θα συνοδεύουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο αυριανό ταξίδι του στην Άγκυρα για τη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τη διεξαγωγή του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Όπως έγινε γνωστό στην αποστολή θα βρίσκονται οι:

  • - Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup
  • - Γιώργος Γεραπετρίτης, υπουργός Εξωτερικών
  • - Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπουργός Προστασίας του Πολίτη
  • - Θάνος Πλεύρης, υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου
  • - Τάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός Ανάπτυξης
  • - Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας
  • - Γιάννης Κεφαλογιάννης, υπουργός Πολιτικής Προστασίας
  • - Χρίστος Δήμας, υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
  • - Λίνα Μενδώνη, υπουργός Πολιτισμού


Από το υπουργείο Εξωτερικών στην Άγκυρα θα βρεθεί επίσης ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, καθώς η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ασθενεί με γρίπη Α.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, από το Μέγαρο Μαξίμου θα ταξιδέψουν στην Τουρκία ο διπλωματικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Μίλτων Νικολαϊδης, η Διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του πρωθυπουργού Αριστοτελία Πελώνη, ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού Γιώργος Ευθυμίου και η Διευθύντρια Επικοινωνίας Κύρα Κάπη
Γιώργος Ευγενίδης

