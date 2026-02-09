Αναταράξεις μετά την υπόθεση Παναγόπουλου στο ΠΑΣΟΚ και επιχείρηση «Διεύρυνσης» με Φαραντούρη, Κασσιμάτη και Αποστολάκη να μπαίνουν στο κάδρο
Αναταράξεις μετά την υπόθεση Παναγόπουλου στο ΠΑΣΟΚ και επιχείρηση «Διεύρυνσης» με Φαραντούρη, Κασσιμάτη και Αποστολάκη να μπαίνουν στο κάδρο
Η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί επανεκκίνηση της «πράσινης» συνδικαλιστικής παράταξης και ζητά εμμέσως την αποχώρηση του Γιάννη Παναγόπουλου από την ηγεσία της ΓΣΕΕ
Αναταράξεις και ανακατατάξεις καταγράφονται στο ΠΑΣΟΚ από την υπόθεση Παναγόπουλου, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να «διαλύσει» και να επανασυστήσει την «πράσινη» συναδικαλιστική παράταξη, ζητώντας εμμέσως πλην σαφώς την παραίτηση του νυν προέδρου της ΓΣΕΕ.
Μετά από την είδηση ότι ο Γιάννης Παναγόπουλος ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές για υπεξαίρεση κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο, στελέχη του ΠΑΣΟΚ άρχισαν να αναζητούν τρόπους διαφυγής από τις επιπτώσεις στην «εικόνα» και τα απόνερα της υπόθεσης. «Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας. Είναι όμως αυτονόητο ότι συνδικαλιστικά στελέχη που έχουν αμαυρώσει την Παράταξή μας δεν έχουν θέση σε αυτή τη διαδικασία. Η ανάγκη και η ώρα για ένα νέο ξεκίνημα είναι ΤΩΡΑ», τονίζουν στελέχη από το Δίκτυο Συνδικαλισμού του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι: «Είμαστε εδώ, έχοντας τραβήξει διαχωριστική γραμμή από προσωπικές στρατηγικές και ιδιοτελείς πρακτικές, που αμαυρώνουν τους αγώνες των εργαζομένων και της Ελληνικής Κοινωνίας για μια καλύτερη ζωή». Τα στελέχη αυτά ζητούν συγκεκριμένα από τον Γιάννη Παναγόπουλο να αποχωρήσει και να μην θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για την ηγεσία, ειδικά μετά από την απόφαση να ανασταλεί η κομματική του ιδιότητα μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη που υπογραμμίζουν τη φράση «δεν είμαστε όλοι ίδιοι» οι καταιγιστικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών, με όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αφορούν την ενδεχόμενη εμπλοκή του Προέδρου της ΓΣΕΕ σε σοβαρές αξιόποινες πράξεις, «αποτελούν απλά την κορυφή του παγόβουνου σε μια πραγματικότητα που φωνάζει καιρό τώρα: «Δεν πάει άλλο». Οι συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν επίσης ότι: «Οι πρακτικές, οι μέθοδοι και τα «ολισθηρά μονοπάτια», που ενδεχομένως βάδισαν οι λίγοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, δεν μπορούν να αμαυρώσουν και να εκμηδενίσουν τους αγώνες και τις κατακτήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος και των εργαζομένων». Η κρούση αυτή προς τη ΓΣΕΕ αναμένεται να έχει και συνέχεια, ωστόσο οι καλά γνωρίζοντες αναφέρουν ότι κάθε άλλο παρά εύκολη είναι η διαχείριση της υπόθεσης.
Πρόσκληση συμμετοχής στο Συνέδριο και δη στα τραπέζια διαλόγου δεν αποκλείεται να λάβει και ο πλέον ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος έχει συνομιλητές εντός του ΠΑΣΟΚ. Χθες μάλιστα ήταν προγραμματισμένη εκδήλωση για τα κόκκινα δάνεια και τη στεγαστική κρίση και βασικούς ομιλητές τοn Νικόλα Φαραντούρη και τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά.
Στη λίστα της διεύρυνσης έχουν κληθεί να συμμετάσχουν ο Θόδωρος Μαργαρίτης και άλλα στελέχη από την ανανεωτική αριστερά, ο δικηγόρος και μέλος του Τομέα Δικαιοσύνης, Άγης Τάτσης (πρώην στέλεχος της Νεολαίας του ΠΑΣΟΚ), ο πρώην (πασοκογενής) βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κυριακόπουλος, ο πρώην Γραμματέας της Νεολαίας του ΠΑΣΟΚ και μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Μαδεμλής, το πρώην μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ζωή Καρκούλια (νωρίτερα ήταν οργανωτικό στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη), μέλη από τις Κινήσεις Πολιτών, όπως ο Μιχάλης Χάλαρης, ο πρώην υπουργός, Θόδωρος Παπαθεοδώρου, ο Κώστας Καραχάλιος (από το Πράττω) και άλλα μεσαία στελέχη από διάφορες περιοχές. Στόχος του Κώστα Σκανδαλίδη είναι να δημιουργηθούν σχετικοί πυρήνες διεύρυνσης και συμπαράταξης σε κάθε περιφέρεια και μετά από το Συνέδριο, όταν το κόμμα θα αρχίσει να κατευθύνεται προς την τελική ευθεία προς τις εκλογές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Σκανδαλίδης έχει κάνει κρούση και στους «λοχαγούς» του ΠΑΣΟΚ, όπως στον Γιάννη Νικολάου, που είχαν στηρίξει στο παρελθόν τη διεύρυνση του εκσυγχρονιστικού μπλοκ., όπως και σε πανεπιστημιακούς όμορων χώρων, όπως είναι ο πρώην υπουργός επί Τσίπρα, Γιάννης Πανούσης.
Η Χαριλάου Τρικούπη επενδύει στον στόχο προσέλευσης στο Συνέδριο οργανωμένων δυνάμεων εκτός ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν έχει ακόμη λάβει απάντηση από τον Σωκράτη Φάμελλο και τον Αλέξη Χαρίτση εάν τα κόμματά τους θα εμφανιστούν τελικά δι’ αντιπροσώπων στο Τάε Κβον Ντο, αφού και εκείνοι συνεχίζουν να αναζητούν την ιδανική φόρμουλα για τη πιθανή συνεννόηση ή συνεργασία την επόμενη μέρα, κάτι που έχουν δοκιμάσει στο κοινοβουλευτικό πεδίο.
Μετά από την είδηση ότι ο Γιάννης Παναγόπουλος ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές για υπεξαίρεση κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο, στελέχη του ΠΑΣΟΚ άρχισαν να αναζητούν τρόπους διαφυγής από τις επιπτώσεις στην «εικόνα» και τα απόνερα της υπόθεσης. «Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας. Είναι όμως αυτονόητο ότι συνδικαλιστικά στελέχη που έχουν αμαυρώσει την Παράταξή μας δεν έχουν θέση σε αυτή τη διαδικασία. Η ανάγκη και η ώρα για ένα νέο ξεκίνημα είναι ΤΩΡΑ», τονίζουν στελέχη από το Δίκτυο Συνδικαλισμού του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι: «Είμαστε εδώ, έχοντας τραβήξει διαχωριστική γραμμή από προσωπικές στρατηγικές και ιδιοτελείς πρακτικές, που αμαυρώνουν τους αγώνες των εργαζομένων και της Ελληνικής Κοινωνίας για μια καλύτερη ζωή». Τα στελέχη αυτά ζητούν συγκεκριμένα από τον Γιάννη Παναγόπουλο να αποχωρήσει και να μην θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για την ηγεσία, ειδικά μετά από την απόφαση να ανασταλεί η κομματική του ιδιότητα μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη που υπογραμμίζουν τη φράση «δεν είμαστε όλοι ίδιοι» οι καταιγιστικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών, με όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αφορούν την ενδεχόμενη εμπλοκή του Προέδρου της ΓΣΕΕ σε σοβαρές αξιόποινες πράξεις, «αποτελούν απλά την κορυφή του παγόβουνου σε μια πραγματικότητα που φωνάζει καιρό τώρα: «Δεν πάει άλλο». Οι συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν επίσης ότι: «Οι πρακτικές, οι μέθοδοι και τα «ολισθηρά μονοπάτια», που ενδεχομένως βάδισαν οι λίγοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, δεν μπορούν να αμαυρώσουν και να εκμηδενίσουν τους αγώνες και τις κατακτήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος και των εργαζομένων». Η κρούση αυτή προς τη ΓΣΕΕ αναμένεται να έχει και συνέχεια, ωστόσο οι καλά γνωρίζοντες αναφέρουν ότι κάθε άλλο παρά εύκολη είναι η διαχείριση της υπόθεσης.
Διεύρυνση σε δόσειςΟ Κώστας Σκανδαλίδης μαζί με τον Κώστα Τσουκαλά θα κάνει πάντως σήμερα τις πρώτες ανακοινώσεις για την επιχείρηση αμφίπλευρης διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, σε μια φάση έντονης κινητικότητας στο χώρο της κεντροαριστεράς, όπου καταγράφονται ανακατατάξεις και λόγω της παρουσίας του εκκολαπτόμενου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Σκανδαλίδης ως επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης και ο κ. Τσουκαλάς, ως εκπρόσωπος Τύπου (έχει κάνει και επαφές με στελέχη που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ) σε κοινή συνέντευξη Τύπου, θα ανακοινώσει την ομάδα των «θεσμικών», (κάποιων τομεαρχών) που θα «τρέξουν» τη διαδικασία προς το Συνέδριο καθώς και την ομάδα στελεχών που εντάσσονται στο κόμμα. Το όνομα νυν βουλευτών, όπως της Νίνας Κασιμάτη, δεν συμπεριλαμβάνεται στη σχετική λίστα, αφού όπως ακούγεται θα λάβει κάλεσμα (όπως πιθανόν ο Ευάγγελος Αποστολάκης, η Γιώτα Πούλου) για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο που θα γίνει στις 27-29 Μαρτίου.
Πρόσκληση συμμετοχής στο Συνέδριο και δη στα τραπέζια διαλόγου δεν αποκλείεται να λάβει και ο πλέον ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος έχει συνομιλητές εντός του ΠΑΣΟΚ. Χθες μάλιστα ήταν προγραμματισμένη εκδήλωση για τα κόκκινα δάνεια και τη στεγαστική κρίση και βασικούς ομιλητές τοn Νικόλα Φαραντούρη και τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά.
Στη λίστα της διεύρυνσης έχουν κληθεί να συμμετάσχουν ο Θόδωρος Μαργαρίτης και άλλα στελέχη από την ανανεωτική αριστερά, ο δικηγόρος και μέλος του Τομέα Δικαιοσύνης, Άγης Τάτσης (πρώην στέλεχος της Νεολαίας του ΠΑΣΟΚ), ο πρώην (πασοκογενής) βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κυριακόπουλος, ο πρώην Γραμματέας της Νεολαίας του ΠΑΣΟΚ και μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Μαδεμλής, το πρώην μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ζωή Καρκούλια (νωρίτερα ήταν οργανωτικό στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη), μέλη από τις Κινήσεις Πολιτών, όπως ο Μιχάλης Χάλαρης, ο πρώην υπουργός, Θόδωρος Παπαθεοδώρου, ο Κώστας Καραχάλιος (από το Πράττω) και άλλα μεσαία στελέχη από διάφορες περιοχές. Στόχος του Κώστα Σκανδαλίδη είναι να δημιουργηθούν σχετικοί πυρήνες διεύρυνσης και συμπαράταξης σε κάθε περιφέρεια και μετά από το Συνέδριο, όταν το κόμμα θα αρχίσει να κατευθύνεται προς την τελική ευθεία προς τις εκλογές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Σκανδαλίδης έχει κάνει κρούση και στους «λοχαγούς» του ΠΑΣΟΚ, όπως στον Γιάννη Νικολάου, που είχαν στηρίξει στο παρελθόν τη διεύρυνση του εκσυγχρονιστικού μπλοκ., όπως και σε πανεπιστημιακούς όμορων χώρων, όπως είναι ο πρώην υπουργός επί Τσίπρα, Γιάννης Πανούσης.
Η Χαριλάου Τρικούπη επενδύει στον στόχο προσέλευσης στο Συνέδριο οργανωμένων δυνάμεων εκτός ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν έχει ακόμη λάβει απάντηση από τον Σωκράτη Φάμελλο και τον Αλέξη Χαρίτση εάν τα κόμματά τους θα εμφανιστούν τελικά δι’ αντιπροσώπων στο Τάε Κβον Ντο, αφού και εκείνοι συνεχίζουν να αναζητούν την ιδανική φόρμουλα για τη πιθανή συνεννόηση ή συνεργασία την επόμενη μέρα, κάτι που έχουν δοκιμάσει στο κοινοβουλευτικό πεδίο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα