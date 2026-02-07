Ξεκινά περιοδείες ανά την Ελλάδα η Γκιλφόιλ: Από το Ζάππειο, στην Ουάσιγκτον ο Κάθετος Διάδρομος

Από την Αλεξανδρούπολη ξεκινά της περιοδείες της η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα – Τα σενάρια και οι εκτιμήσεις για το ενδεχόμενο επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα