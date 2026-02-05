Μαρία Συρεγγέλα: Αναφορά στη Βουλή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντιδεοντολογική και υβριστική συμπεριφορά

Η βουλευτής της ΝΔ αναφέρει ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει επιδείξει συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τον Κώδικα Δεοντολογίας, ούτε με τον Κανονισμό της Βουλής