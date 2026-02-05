Μαρία Συρεγγέλα: Αναφορά στη Βουλή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντιδεοντολογική και υβριστική συμπεριφορά
Η βουλευτής της ΝΔ αναφέρει ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει επιδείξει συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τον Κώδικα Δεοντολογίας, ούτε με τον Κανονισμό της Βουλής
Αναφορά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου υπέβαλε σήμερα προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, η βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών της Νέα Δημοκρατία, Μαρία Συρεγγέλα, καταγγέλλοντας αντιδεοντολογική, ανάρμοστη, συκοφαντική και υβριστική συμπεριφορά εις βάρος της από την Πρόεδρο της Πλεύση Ελευθερίας.
Σύμφωνα με την αναφορά, η συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου σημειώθηκε κατά τις συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και κατά τις εργασίες της Ολομέλειας.
Στο κείμενο της αναφοράς της, η κυρία Συρεγγέλα επισημαίνει ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει επανειλημμένως επιδείξει συμπεριφορές που, όπως αναφέρει, δεν συνάδουν με τον Κώδικα Δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου ούτε με τον Κανονισμό της Βουλής, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις για ανάκληση των σχετικών δηλώσεων.
Στην αναφορά της, η βουλευτής προσκόμισε αποσπάσματα από τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής και της Ολομέλειας, τα οποία, όπως σημειώνει, τεκμηριώνουν την καταγγελλόμενη συμπεριφορά.
Πέραν της αναφοράς στον πρόεδρο της Βουλής, η κυρία Συρεγγέλα έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας αγωγή κατά της κυρίαςς Κωνσταντοπούλου για προσβολή προσωπικότητας.
