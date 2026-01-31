Οι συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σύνοδο του ΕΛΚ και το βίντεο μέσα από το αεροσκάφος
Με το σύντομο βίντεο ο πρωθυπουργός παρουσιάζει όλα όσα έγιναν στο περιθώριο της διήμερης συνάντησης ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
Στις συναντήσεις που είχε στο περιθώριο της συνόδου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αλλά και τις συνομιλίες του με τους ηγέτες του ΕΛΚ, εστιάζει το νέο βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Α few moments later» αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, παρουσιάζοντας με το σύντομο βίντεο όλα όσα έγιναν στο περιθώριο της διήμερης συνάντησης ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
