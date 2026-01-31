Μητσοτάκης για τα 30 χρόνια από την κρίση των Ιμίων: Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες, υποκλινόμαστε και φέτος στους πεσόντες
Μητσοτάκης για τα 30 χρόνια από την κρίση των Ιμίων: Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες, υποκλινόμαστε και φέτος στους πεσόντες
«Η εμπειρία των Ιμίων διδάσκει ότι η εθνική επαγρύπνηση πρέπει να είναι καθημερινή», τονίζει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός
Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την κρίση των Ιμίων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε ανάρτηση τιμής και μνήμης για τους τρεις αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Στο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός αναφέρεται στη διαχρονική σημασία της εθνικής επαγρύπνησης, υπογραμμίζει ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» και συνδέει τη θυσία των πεσόντων με τη σημερινή στρατηγική επιλογή της χώρας για ισχυρή άμυνα, ενεργές συμμαχίες και κοινωνική συνοχή.
«Πριν από 30 χρόνια, η αγάπη για την πατρίδα καθιστούσε αθάνατους στη συλλογική μας μνήμη τους Χριστόδουλο Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκο και Έκτορα Γιαλοψό. Σήμερα, η Ελλάδα ανταποδίδει την τιμή στους τρεις ήρωες. Θωρακίζοντας την άμυνά της. Πυκνώνοντας τις στρατηγικές συμμαχίες της. Και σφυρηλατώντας την ενότητα της κοινωνίας μέσα από την πρόοδο της οικονομίας της.
Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» παρά μόνο γαλάζια νερά που δηλώνουν ότι η κυριαρχία και τα εθνικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα, όποιες έωλες αμφισβητήσεις κι αν διατυπώνονται από τον οποιονδήποτε. Η πατρίδα αποκρούει τις αδιέξοδες εντάσεις. Το ίδιο, όμως, και κάθε προκλητική συμπεριφορά. Με ξεκάθαρο τρόπο. Όπως και όποτε η ίδια επιλέγει. Και στο επίπεδο που αρμόζει, κάθε φορά.
Άλλωστε η εμπειρία των Ιμίων διδάσκει ότι η εθνική επαγρύπνηση πρέπει να είναι καθημερινή. Γι’ αυτό υποκλινόμαστε και φέτος στους πεσόντες, με τη σκέψη σε όσες και όσους φορούν περήφανα το εθνόσημο στο στήθος. Γιατί στα δικά τους αισιόδοξα πρόσωπα καθρεφτίζεται η απόφαση της Ελλάδας να προβάλλει πάντα την ισχύ των αξιών της. Ταυτόχρονα, όμως, και την αξία της ισχύος της».
