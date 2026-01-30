Κικίλιας: Στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά των ναρκωτικών το Λιμενικό για την προστασία των παιδιών
Κικίλιας: Στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά των ναρκωτικών το Λιμενικό για την προστασία των παιδιών
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Ναυτιλίας, μετά τον εντοπισμό και την κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών αξίας 1,7 εκατ. ευρώ στην Πάτρα και τη σύλληψη δύο ατόμων, ακολούθησαν νέα καίρια πλήγματα στο οργανωμένο έγκλημα
«Η μάχη κατά των ναρκωτικών αποτελεί αγώνα για την προστασία των παιδιών, των οικογενειών και του μέλλοντος της κοινωνίας, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του Λιμενικού Σώματος στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας», σημειώνει, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.
Όπως αναφέρει ο κ. Κικίλιας, μετά τον εντοπισμό και την κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών αξίας 1,7 εκατ. ευρώ στην Πάτρα και τη σύλληψη δύο ατόμων, ακολούθησαν νέα καίρια πλήγματα στο οργανωμένο έγκλημα. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις μελών διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης για την εισαγωγή πέντε τόνων κοκαΐνης, καθώς και νέες κατασχέσεις ναρκωτικών αξίας περίπου 900.000 ευρώ σε Πάτρα και Αθήνα.
Ο υπουργός τονίζει ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με στόχο την αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος και την ενίσχυση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών.
Η μάχη απέναντι στα ναρκωτικά είναι μάχη για τα παιδιά μας, για τις οικογένειες και για το μέλλον της κοινωνίας μας. Το Λιμενικό Σώμα δίνει αυτή τη μάχη καθημερινά, στην πρώτη γραμμή.— Vassilis Kikilias (@Vkikilias) January 30, 2026
Μετά τον εντοπισμό και την κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών αξίας 1.700.000€ στην Πάτρα και τη… pic.twitter.com/kx74ozIJGJ
