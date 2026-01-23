Παπασταύρου: Η Ελλάδα συνιστά έναν σταθερό, ενεργειακό κόμβο μεταξύ Ανατολής και Δύσης

Στα εγκαίνια της νέας υποδομής Φυσικού Αερίου στην Αμπελιά Φαρσάλων βρέθηκε ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Έργο που ανεβάζει την εξαγωγική δυναμικότητα της χώρας στα 8,5 δισ. κ.μ. ετησίως