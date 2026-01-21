Εσωκομματικές συγκρούσεις στο ΠΑΣΟΚ: Η στρατηγική απέτυχε λέει ο Δούκας, αλλαγή πολιτικής προτείνει ο Γερoυλάνος

Δούκας, Γερουλάνος και Κατρίνης αμφισβητούν τη γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη, ζητούν αλλαγή πορείας και καθαρό «όχι» σε συνεργασία με τη ΝΔ





Η αρχή έγινε χθες με την πρώτη εικόνα των «εκρήξεων» να καταγράφονται στην Πολιτική Γραμματεία Συνεδρίου, όπου κορυφαία στελέχη αμφισβήτησαν την γραμμή πλεύσης της Χαριλάου Τρικούπη και ζήτησαν με άμεσο και έμμεσο τρόπο αλλαγή στρατηγικής και ανοιχτό εσωκομματικό παιχνίδι προς τις κρίσιμες εθνικές κάλπες. «Η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε- ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται», προειδοποίησε ο Χάρης Δούκας αξιοποιώντας το βήμα του κομματικού οργάνου για να περιγράψει μία-μία τις θέσεις του με στόχο την συσπείρωση δυνάμεων γύρω από το ΠΑΣΟΚ από τώρα και μέχρι τις εκλογές. «Χρειαζόμαστε μια έκρηξη δημοκρατίας στο ΠΑΣΟΚ τώρα», τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου και τονίζοντας ότι οι αραιές και που συνεδριάσεις των κεντρικών κομματικών οργάνων δεν οδηγούν στο διακηρυγμένο στόχο για νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. Δούκας και Γερουλάνος τράβηξαν εκ νέου μια «κόκκινη γραμμή» απέναντι στο σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία και πρότειναν να ανοίξουν οι … πόρτες του διαλόγου από την επόμενη ώρα προς τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις για τα μείζονα θέματα.







Η δυναμική εμφάνιση Γερουλάνου Χωρίς περιστροφές τοποθετήθηκε για τα «επίδικα» στην Πολιτική Γραμματεία και ο Παύλος Γερουλάνος ο οποίος συμφωνεί με το Χάρη Δούκα, όπως και με το Μιχάλη Κατρίνη ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ηγηθεί της επιχείρησης συνεννόησης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, ξεκινώντας από την ατζέντα της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Είναι της άποψης όσον αφορά στα κεντρικά πολιτικά διλήμματα ότι μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία στο μετεκλογικό τοπίο θα είναι καταρχάς καταστροφική για τη χώρα, διότι θα δώσει στα χέρια των άκρων τα ηνία της αντιπολίτευσης. Ο κ. Γερουλάνος μετά την επισήμανση για την «ακούνητη βελόνα» επανήλθε προειδοποιώντας τη Χαριλάου Τρικούπη ότι πρέπει να γίνουν άμεσα πολλά και διαφορετικά διότι, όπως υπογράμμισε απευθυνόμενος στα στελέχη και τους βουλευτές του κόμματος «εγώ μπορώ να περιμένω, αλλά ούτε η πατρίδα, ούτε το ΠΑΣΟΚ μπορεί να περιμένει». Νωρίτερα είχε τονίσει ότι «πρέπει να πιστέψουμε ότι δεν είμαστε καταδικασμένοι σε αυτήν την κατάσταση» και «να κινητοποιηθούμε χθες».



Με την ομιλία του στην εκδήλωση με τη μαζική συμμετοχή στο κέντρο της Αθήνας για την κοπή πίτας περιέγραψε τις προτεραιότητες της πορείας προς τις εκλογές, έκανε ουκ ολίγες αναφορές στον ιδρυτή Ανδρέα Παπανδρέου και στην σχέση του που είχε με τους πολίτες και αξιοποίησε το σύνθημα «από το λαό, με το λαό για το λαό». Έλαβε σε αρκετά σημεία της ομιλίας του θερμό χειροκρότημα από τους συμμετέχοντες και τη διέκοψε για να καλωσορίσει στην αίθουσα το Νίκο Ανδρουλάκη και τον πρώην πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου. Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Χάρης Δούκας, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Μιχάλης Κατρίνης, η Νάντια Γιαννακοπούλου, η Άννα Διαμαντοπούλου, η Ευαγγελία Λιακούλη, στελέχη και άλλοι συνάδελφοι του Γερουλάνου στην κοινοβουλευτική ομάδα και πολλά απλά μέλη του ΠΑΣΟΚ.



Νωρίτερα ο κ Γερουλάνος, κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας Συνεδρίου του κόμματος επανέλαβε τις θέσεις του για ένα ανοιχτό συνέδριο και ένα κάλεσμα προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και τους ψηφοφόρους που κάποτε στήριζαν το ΠΑΣΟΚ αλλά αποστασιοποιήθηκαν στη συνέχεια, ενώ κοντραρίστηκε με τον αρχηγό του κόμματος στο σημείο της συζήτησης για τη λειτουργία της Χαριλάου Τρικούπη. «Να συνεδριάζουμε συχνά, να έχουμε σαφείς θέσεις για τα μεγάλα θέματα αιχμής και να κάνουμε διάλογο με αφορμή το Συνέδριο και με άλλες δυνάμεις», τόνισε και επέμεινε ότι «χρειάζονται ανοιχτές διαδικασίες και ένα μεγάλο και δημοκρατικό συνέδριο γιατί έτσι θα φέρουμε κόσμο κοντά μας κόσμο». Στη συνέχεια ζήτησε «ηλεκτρονικό μητρώο» αφήνοντας αιχμές για την αργοπορία: «Δεν μπορεί η ΝΔ να είναι με ηλεκτρονικό μητρώο και εμείς με τεφτέρια». Εκφράζοντας δε την αγωνία του για την πορεία του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι υπάρχει ελάχιστος χρόνος για τη δυναμική επανεκκίνηση και με στόχο την πρωτιά στις εκλογές, παρότι δεν φαίνεται μέχρι τώρα στις δημοσκοπήσεις.



Ο κ. Γερουλάνος είχε και έναν έντονο διάλογο με το Νίκο Ανδρουλάκη όταν ζήτησε συχνότερη συνεδρίαση των οργάνων, καθώς ως γνωστόν η Πολιτική Γραμματεία είχε να συνεδριάσει δύο μήνες. Η απάντηση του κ. Ανδρουλάκη, σύμφωνα με πληροφορίες είχε ως εξής: «Πώς γίνεται να είσαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και να λες ότι δεν αποφασίζουμε όλοι μαζί;» Και ο Παύλος Γερουλάνος του εξήγησε: «Εκφράζω την αγωνία μου. Να συνεδριάζουν περισσότερο τα κεντρικά όργανα. Εγώ σου λέω αυτό που πιστεύω».



Δούκας και Γερουλάνος τράβηξαν εκ νέου μια «κόκκινη γραμμή» απέναντι στο σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία και πρότειναν να ανοίξουν οι … πόρτες του διαλόγου από την επόμενη ώρα προς τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις για τα μείζονα θέματα.Στον ίδιο τόνο ήταν και η τοποθέτηση του Μιχάλη Κατρίνη ο οποίος σημείωσε επίσης την ανάγκη αναζήτησης των αιτίων που δεν «επέτρεψαν» στην μέχρι τώρα στρατηγική να αποδώσει τα προσδοκώμενα οφέλη. «Ο κόσμος δεν ήρθε αυτομάτως στο ΠΑΣΟΚ, ούτε με την κυβερνητική φθορά, ούτε με την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ εμφανίζονται νέα κόμματα που φιλοδοξούν να εκφράσουν αυτόν τον κόσμο», υπενθύμισε ο κ. Κατρίνης, ενώ και άλλα στελέχη εκτιμούν ότι υπάρχει ελάχιστος πολιτικός χρόνος για την υγιή ανασύνταξη του ΠΑΣΟΚ μπροστά στις εκλογικές μάχες. Χάρης Δούκας πήρε από τους πρώτους τον λόγο και επί της ουσίας έθεσε όλα τα ζητήματα που προκαλούν έντονο προβληματισμό στο ΠΑΣΟΚ, που αν και έχει κάνει προγραμματικά βήματα δεν καταφέρνει να περάσει ένα καθαρό και ενιαίο μήνυμα προς τους πολίτες, οι οποίοι αναμένουν μια σαφή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης για την επόμενη μέρα. Αφού περιέγραψε τις ραγδαίες εξελίξεις στην Ευρώπη και στην παγκόσμια κοινότητα, έκανε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τις πολιτικές που ακολουθεί στα κρίσιμα πεδία, εξέφρασε την ανησυχία του και δεν απέφυγε στη συνέχεια να θίξει χωρίς περιστροφές τα κακώς κείμενα στο κόμμα, τους λόγους δηλαδή που διατηρούν ακούνητη τη βελόνα στις δημοσκοπήσεις. “Ανησυχώ και για το κόμμα μας. Ανησυχώ για την πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά και για τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων τους οποίους έχουμε θέσει. Και θέλω να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας συντρόφισσες και σύντροφοι. Η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε. Ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται», τόνισε ο κ. Δούκας και ζήτησε μεταξύ άλλων να υπάρξει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ: «Το Συνέδριο μας πρέπει να είναι λυτρωτικό. Το ερώτημα που έχουμε μπροστά μας είναι ξεκάθαρο: Είμαστε υπέρ της προοδευτικής διακυβέρνησης με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ; Πρέπει να απαντήσουμε καθαρά και χωρίς «ναι μεν αλλά». Υπάρχει όμως και άλλος ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος. Η καθαρή απόφαση για το μεγάλο ΌΧΙ σε οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ να εκφυλιστεί σε ένα απλό «bullet», σε κάποιο σημείο μιας πολιτικής διακήρυξης”. Το κορυφαίο στέλεχος επισήμανε ότι η διεύρυνση με την προσχώρηση στελεχών πρέπει να γίνει με κανόνες κι ότι όσοι είναι βουλευτές πρέπει πρώτα να παραδώσουν την έδρα τους στο κόμμα με το οποίο εκλέχτηκαν. Η Άννα Διαμαντοπούλου έχει χαρακτηρίσει εμμονική τη στάση του Χάρη Δούκα να ζητά ψήφισμα εναντίον του σεναρίου συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία και είναι προαφνές ότι συντάσσεται ως υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού με τις κεντρικές επιλογές της Χαριλάου Τρικούπη. Μάλιστα όταν προς το τέλος της συνεδρίασης είδε μετά την αποτύπωση στα ΜΜΕ (όπως στο protothema.gr) των βασικών σημείων της εισήγησης του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ και αυτής του Χάρη Δούκα επιτέθηκε στον Δήμαρχο Αθηναίων εγκαλώντας τον για τη «διαρροή»: «Τι είναι αυτά που κάνεις; Απαράδεκτο. Δεν είναι μια δημόσια συνεδρίαση, είναι συνεδρίαση κομματικού οργάνου». «Μυστικό είναι; Δεν είναι κρυφές οι θέσεις μου» της απάντησε ο Χάρης Δούκας παροτρύνοντάς της επί της ουσίας να παραμείνουν στις προτεραιότητες των πολιτικών που πρέπει να αλλάξουν για να καταφέρει το ΠΑΣΟΚ τη δυναμική επανεκκίνηση προς τις εκλογές.



Τραπέζια Συνεδρίου με τους άλλους Στο χρόνο και το χώρο του Συνεδρίου που θα γίνει στις 27-29 Μαρτίου επιχειρείται εν τω μεταξύ από τη Χαριλάου Τρικούπη μια πιο «επιθετική» πολιτική διεύρυνσης με φόντο την ακούνητη βελόνα στις δημοσκοπήσεις. Κατά τη διάρκεια της Πολιτικής Γραμματείας Συνεδρίου, όπου κατατέθηκαν οι ανοιχτές διαφωνίες για την πορεία του ΠΑΣΟΚ μέχρι τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε ότι στο συνέδριο του Μαρτίου θα υπάρχουν τραπέζια διαλόγου, όπου και θα καλέσει τα άλλα προοδευτικά κόμματα –ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας- να τοποθετηθούν. Έφερε ως παράδειγμα το θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης και υποστήριξε ότι θα ζητήσει τις απόψεις τους για το τι πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να υπάρξει «ένα μέτωπο πρωτοβουλιών το επόμενο διάστημα»



Στη συνέχεια τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ ως ένα ανοιχτό κόμμα από το 1974 «καλεί ανθρώπους και από άλλα κόμματα να έρθουν να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ» και άφησε αιχμές εναντίον στελεχών του ΠΑΣΟΚ χρέωνοντάς τους κινήσεις εσωστρέφειας. «Πώς θα γίνει πολιτικό γεγονός το συνέδριο; Πολιτικό γεγονός γίνεται με τον διάλογο, με την εξωστρέφεια και όχι με την εσωστρέφεια. Και αυτό μας αφορά όλους. Διότι κάνουμε συνεχώς εξωστρεφή γεγονότα, αλλά συνεχώς συζητάμε επιμέρους ζητήματα. Σταματήστε τα επιμέρους ζητήματα. Δεν αφορούν την κοινωνία. Μπορεί να αφορούν κάποιους από εσάς, δεν αφορούν την κοινωνία. Την κοινωνία την αφορούν τα λιμάνια, η ενέργειά , η παιδεία, η υγεία». Ειδικά για το Συνέδριο είπε επίσης ότι θα είναι ένα Συνέδριο διεύρυνσης της Δημοκρατικής Παράταξης. «Και οριοθετώ, διεύρυνσης και όχι ρευστοποίησης», πρόσθεσε και έκανε έμμεση επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα λέγοντας: «Το ΠΑΣΟΚ με τεράστιους αγώνες πήγε από πολύ χαμηλά ποσοστά σε ποσοστά που του δίνουν ισχυρή προοπτική. Άλλοι ρευστοποιήθηκαν, που προσπαθούσαν να κλείσουν το ΠΑΣΟΚ στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας. Όχι εμείς.»