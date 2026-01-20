Γερουλάνος για την «κολλημένη βελόνα» στις δημοσκοπήσεις: Εγώ μπορώ να περιμένω, αλλά δεν μπορεί ούτε η Ελλάδα, ούτε το ΠΑΣΟΚ
Γερουλάνος για την «κολλημένη βελόνα» στις δημοσκοπήσεις: Εγώ μπορώ να περιμένω, αλλά δεν μπορεί ούτε η Ελλάδα, ούτε το ΠΑΣΟΚ
Πλήθος κόσμου στην εκδήλωση που διοργάνωσε το γραφείο του για την κοπή της πίτας για το 2026 - Το παρών έδωσε και ο Νίκος Ανδρουλάκης
Τη δυναμική παρουσία του στο εσωκομματικό πεδίο του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να αναδείξει ο Παύλος Γερουλάνος τόσο με την ομιλία του όσο και με τη μαζική συμμετοχή του κόσμου στην εκδήλωση που οργάνωσε για την κοπή της πίτας για το 2026 στην Αθήνα.
Ο κ. Γερουλάνος μετά την επισήμανση για την «ακούνητη βελόνα» επανήλθε στο ίδιο θέμα προειδοποιώντας τη Χαριλάου Τρικούπη ότι πρέπει να γίνουν άμεσα πολλά και διαφορετικά διότι, όπως υπογράμμισε απευθυνόμενος στα στελέχη και τους βουλευτές του κόμματος «εγώ μπορώ να περιμένω, αλλά ούτε η πατρίδα, ούτε το ΠΑΣΟΚ μπορεί να περιμένει». Νωρίτερα είχε τονίσει ότι «πρέπει να πιστέψουμε ότι δεν είμαστε καταδικασμένοι σε αυτήν την κατάσταση» κι ότι «χρειαζόμαστε μια έκρηξη δημοκρατίας στο ΠΑΣΟΚ, τώρα». Με την ομιλία του στην εκδήλωση περιέγραψε τις προτεραιότητες της πορείας προς τις εκλογές, έκανε ουκ ολίγες αναφορές στον ιδρυτή Ανδρέα Παπανδρέου και στην σχέση του που είχε με τους πολίτες και αξιοποίησε το σύνθημα «από το λαό, με το λαό για το λαό». Έλαβε σε αρκετά σημεία της ομιλίας του θερμό χειροκρότημα από τους συμμετέχοντες και τη διέκοψε για να καλωσορίσει στην αίθουσα το Νίκο Ανδρουλάκη και τον πρώην πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου.
Δείτε βίντεο
Νωρίτερα ο κ Γερουλάνος, κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας Συνεδρίου του κόμματος επανέλαβε τις θέσεις του για ένα ανοιχτό συνέδριο και ένα κάλεσμα προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και τους ψηφοφόρους που κάποτε στήριζαν το ΠΑΣΟΚ αλλά αποστασιοποιήθηκαν στη συνέχεια, ενώ κοντραρίστηκε με τον αρχηγό του κόμματος στο σημείο της συζήτησης για τη λειτουργία της Χαριλάου Τρικούπη. «Να συνεδριάζουμε συχνά, να έχουμε σαφείς θέσεις για τα μεγάλα θέματα αιχμής και να κάνουμε διάλογο με αφορμή το Συνέδριο και με άλλες δυνάμεις», τόνισε και επέμεινε ότι «χρειάζονται ανοιχτές διαδικασίες και ένα μεγάλο και δημοκρατικό συνέδριο γιατί έτσι θα φέρουμε κόσμο κοντά μας κόσμο». Στη συνέχεια ζήτησε «ηλεκτρονικό μητρώο» αφήνοντας αιχμές για την αργοπορία: «Δεν μπορεί η ΝΔ να είναι με ηλεκτρονικό μητρώο και εμείς με τεφτέρια». Εκφράζοντας δε την αγωνία του για την πορεία του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι υπάρχει ελάχιστος χρόνος για τη δυναμική επανεκκίνηση και με στόχο την πρωτιά στις εκλογές, παρότι δεν φαίνεται μέχρι τώρα στις δημοσκοπήσεις.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Χάρης Δούκας, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Μιχάλης Κατρίνης, η Νάντια Γιαννακοπούλου, η Άννα Διαμαντοπούλου, η Ευαγγελία Λιακούλη, στελέχη και άλλοι συνάδελφοι του Γερουλάνου στην κοινοβουλευτική ομάδα και πολλά απλά μέλη του ΠΑΣΟΚ.
Ο κ. Γερουλάνος μετά την επισήμανση για την «ακούνητη βελόνα» επανήλθε στο ίδιο θέμα προειδοποιώντας τη Χαριλάου Τρικούπη ότι πρέπει να γίνουν άμεσα πολλά και διαφορετικά διότι, όπως υπογράμμισε απευθυνόμενος στα στελέχη και τους βουλευτές του κόμματος «εγώ μπορώ να περιμένω, αλλά ούτε η πατρίδα, ούτε το ΠΑΣΟΚ μπορεί να περιμένει». Νωρίτερα είχε τονίσει ότι «πρέπει να πιστέψουμε ότι δεν είμαστε καταδικασμένοι σε αυτήν την κατάσταση» κι ότι «χρειαζόμαστε μια έκρηξη δημοκρατίας στο ΠΑΣΟΚ, τώρα». Με την ομιλία του στην εκδήλωση περιέγραψε τις προτεραιότητες της πορείας προς τις εκλογές, έκανε ουκ ολίγες αναφορές στον ιδρυτή Ανδρέα Παπανδρέου και στην σχέση του που είχε με τους πολίτες και αξιοποίησε το σύνθημα «από το λαό, με το λαό για το λαό». Έλαβε σε αρκετά σημεία της ομιλίας του θερμό χειροκρότημα από τους συμμετέχοντες και τη διέκοψε για να καλωσορίσει στην αίθουσα το Νίκο Ανδρουλάκη και τον πρώην πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου.
Δείτε βίντεο
Νωρίτερα ο κ Γερουλάνος, κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας Συνεδρίου του κόμματος επανέλαβε τις θέσεις του για ένα ανοιχτό συνέδριο και ένα κάλεσμα προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και τους ψηφοφόρους που κάποτε στήριζαν το ΠΑΣΟΚ αλλά αποστασιοποιήθηκαν στη συνέχεια, ενώ κοντραρίστηκε με τον αρχηγό του κόμματος στο σημείο της συζήτησης για τη λειτουργία της Χαριλάου Τρικούπη. «Να συνεδριάζουμε συχνά, να έχουμε σαφείς θέσεις για τα μεγάλα θέματα αιχμής και να κάνουμε διάλογο με αφορμή το Συνέδριο και με άλλες δυνάμεις», τόνισε και επέμεινε ότι «χρειάζονται ανοιχτές διαδικασίες και ένα μεγάλο και δημοκρατικό συνέδριο γιατί έτσι θα φέρουμε κόσμο κοντά μας κόσμο». Στη συνέχεια ζήτησε «ηλεκτρονικό μητρώο» αφήνοντας αιχμές για την αργοπορία: «Δεν μπορεί η ΝΔ να είναι με ηλεκτρονικό μητρώο και εμείς με τεφτέρια». Εκφράζοντας δε την αγωνία του για την πορεία του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι υπάρχει ελάχιστος χρόνος για τη δυναμική επανεκκίνηση και με στόχο την πρωτιά στις εκλογές, παρότι δεν φαίνεται μέχρι τώρα στις δημοσκοπήσεις.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Χάρης Δούκας, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Μιχάλης Κατρίνης, η Νάντια Γιαννακοπούλου, η Άννα Διαμαντοπούλου, η Ευαγγελία Λιακούλη, στελέχη και άλλοι συνάδελφοι του Γερουλάνου στην κοινοβουλευτική ομάδα και πολλά απλά μέλη του ΠΑΣΟΚ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα