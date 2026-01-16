Γεραπετρίτης: Με την Τουρκία θέματα κυριαρχίας δεν πρόκειται να συζητηθούν - Θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων όπως ήρθαν τα θαλάσσια πάρκα

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επέμεινε στην ανάγκη να συνεχιστεί ο διάλογος με την Τουρκία - «Θα συζητήσουμε. Όμως υπάρχει κάτι που δεν θα συζητήσουμε. Δεν θα συζητήσουμε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και καμία έκπτωση στις θέσεις μας»