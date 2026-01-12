Επικοινωνία Γεραπετρίτη με Φιντάν: Επί τάπητος και το θέμα των παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στη Συρία, στον πόλεμο της Ουκρανίας, με έμφαση και στις εξελίξεις στο Ιράν