Αλλάζει και τη διατροφική πυραμίδα ο Τραμπ: Στην κορυφή η πρωτεΐνη και τα γαλακτοκομικά με πλήρη λιπαρά
Αλλάζει και τη διατροφική πυραμίδα ο Τραμπ: Στην κορυφή η πρωτεΐνη και τα γαλακτοκομικά με πλήρη λιπαρά
Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και η κυβέρνηση Τραμπ προτείνουν αλλαγές στη διατροφή των Αμερικανών για τη μείωση των χρόνιων ασθενειών και την περαιτέρω μείωση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης
Νέες διατροφικές οδηγίες παρουσίασε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη, οι οποίες ενθαρρύνουν τους Αμερικανούς να καταναλώνουν περισσότερη πρωτεΐνη και πλήρη σε λιπαρά γαλακτοκομικά προϊόντα και λιγότερη ζάχαρη, ενώ προτείνουν την αποφυγή των υπερβολικά επεξεργασμένων τροφίμων για την επίτευξη καλύτερης υγείας.
Αυτές οι οδηγίες εντάσσονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Make America Healthy Again (MAHA), η οποία υποστηρίζεται από τον υπουργό Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ. Ο Κένεντι, μαζί με άλλους αξιωματούχους, όπως η υπουργός Γεωργίας, Μπρουκ Ρόλινς, έχουν εφαρμόσει πολιτικές του MAHA, όπως η μείωση των παιδικών εμβολίων και ο περιορισμός της πρόσβασης σε ανθυγιεινά τρόφιμα για άτομα που λαμβάνουν επιδόματα τροφίμων.
Ο Κένεντι και η Ρόλινς είχαν δεσμευτεί να απλοποιήσουν τις διατροφικές οδηγίες και να τις απαλλάξουν από την «υπερβολική επιρροή της βιομηχανίας τροφίμων».
Οι νέες διατροφικές οδηγίες περιλαμβάνουν την αποφυγή της κατανάλωσης επεξεργασμένων τροφίμων και της προστιθέμενης ζάχαρης. Ο Κένεντι και οι υποστηρικτές του MAHA αναφέρουν ότι η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης και επεξεργασμένων τροφίμων στην αμερικανική διατροφή συμβάλλει στην αύξηση των χρόνιων ασθενειών. «Σήμερα, η κυβέρνηση κηρύσσει πόλεμο στη ζάχαρη», δήλωσε ο Κένεντι σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο.
Οι συστάσεις για την προτεραιότητα στην κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και ολόκληρων δημητριακών, καθώς και για τον περιορισμό των κορεσμένων λιπαρών στο 10% των ημερήσιων θερμίδων, παραμένουν αμετάβλητες. Ο Κένεντι υποστήριξε ότι η τήρηση αυτών των οδηγιών θα βοηθήσει στη μείωση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης, κάτι που αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τους Ρεπουμπικάνους ενόψει των εκλογών του 2026.
«Οι νέες οδηγίες αναγνωρίζουν ότι τα πλήρη, θρεπτικά τρόφιμα είναι ο πιο αποτελεσματικός δρόμος προς καλύτερη υγεία και χαμηλότερες δαπάνες υγείας», δήλωσε ο Κένεντι.
Η Επιτροπή MAHA, υπό την ηγεσία του Kennedy, είχε ανακοινώσει ήδη από τον Σεπτέμβριο ότι το USDA και το HHS σκοπεύουν να αναμορφώσουν τη διαδικασία σύνταξης των μελλοντικών διατροφικών οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης της δομής και της σύνθεσης της συμβουλευτικής επιτροπής.
Ορισμένες οργανώσεις έχουν κατηγορήσει στο παρελθόν τη συγκεκριμένη επιτροπή ότι επηρεάζεται υπερβολικά από τη βιομηχανία τροφίμων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτροπή που εισηγήθηκε τις φετινές οδηγίες είχε οριστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν.
Αυτές οι οδηγίες εντάσσονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Make America Healthy Again (MAHA), η οποία υποστηρίζεται από τον υπουργό Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ. Ο Κένεντι, μαζί με άλλους αξιωματούχους, όπως η υπουργός Γεωργίας, Μπρουκ Ρόλινς, έχουν εφαρμόσει πολιτικές του MAHA, όπως η μείωση των παιδικών εμβολίων και ο περιορισμός της πρόσβασης σε ανθυγιεινά τρόφιμα για άτομα που λαμβάνουν επιδόματα τροφίμων.
Ο Κένεντι και η Ρόλινς είχαν δεσμευτεί να απλοποιήσουν τις διατροφικές οδηγίες και να τις απαλλάξουν από την «υπερβολική επιρροή της βιομηχανίας τροφίμων».
Οι νέες διατροφικές οδηγίες περιλαμβάνουν την αποφυγή της κατανάλωσης επεξεργασμένων τροφίμων και της προστιθέμενης ζάχαρης. Ο Κένεντι και οι υποστηρικτές του MAHA αναφέρουν ότι η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης και επεξεργασμένων τροφίμων στην αμερικανική διατροφή συμβάλλει στην αύξηση των χρόνιων ασθενειών. «Σήμερα, η κυβέρνηση κηρύσσει πόλεμο στη ζάχαρη», δήλωσε ο Κένεντι σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο.
Beef is back where it belongs.— ⁿᵉʷˢ Robert F. Kennedy Jr. (@RobertKennedyJc) January 7, 2026
At the top!
Real Food. Real Nutrition,
Eat more BEEF!
MAHA
Οι συστάσεις για την προτεραιότητα στην κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και ολόκληρων δημητριακών, καθώς και για τον περιορισμό των κορεσμένων λιπαρών στο 10% των ημερήσιων θερμίδων, παραμένουν αμετάβλητες. Ο Κένεντι υποστήριξε ότι η τήρηση αυτών των οδηγιών θα βοηθήσει στη μείωση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης, κάτι που αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τους Ρεπουμπικάνους ενόψει των εκλογών του 2026.
«Οι νέες οδηγίες αναγνωρίζουν ότι τα πλήρη, θρεπτικά τρόφιμα είναι ο πιο αποτελεσματικός δρόμος προς καλύτερη υγεία και χαμηλότερες δαπάνες υγείας», δήλωσε ο Κένεντι.
Eat real food!— ⁿᵉʷˢ Robert F. Kennedy Jr. (@RobertKennedyJc) January 7, 2026
Beef, Butter, Bacon, Eggs, Fruits and Vegetables!
The winning continues!
MAHA https://t.co/zqHlSPIdUB
Η Επιτροπή MAHA, υπό την ηγεσία του Kennedy, είχε ανακοινώσει ήδη από τον Σεπτέμβριο ότι το USDA και το HHS σκοπεύουν να αναμορφώσουν τη διαδικασία σύνταξης των μελλοντικών διατροφικών οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης της δομής και της σύνθεσης της συμβουλευτικής επιτροπής.
Ορισμένες οργανώσεις έχουν κατηγορήσει στο παρελθόν τη συγκεκριμένη επιτροπή ότι επηρεάζεται υπερβολικά από τη βιομηχανία τροφίμων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτροπή που εισηγήθηκε τις φετινές οδηγίες είχε οριστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα