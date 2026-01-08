Ειρωνικός Γιώργος Τσίπρας για Φαραντούρη: Περίεργο, δεν του φαινόταν... έδειχνε σεμνός μετριόφρων και με αρχές
«Το λες και ανώτατο στάδιο της δηθενιάς του παλιού ορθόδοξου ΣΥΡΙΖΑ. Και διηγώντας τα να κλαις…»
Σε μια καυστική ανάρτηση για τον Νικόλα Φαραντούρη προχώρησε ο Γιώργος Τσίπρας με αφορμή τη διαγραφή του ευρωβουλευτή από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δηλώσεις του υπέρ του κόμματος Καρυστιανού.
Όπως αναφέρει ο κ. Τσίπρας για τον Νικόλα Φαραντούρη χρησιμοποιώντας μια φωτογραφία του ευρωβουλευτή, «περίεργο, δεν του φαινόταν… Στην τηλεόραση έδειχνε σεμνός, μετριόφρων, ποτέ δεν μιλούσε για το εαυτό του, άνθρωπος με πεποιθήσεις και αρχές, δεν πήγαινε κάθε φορά όπου φυσούσε ο άνεμος, καθόλου πολιτικάντης. Φαίνεται και από τη φωτό».
«Και η πορεία του λιτή. Πέρασε από τα γραφεία υπουργών της ΝΔ, τοποθετήθηκε σε διάφορα πόστα, τριβόταν με ΠΑΣΟΚ, εκτοξεύτηκε από τον Α. Τσίπρα μετά τις πρώτες εκλογές 2023 και έγινε φουλ ΣΥΡΙΖΑ, όταν επικράτησε ο Κασσελάκης φουλ Κασσελάκης, εκλέγεται ευρωβουλευτής και παύει να αναφέρει τη λέξη ΣΥΡΙΖΑ, κάτι σε Ανεξάρτητος Συνεργαζόμενος, ξηλώνεται ο Κασσελάκης και διεκδικεί το πόστο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, μετά κοντοστέκεται να δει πού θα κάτσει η μπίλια ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Τσίπρα, σίγουρα και άλλους, όταν δρομολογείται κίνηση Τσίπρα φουλ Τσιπρικός και τώρα γοητεύεται από το νέο κόμμα Καρυστιανού» συνεχίζει ο Γιώργος Τσίπρας.
Όπως γράφει, δε, «α, όταν κορυφωνόταν η ενεργειακή ακρίβεια στην ερώτηση τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα απαντούσε τι δεν κάνει η Ευρώπη και όταν κορυφωνόταν η γενοκτονία στη Γάζα ασχολιόταν κυρίως με το δράμα των χριστιανών στη Συρία, καθότι Έλλην πατριώτης πάνω απ’ όλα».
«Το λες και ανώτατο στάδιο της δηθενιάς του παλιού ορθόδοξου ΣΥΡΙΖΑ. Και διηγώντας τα να κλαις…» καταλήγει ο Γιώργος Τσίπρας στην ανάρτησή του για τον Νικόλα Φαραντούρη.
Περίεργο, δεν του φαινόταν… Στην τηλεόραση έδειχνε σεμνός, μετριόφρων, ποτέ δεν μιλούσε για το εαυτό του, άνθρωπος με πεποιθήσεις και αρχές, δεν πήγαινε κάθε φορά όπου φυσούσε ο άνεμος, καθόλου πολιτικάντης. Φαίνεται και από τη φωτό. Και η πορεία του λιτή. Πέρασε από τα γραφεία… pic.twitter.com/xav9ruVfsq— Γιώργος Τσίπρας (@giorgostsipras) January 7, 2026
