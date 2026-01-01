Κυπριακή Προεδρία: Ουκρανία και Μέση Ανατολή στην ατζέντα
Κυπριακή Προεδρία: Ουκρανία και Μέση Ανατολή στην ατζέντα
14 χρόνια μετά, η Κύπρος βρίσκεται ξανά στο τιμόνι του Συμβουλίου της ΕΕ - Καλείται να ηγηθεί σε μια κρίσιμη περίοδο, που θα καθορίσει τον ρόλο της Ένωσης στα γεωπολιτικά δρώμενα
Όταν το 2012 η Κυπριακή Δημοκρατία αναλάμβανε για πρώτη φορά την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση πάλευε να διαχειριστεί τις συνέπειες μιας οικονομικής κρίσης που όδευε προς της κορύφωσή της.
Η Eυρωζώνη και η συνοχή της βρίσκονταν υπό διαρκή αμφισβήτηση, ενώ χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία βρίσκονταν σε καθεστώς οικονομικής στήριξης. Παρόμοια και η Κύπρος, ενώ ασκούσε την Προεδρία, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα στον τραπεζικό της τομέα, τα οποία λίγους μήνες αργότερα θα την οδηγούσαν εσπευσμένα σε πρόγραμμα διάσωσης.
Μιλώντας στην DW η τότε υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή θυμάται: «Το 2012 η Στρατηγική Ατζέντα ήταν επικεντρωμένη στην αντιμετώπιση της κρίσης της Ευρωζώνης, στην προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας, στον εκσυγχρονισμό της διοίκησης και στην ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς».
Δεκατέσσερα χρόνια μετά, η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει για δεύτερη φορά την προεδρία του Συμβουλίου, σε ένα περιβάλλον εντελώς διαφορετικό καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται πλέον να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της ως πολιτική οντότητα, εν τω μέσω παρατεταμένων γεωπολιτικών εντάσεων.
Σχολιάζοντας την παρούσα συνθήκη, η κ. Μαρκουλλή σημειώνει πως η Ευρώπη σήμερα «βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες και πρωτοφανείς προκλήσεις που απορρέουν από τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ενώπιον ενός μεταβαλλόμενου παγκόσμιου τοπίου και αυξανόμενης αστάθειας».
Η τέως η υπουργός εκτιμά ότι «η ΕΕ εμφανίζεται αποφασισμένη να αναλάβει ηγετικό ρόλο για αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στο στρατηγικό θεματολόγιο, που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2024 και καλύπτει την περίοδο 2024-2029». Είναι συνεπώς επόμενο προσθέτει, η ατζέντα της Κυπριακής Προεδρίας να αντανακλά αυτές τις προτεραιότητες.
Και πράγματι, όταν στις 21 Δεκεμβρίου ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης παρουσίασε από τα Λεύκαρα-ένα εμβληματικό χωριό της Κύπρου- τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, ο στόχος για μια αυτόνομη Ένωση, ικανή να διαδραματίσει ρόλο στις παγκόσμιες εξελίξεις ήταν κάτι περισσότερο από ευκρινής.
Η Κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί για μια «αυτόνομη Ένωση ανοικτή προς τον κόσμο» δήλωσε ο Κύπριος Πρόεδρος βάζοντας έναν τίτλο στους πέντε βασικούς πυλώνες στους οποίους θα βασιστεί η Κυπριακή Προεδρία.
Νέο περιβάλλον, νέες προτεραιότητες
«Αυτόνομη ΕΕ ανοικτή προς τον κόσμο»
Και πράγματι, όταν στις 21 Δεκεμβρίου ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης παρουσίασε από τα Λεύκαρα-ένα εμβληματικό χωριό της Κύπρου- τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, ο στόχος για μια αυτόνομη Ένωση, ικανή να διαδραματίσει ρόλο στις παγκόσμιες εξελίξεις ήταν κάτι περισσότερο από ευκρινής.
Η Κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί για μια «αυτόνομη Ένωση ανοικτή προς τον κόσμο» δήλωσε ο Κύπριος Πρόεδρος βάζοντας έναν τίτλο στους πέντε βασικούς πυλώνες στους οποίους θα βασιστεί η Κυπριακή Προεδρία.
