Κυπριακή Προεδρία: Ουκρανία και Μέση Ανατολή στην ατζέντα

14 χρόνια μετά, η Κύπρος βρίσκεται ξανά στο τιμόνι του Συμβουλίου της ΕΕ - Καλείται να ηγηθεί σε μια κρίσιμη περίοδο, που θα καθορίσει τον ρόλο της Ένωσης στα γεωπολιτικά δρώμενα