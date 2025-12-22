Τσιάρας: Η κυβέρνηση έχει κάνει τα βήματα που έπρεπε για να βρεθούμε στο τραπέζι της συνεννόησης με τον αγροτικό κόσμο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df51ph8ly769)

«Αν υπάρχει ένα πεδίο συζήτησης με τους εκπροσώπους των αγροτών είναι το πώς θα διαθέσουμε αυτά τα χρήματα με τον καλύτερο και τον σωστότερο δυνατό τρόπο, πάντα μέσα στα πλαίσια που επιβάλλει η παρουσία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα δεδομένα που υπάρχουν μέσω του εθνικού προϋπολογισμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα και την ξεκαθαρίζουμε προς την κάθε κατεύθυνση», προσέθεσε.Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επέρριψε στους αγρότες το γεγονός ότι δεν προσήλθαν στο τραπέζι του διαλόγου.«Μετά την προηγουμένη Δευτέρα που έγινε από εμένα η εξαγγελία αυτών των μέτρων υπήρχε θετική έκφραση από την πλευρά των εκπροσώπων των αγροτών και οι ίδιοι ήταν αυτοί που είπαν ότι υπάρχει ένας κοινός τόπος προκειμένου να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το τι άλλαξε μετά από 1-2 μέρες και αυτό μετατράπηκε σε άρνηση είναι κάτι που ούτε εγώ γνωρίζω και πιθανότατα θα πρέπει οι ίδιοι να το εξηγήσουν», είπε χαρακτηριστικά.