Τσιάρας: Η κυβέρνηση έχει κάνει τα βήματα που έπρεπε για να βρεθούμε στο τραπέζι της συνεννόησης με τον αγροτικό κόσμο
Από τα 26 αιτήματα, τα 16 έχουν ικανοποιηθεί, τα τέσσερα είναι ώριμα και μπορούν να φτάσουν κάποια στιγμή σε μία φάση υλοποίησης, αλλά υπάρχουν και κάποια αιτήματα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν» είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
«Η κυβέρνηση έχει κάνει τα βήματα που έπρεπε για να βρεθούμε στο τραπέζι της συνεννόησης με τον αγροτικό κόσμο», δήλωσε μιλώντας την εκπομπή Press Talk του ΕΡΤnews, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.
Ο κ. Τσιάρας αναγνώρισε πως «ο αγροτικός κόσμος ζει μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο τα τελευταία χρόνια». «Είμαι ο πρώτος που αναγνώρισε από την πρώτη στιγμή ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα στον αγροτικό κόσμο», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «από τα 26 αιτήματα που διατύπωσαν οι αγρότες, τα 16 έχουν ικανοποιηθεί, τα τέσσερα είναι ώριμα και μπορούν να φτάσουν κάποια στιγμή σε μία φάση υλοποίησης, αλλά υπάρχουν και κάποια αιτήματα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν».
«Το πρόβλημα εστιάζεται στο ότι είναι μία πάρα πολύ δύσκολη χρονιά και παρά την εξαιρετική παραγωγή, έχουμε πολύ χαμηλές τιμές στα ελληνικά αγροτικά προϊόντα κάτι που δεν εξαρτάται από την κυβέρνηση και τις πολιτικές της κυβέρνησης. Είναι κάτι που ρυθμίζεται από την παγκόσμια αγορά και έχει να κάνει με την προσφορά και τη ζήτηση, με το γεγονός αν τρίτες χώρες έχουν παραγωγή και μπορούν να διαθέσουν αυτό το προϊόν σε πολύ χαμηλότερη τιμή, είναι ανάλογα με τη ζήτηση που μπορεί να υπάρχει από τη βιομηχανία ή από τη μεταποίηση ή από τη βιομηχανία τροφίμων σε σχέση με κάθε παραγόμενο προϊόν», εξήγησε και σημείωσε πως πρόκειται για «μία συνθήκη που δεν διαμορφώνεται από την πολιτική μίας κυβέρνησης».
Ο κ. Τσιάρας τόνισε πως «η κυβέρνηση αναγνώρισε αυτή την πραγματικότητα και ήδη έχουμε κάνει τα βήματα που έπρεπε να γίνουν προκειμένου να βρεθούμε στο τραπέζι της συνεννόησης με τον αγροτικό κόσμο».
«Οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των αγροτών είχαν θέσει ως προϋποθέσεις για να έρθουν στο τραπέζι της συνεννόησης να εξαγγελθούν μέτρα που αφορούν το λεγόμενο κόστος παραγωγής», προσέθεσε και αναφέρθηκε σε μία σειρά από μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση όπως είναι «η παράταση της χαμηλής τιμής ηλεκτρικού αγροτικού ρεύματος και περαιτέρω μείωση της ήδη χαμηλής τιμής», «η αγορά του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία χωρίς την παρακράτηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης», τα οποία είναι πολύ σημαντικά και σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης «ανακουφίζουν τον αγροτικό κόσμο και δίνουν την ευκαιρία να δείξει η κυβέρνηση ότι από τη δική της πλευρά έχει κάνει τα απαραίτητα βήματα».
Τόνισε δε πως «η κυβέρνηση εδώ και 1,5 χρόνο αποφάσισε να υπάρχει κλειδωμένη τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος, 9,3 λεπτά την κιλοβατώρα και μάλιστα για τα δύο πρώτα χρόνια αυτή η τιμή να είναι απολύτως δεδομένη και απολύτως συγκεκριμένη».
Υποστήριξε ότι υπάρχει πίεση στον αγροτικό κόσμο λόγω της χαμηλής τιμής των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια αγορά και «η κυβέρνηση για να ενισχύσει τους αγρότες αυτή την κρίσιμη περίοδο βλέπει ότι μπορεί να παρατείνει αυτή την κλειδωμένη τιμή για τουλάχιστον δύο χρόνια, αλλά μπορεί και να μειώσει ακόμα περισσότερο την τιμή και να τη φτάσει σε ένα λογική τιμή».
Ακόμα ανέφερε ότι υπάρχει βάση εκκίνησης διαλόγου για τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά «κάτι που η κυβέρνηση έχει πει με κάθε δυνατό τρόπο και προς κάθε κατεύθυνση» και τόνισε «πως γίνεται ήδη συζήτηση για αξιοσημείωτα χαμηλότερη τιμή» και προσέθεσε πως έχουν προχωρήσει πολύ οι συζητήσεις.
Ο κ. Τσιάρας ανέφερε ακόμα ότι υπάρχει συμφωνία «να αποζημιώνεται στο 100% η όποια καταστροφή μέσω του ΕΛΓΑ του φυτικού ή του ζωτικού κεφαλαίου και όχι το 70% όπως είναι μέχρι σήμερα».
Επίσης όπως είπε είναι υπό συζήτηση το πώς θα δοθούν τα χρήματα που θα προκύψουν ουσιαστικά μετά τους ελέγχους της ΑΑΔΕ και «τα οποία κατά κάποιον τρόπο περισσεύουν από τη βασική ενίσχυση να μπορούν να ανακατανεμηθούν εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη».
«Αν υπάρχει ένα πεδίο συζήτησης με τους εκπροσώπους των αγροτών είναι το πώς θα διαθέσουμε αυτά τα χρήματα με τον καλύτερο και τον σωστότερο δυνατό τρόπο, πάντα μέσα στα πλαίσια που επιβάλλει η παρουσία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα δεδομένα που υπάρχουν μέσω του εθνικού προϋπολογισμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα και την ξεκαθαρίζουμε προς την κάθε κατεύθυνση», προσέθεσε.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επέρριψε στους αγρότες το γεγονός ότι δεν προσήλθαν στο τραπέζι του διαλόγου.
«Μετά την προηγουμένη Δευτέρα που έγινε από εμένα η εξαγγελία αυτών των μέτρων υπήρχε θετική έκφραση από την πλευρά των εκπροσώπων των αγροτών και οι ίδιοι ήταν αυτοί που είπαν ότι υπάρχει ένας κοινός τόπος προκειμένου να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το τι άλλαξε μετά από 1-2 μέρες και αυτό μετατράπηκε σε άρνηση είναι κάτι που ούτε εγώ γνωρίζω και πιθανότατα θα πρέπει οι ίδιοι να το εξηγήσουν», είπε χαρακτηριστικά.
