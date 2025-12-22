Κικίλιας: Έργα αναβάθμισης λιμενικών υποδομών ύψους 26 εκατ. ευρώ σε Σούδα και Λευκάδα

«Πρόκειται για παρεμβάσεις που ενισχύουν έμπρακτα τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια των λιμανιών μας και βελτιώνουν τις υποδομές που στηρίζουν την ακτοπλοΐα, τον τουρισμό και την καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών», δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής