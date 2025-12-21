Σε Ραμάλα και Ιερουσαλήμ αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Σε Ραμάλα και Ιερουσαλήμ αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο στη Ραμάλα, όπου στις 12:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Ιερουσαλήμ, όπου στις 14:30 θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στις 17:45 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των ηγετών στον Τύπο.
