Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Ανδρουλάκης είναι περισσότερο εκτεθειμένος στους αγρότες και την κοινωνία

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη

Βολές κατά τουγια τη στάση τουστο νομοσχέδιο που μεταφέρει στηντις αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξαπέλυσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος«Για τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης, που καταψήφισαν την εμβληματική αυτή μεταρρύθμιση, κάθε παραπάνω σχολιασμός είναι περιττός. Αντιθέτως, αξίζει να σταθούμε λίγο στη στάση του ΠΑΣΟΚ και στα κίνητρα που οδήγησαν τον κ. Ανδρουλάκη σε αυτή την απόφαση» αναφέρει σε ανακοίνωσή του, μετά την υπερψήφιση του νομοσχεδίου.Ο κ. Μαρινάκης ρωτά για ποιο λόγο τοείπε όχι στη νομοθετική παρέμβαση που είχε ως αποτέλεσμα να πάρουν περισσότερα χρήματα οι νόμιμοι δικαιούχοι. «Πώς γίνεται, από τη μία πλευρά, να διαμαρτύρεται το ΠΑΣΟΚ, μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, για τις πληρωμές των αγροτών και των κτηνοτρόφων και, από την άλλη, να μην ψηφίζει ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα για τη συνέχιση των πληρωμών;», συνέχισε.Μάλιστα, χαρακτήρισε τον κ. Ανδρουλάκη εκτεθειμένο απέναντι στον αγροτικό κόσμο και στην κοινωνία. «Ο κ. Ανδρουλάκης, αφού έπεσε στην «παγίδα του κουμπάρου», την οποία ο ίδιος πήγε να στήσει, μετά τη σημερινή στάση του κόμματός του, είναι ακόμα περισσότερο εκτεθειμένος, τόσο στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, όσο και στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας», κατέληξε.Πριν από λίγη ώρα, υπερψηφίστηκε στη Βουλή η οριστική μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Με την υπερψήφιση αυτή σηματοδοτείται και επίσημα η έναρξη μιας νέας εποχής διαφάνειας και νομιμότητας για το σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων.Για τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης, που καταψήφισαν την εμβληματική αυτή μεταρρύθμιση, κάθε παραπάνω σχολιασμός είναι περιττός.Αντιθέτως, αξίζει να σταθούμε λίγο στη στάση του ΠΑΣΟΚ και στα κίνητρα που οδήγησαν τον κ. Ανδρουλάκη σε αυτή την απόφαση.Για ποιο λόγο, το ΠΑΣΟΚ να πει όχι σε μια νομοθετική παρέμβαση που θα έχει ως αποτέλεσμα οι νόμιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι να πάρουν παραπάνω χρήματα;Πώς γίνεται, από τη μία πλευρά, να διαμαρτύρεται το ΠΑΣΟΚ, μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, για τις πληρωμές των αγροτών και των κτηνοτρόφων και, από την άλλη, να μην ψηφίζει ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα για τη συνέχιση των πληρωμών;Ο κ. Ανδρουλάκης, αφού έπεσε στην «παγίδα του κουμπάρου», την οποία ο ίδιος πήγε να στήσει, μετά τη σημερινή στάση του κόμματός του, είναι ακόμα περισσότερο εκτεθειμένος, τόσο στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, όσο και στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

« Δεν νομιμοποιούμε πολιτικές επιλογές που μεταφέρουν το πρόβλημα από υπηρεσία σε υπηρεσία»

Στην ανακοίνωση απάντησε το ΠΑΣΟΚ, που καταλόγισε θράσος και υποκρισία στην κυβέρνηση, ενώ υποστήριξε ότι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ μόνοστόχο έχει «τη διαχείριση των εντυπώσεων και όχι την ουσιαστική εξυγίανση του οργανισμού».

Επιρρίπτοντας τις ευθύνες για την κρίση αξιοπιστίας του ΟΠΕΚΕΠΕ στην κυβέρνηση, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει: «Ο κ. Μαρινάκης επιλέγει να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη γιατί δεν μπορεί να απαντήσει στο ουσιώδες:ποιοι ευθύνονται που επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας στήθηκε και λειτούργησε αυτός ο μηχανισμός καταστρατήγησης των αγροτικών ενισχύσεων;».

«Το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει πολιτικές επιλογές που μεταφέρουν απλώς το πρόβλημα από υπηρεσία σε υπηρεσία, χωρίς κάθαρση, χωρίς σχέδιο και χωρίς σεβασμό στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα.

Όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση να στοχοποιήσει την αντιπολίτευση, η αλήθεια είναι μία: η κρίση αξιοπιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ονοματεπώνυμο – και αυτό είναι κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη» καταλήγει.

Αναλυτικά η απάντηση του ΠΑΣΟΚ