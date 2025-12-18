Πλεύρης: Ο Παππάς είναι ευρωβουλευτής και κρύβεται, αυτό είναι η διαφάνεια που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ; Απόλυτα σεξιστική η στάση της Κωνσταντοπούλου
«Η επίθεση στη σύζυγο του κ. Σκέρτσου, είναι ο ορισμός ότι θεωρείς τη γυναίκα παρακολούθημα του άνδρα και τη στοχοποιείς» τόνισε για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας
Κριτική και στον διαγραφέντα ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου άσκησε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Θάνος Πλεύρης.
Αρχικά υπενθύμισε ότι «ο Νίκος Παππάς ήταν επιλογή Τσίπρα για τον δήμο Αθηναίων. Ξεκίνησε με τσαμπουκάδες, δηλώσεις, επιθέσεις λεκτικές και φτάσαμε στο χτύπημα. Το χειρότερο από όλα: Είσαι Έλληνας ευρωβουλευτής και κρύβεσαι από το αυτόφωρο. Αυτή είναι η διαφάνεια που λένε στον ΣΥΡΙΖΑ;».
Σημείωσε, μάλιστα, ότι «για να τον δικαιολόγησε ο κ. Πολάκης έπρεπε να είχε διαγραφεί εδώ και καιρό» κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ για «φοβερά αργά αντανακλαστικά. Είχαμε κλιμάκωση, δεν πέσαμε από τα σύννεφα, το κόμμα τον στήριζε στην ευρωοομάδα»
Όσο για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας είπε «δεν την ενδιαφέρει η ανάδειξη της αλήθειας. Χθες η επίθεση που έγινε στη σύζυγο του κ. Σκέρτσου είναι ντροπή και από μια γυναίκα που υποτίθεται ότι ενδιαφέρεται για τα δικαιώματα των γυναικών έχοντας πει το απόλυτα σεξιστικό "μη σκίσεις κανα καλσόν" στην κυρία Συρεγγελά».
«Η επίθεση στη σύζυγο του κ. Σκέρτσου, είναι ο ορισμός ότι θεωρείς τη γυναίκα παρακολούθημα του άνδρα και τη στοχοποιείς» κατέληξε ο κ. Πλεύρης.
