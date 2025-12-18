Βορίδης: Η κυβέρνηση εφαρμόζει πρόγραμμα ανάταξης του ΟΠΕΚΕΠΕ, επικοινωνιακή φούσκα η Εξεταστική από την αντιπολίτευση

Ο πρώην υπουργός κατηγορεί την αντιπολίτευση για ευτελισμό της διαδικασίας, μιλά για αντικοινοβουλευτικές πρακτικές στην Εξεταστική επιτροπή και υπερασπίζεται τον κυβερνητικό χειρισμό σε ΟΠΕΚΕΠΕ, αγροτικές κινητοποιήσεις και ζητήματα κράτους δικαίου