Κωνσταντοπούλου: Ο Μαρκόπουλος μου είπε «σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν»
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέμεινε πως η φράση δεν είναι σεξιστική, αλλά ταξική
Στην φραστική επίθεση που εξαπέλυσε κατά της κυρίας Μαρίας Συρεγγέλα στην οποία είπε «σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν» επανήλθε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέμεινε πως η φράση δεν είναι σεξιστική αλλά ταξική ενώ κατήγγειλε ότι την ίδια φράση την εκτόξευσε εναντίον της ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος.
«Χθες μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού ο πρόεδρος της επιτροπής των Τεμπών την οποία μάλιστα είχε χαρακτηρίσει ''γουρλίδικη” είπε προς εμένα “σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν''. Περιμένω λοιπόν από εκείνους που υποστήριξαν ότι η δική μου φράση ήταν σεξιστική να καταδικάσουν και τον Μαρκόπουλο και τους 21 άντρες βουλευτές της ΝΔ που τον χειροκρότησαν» ανέφερε χαρακτηριστικά.
