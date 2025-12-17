Κωνσταντοπούλου: Ο Μαρκόπουλος μου είπε «σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ζωή Κωνσταντοπούλου Πλεύση Ελευθερίας Δημήτρης Μαρκόπουλος

Κωνσταντοπούλου: Ο Μαρκόπουλος μου είπε «σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέμεινε πως η φράση δεν είναι σεξιστική, αλλά ταξική

Κωνσταντοπούλου: Ο Μαρκόπουλος μου είπε «σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν»
Χρήστος Μπόκας
27 ΣΧΟΛΙΑ
Στην φραστική επίθεση που εξαπέλυσε κατά της κυρίας Μαρίας Συρεγγέλα στην οποία είπε «σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν» επανήλθε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέμεινε πως η φράση δεν είναι σεξιστική αλλά ταξική ενώ κατήγγειλε ότι την ίδια φράση την εκτόξευσε εναντίον της ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος.

«Χθες μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού ο πρόεδρος της επιτροπής των Τεμπών την οποία μάλιστα είχε χαρακτηρίσει ''γουρλίδικη” είπε προς εμένα “σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν''. Περιμένω λοιπόν από εκείνους που υποστήριξαν ότι η δική μου φράση ήταν σεξιστική να καταδικάσουν και τον Μαρκόπουλο και τους 21 άντρες βουλευτές της ΝΔ που τον χειροκρότησαν» ανέφερε χαρακτηριστικά.
