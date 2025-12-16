«Τι είναι αυτός που στρίβει λαρύγγια;», φώναξε η Κωνσταντοπούλου, «ηρεμήστε», απάντησε ο Κακλαμάνης
«Τι είναι αυτός που στρίβει λαρύγγια;», φώναξε η Κωνσταντοπούλου, «ηρεμήστε», απάντησε ο Κακλαμάνης

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διέκοψε την ομιλία του πρωθυπουργού - Δείτε βίντεο

«Τι είναι αυτός που στρίβει λαρύγγια;», φώναξε η Κωνσταντοπούλου, «ηρεμήστε», απάντησε ο Κακλαμάνης
Την ομιλία του πρωθυπουργού που κλείνει τη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό διέκοψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον πρόεδρο του σώματος να της λέει ότι ενοχλείται από όσα ακούει.

Σε μια αποστροφή της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου γινόταν αναφορά στη βία, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε: «Αυτός που στρίβει λαρύγγια τι είναι; Μιας και λέμε για βία…».

Δείτε το βίντεο:


Κωνσταντοπούλου διακόπτει την ομιλία Μητσοτάκη


Η αναφορά ήταν σε όσα φέρεται να είπε ο Γιώργος Ξυλούρης, κατά την καταγγελία της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που είχε απειλήσει στη Βουλή «να της στρίψει το λαρύγγι» .

Ο Νικήτας Κακλαμάνης παρενέβη λέγοντας: «Ηρεμήστε, είναι σίγουρο ότι ενοχλείστε με αυτά που ακούτε, μην το δείχνετε τόσο πολύ όμως», είπε ενώ η πρόεδρος επαναλάμβανε «Αυτός που στρίβει λαρύγγια τι είναι;».
