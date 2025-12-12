Συνάντηση Μητσοτάκη με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο
Συνάντηση Μητσοτάκη με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο
Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τη χθεσινή τριμερή συνάντηση
Με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κ. Ολγκίν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τη χθεσινή τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Ερχιουρμάν.
Συζητήθηκε ακόμη το θέμα της σύγκλησης της επόμενης 'Ατυπης Διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό.
