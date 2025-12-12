Συνάντηση Μητσοτάκη με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κύπρος ΟΗΕ Κυριάκος Μητσοτάκης

Συνάντηση Μητσοτάκη με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τη  χθεσινή τριμερή συνάντηση

Συνάντηση Μητσοτάκη με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο
Με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κ. Ολγκίν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τη χθεσινή τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Ερχιουρμάν.

Συζητήθηκε ακόμη το θέμα της σύγκλησης της επόμενης 'Ατυπης Διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό.

Συνάντηση Μητσοτάκη με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης