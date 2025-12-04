Γεωργιάδης: Πήγε ο Τσίπρας σαν άλλος «Σαντάμ» είπε είστε μηδέν, όποιος δεν γουστάρει θα τον εξαφανίσω και οι άλλοι χαμογελούσαν στον εξώστη

«Βλέποντας σήμερα τα πλάνα από την χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου "Ιθάκη" του @atsipras και παρατηρώντας ποιοι πήγαν και ποιοι όχι, κατέληξα στο εξής συμπέρασμα: Ακόμη και η κα Κατερίνα Παπακώστα από τους πρώην ΑΝΕΛ ήταν εκεί. Ο μόνος που έλειπε τελικά ήταν ο @pavpol2222. Αναρωτιέμαι, χρειαζόταν τόση φασαρία απλά για να απαλλαγούν από τον Παύλο; Κατά τα λοιπά, ο ΣΥΡΙΖΑ του 2023, που έλαβε 17,7%, ήταν και ουδείς άλλος!».