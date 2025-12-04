Γεωργιάδης: Πήγε ο Τσίπρας σαν άλλος «Σαντάμ» είπε είστε μηδέν, όποιος δεν γουστάρει θα τον εξαφανίσω και οι άλλοι χαμογελούσαν στον εξώστη
«Είδατε στο Παλλάς κάποιον επιπλέον από το 2023; Σε αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ του 2023 ο λαός έδωσε το 17,7%. Όλη αυτή η φασαρία ήταν για να φάνε τον Πολάκη» σχολίασε ο υπουργός Υγείας
Για τις παρουσίες στην εκδήλωση στο Παλλάς για το βιβλιό «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα μίλησε μα καυστικό τρόπο το πρωί της Πέμπτης ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Όπως είπε στο Action24 «πήγε ο μέγας ηγέτης Σαντάμ Τσίπρας και είπε "εγώ είμαι παιδιά όλοι οι άλλοι είστε μηδέν όποιος γουστάρει αλλιώς σας εξαφανίζω κι εσύ Φάμελλε μπες τιμωρία" και οι άλλοι χαμογελούσαν από τον εξώστη. Εγώ πιστεύω ότι ο μόνος που θα κατέβει στις εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Πολάκης. Ο μόνος που θα υπερασπιστεί την τιμή του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο Πολάκης όπως οι Ιάπωνες στρατιώτες στον Β Παγκόσμιο Πόλεμο με τους Αμερικανούς»
«Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν. Είδατε στο Παλλάς κάποιον επιπλέον από το 2023; Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ του 2023 που είδαμε στο Παλλάς εμετρήθη από τον λαό; Οι άνθρωποι έχουν ζυγιστεί από τον λαό και τους έδωσε ο λαός το 17,7%. Η ίδια ακριβώς ομάδα του 2023 έχασε με 23 μονάδες από τον Μητσοτάκη. Για να κάνεις rebranding πρέπει να φέρεις κάτι καινούργιο. Όλη αυτή η φασαρία ήταν για να φάνε τον Πολάκη. Δεν τον τρώγανε από μόνοι τους, έπρεπε να κάνουν αυτή τη φασαρία;» συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης.
Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε, επίσης, στο βιβλίο Τσίπρα σημειώνοντας ότι «αναφέρεται στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση Κατρούγκαλου το μεγαλύτερο γδάρσιμο των ελευθέρων επαγγελματιών των τελευταίων 100 ετών. Ο κ. Τσίπρας την υπερασπίζεται, τη θεωρεί σωστή και θα την επαναλάβει. Όχι μόνο δεν πιστεύει ότι έκανε λάθος αλλά σωστά. Αλλά το ερώτημα είναι αφού το πιστεύει αυτό, γιατί τον έβγαλαν από τα ψηφοδέλτια του 2023 τον Κατρούγκαλο»
Στο ίδιο πνεύμα σε ανάρτησή του, νωρίτερα, στα social media ο Άδωνις Γεωργιάδης παρατηρώντας ποιοι πήγαν και ποιοι απουσίαζαν από την εκδήλωση, τόνισε: «Ακόμη και η Κατερίνα Παπακώστα, πρώην βουλευτής των ΑΝΕΛ, ήταν παρούσα στην παρουσίαση».
Ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε και την απουσία του Παύλου Πολάκη, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Χρειάζονταν τόση φασαρία για να απαλλαγούν από τον Παύλο;».
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Βλέποντας σήμερα τα πλάνα από την χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου "Ιθάκη" του @atsipras και παρατηρώντας ποιοι πήγαν και ποιοι όχι, κατέληξα στο εξής συμπέρασμα: Ακόμη και η κα Κατερίνα Παπακώστα από τους πρώην ΑΝΕΛ ήταν εκεί. Ο μόνος που έλειπε τελικά ήταν ο @pavpol2222. Αναρωτιέμαι, χρειαζόταν τόση φασαρία απλά για να απαλλαγούν από τον Παύλο; Κατά τα λοιπά, ο ΣΥΡΙΖΑ του 2023, που έλαβε 17,7%, ήταν και ουδείς άλλος!».
Βλέποντας σήμερα τα πλάνα από την χθεσινή παρουσίαση στο «Παλλάς» του βιβλίου «Ιθάκη» του @atsipras με το ποιοι πήγαν και ποιοι όχι, κατέληξα στο εξής συμπέρασμα. Ακόμη και η κα Κατερίνα Παπακώστα από τους πρώην ΑΝΕΛ ήταν εκεί. Ο μόνος που έλειπε τελικά ήταν ο @pavpol2222…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 4, 2025
